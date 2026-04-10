Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

Ufficio stampa Le più belle sagre e gli eventi del weekend in Italia

Un weekend pieno di eventi quello che sta per iniziare, con appuntamenti enogastronomici di piazza dalle grandi alle piccole città d’Italia. Specialità tipiche regionali, prodotti di stagione, alimenti recuperati dalla nostra storia e dalle tradizioni antiche e rivisti alla luce delle nuove tecniche bio sono protagonisti assoluti degli stand che animano i nostri centri storici.

Abbiamo selezionati i dieci eventi imperdibili del fine settimana dal 10 al 12 aprile 2026, ecco i nostri consigli.

Festival dell’Olio di Roma IGP

Roma ospita il Festival dell’Olio, un evento che arricchirà le celebrazioni per il Natale di Roma (che cade il 21 aprile) e per il suo straordinario patrimonio agricolo e culturale con tanti nuovi eventi, affascinanti ed evocativi, che coinvolgeranno i romani e non solo. Sarà un’occasione unica per immergersi nella storia millenaria della città, nei sapori autentici della campagna romana e nelle eccellenze del territorio. Il festival vuole valorizzare la storia, i sapori e la cultura dell’olio in tutte le sue sfaccettature. Si parte con il Festival del Verde e del Paesaggio, all’Auditorium Parco della Musica, che dal 10 al 12 aprile, offrirà ai visitatori un’esperienza multisensoriale: gli stand dedicati all’Olio di Roma IGP ospiteranno masterclass di degustazione e laboratori pratici. Qui il pubblico potrà avvicinarsi all’olio scoprendone storia, caratteristiche e profumi, mentre esperti racconteranno le unicità del territorio romano e della filiera produttiva.

Festa del Pestith e dei Fermentati 2026 sul Lago di Barcis (PN)

La Festa del Pestith e dei Fermentati torna l’11 e 12 aprile 2026 sulle rive del Lago di Barcis, nel cuore della Valcellina, nel Friuli-Venezia Giulia. Due giornate dedicate alla cultura della fermentazione, tra tradizioni alpine, cucine contemporanee e comunità del cibo. La manifestazione riunisce produttori, cuochi, ricercatori e appassionati per esplorare il mondo dei fermentati attraverso degustazioni, laboratori, dimostrazioni dal vivo e incontri. Protagonista del festival è il Pestith, antico fermentato di rapa viola tipico della Valcellina, simbolo di una cultura gastronomica che nasce dalla necessità di conservare il cibo e dalla capacità delle comunità montane di trasformare il tempo in risorsa. Durante la festa sarà possibile scoprire questo fermentato attraverso degustazioni, dimostrazioni e laboratori dedicati. Per tutto il weekend l’appuntamento è con il Mercato della Terra Slow Food a cui si alternano laboratori e stand gastronomici. Uno spazio sarà dedicato alla degustazione di vini naturali, artigianali e territoriali dell’Enoteca Slow Wine.

Risotti e Lambruschi a Mantova

A partire dal 9 aprile e fino al 10 maggio 2026, per un mese appuntamento tutti i weekend, a partire dal giovedì sera e fino alla domenica a pranzo, al Palanca di Mantova per la mostra mercato dedicata al risotto e al Lambrusco. Non mancano i dolci mantovani. Aperture speciali sabato 25 aprile e venerdì 1° maggio anche a pranzo.

Olympic Fringe Festival a Varese

Sabato 11 e domenica 12 aprile a Varese si svolge l’Olympic Fringe Festival con un programma denso di spettacoli e appuntamenti. Due giornate che raccontano lo spirito olimpico attraverso il linguaggio del circo contemporaneo e delle arti performative. Sabato sarà dedicato al tema “La nascita della fiaccola: numeri di fuoco e pirotecnica”. Performance di fuoco e micro-pirotecnica revocheranno l’origine della fiaccola olimpica, mentre domenica il festival guarderà avanti con “Il futuro delle Olimpiadi: arti miste e contemporanee”, una giornata in cui discipline, tecnologia e creatività si fonderanno tra performance ibride e sperimentazioni visive, la luce diventerà linguaggio e il circo contemporaneo si farà espressione di una visione innovativa dello sport e dello spettacolo. Il festival si svolgerà in contemporanea con la fiera dell’agricoltura Agrivarese, creando un dialogo inedito tra tradizione e contemporaneità. Le vie e le piazze del centro cittadino si animeranno tramite spettacoli diffusi, parate urbane e installazioni performative, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza culturale partecipata e accessibile.

Sud in Food a Cervia

Dal 10 al 12 aprile 2026, la piazza Garibaldi di Cervia ospita “Sud in Food – il Sud in piazza”, un evento gratuito dedicato alle eccellenze gastronomiche del Sud Italia, tra cibo, musica, laboratori e spettacoli. La manifestazione propone un percorso tra street food dolce e salato, selezione di birre artigianali e vini, banchi di prodotti tipici. Non mancheranno show cooking, masterclass, giochi, oltre a esibizioni musicali e laboratori di danza e tradizioni popolari.

Sagra del carciofo romanesco a Ladispoli (RM)

Nata nel 1950, torna anche quest’anno a Ladispoli la Sagra del carciofo romanesco da venerdì 10 a domenica 12 aprile. Per la 73^ edizione, piazza dei Caduti per l’occasione sarà denominata “Piazza dei Sapori d’Italia”, e saranno casette di legno dove le “Pro Loco d’Italia” potranno esporrei prodotti tipici regionali, per la vendita e la degustazione e gruppi folcloristici e musicali animeranno la piazza. In piazza R. Rossellini altre casette ospiteranno l’esposizione e la vendita dei carciofi romaneschi IGP dei produttori locali, che saranno anche autorizzati a cucinare i prodotti. Nei Giardini Nazzareno Fedeli sarà montato un gazebo per le informazioni turistiche e la cultura, con vari eventi e convegni, mostre fotografiche e iniziative con le scuole. “Lezioni di alta cucina”, con chef di fama internazionale hanno insegnato a pulire e cucinare in vari modi i carciofi.

Fiera del Biologico della Montagna Alpina a Sondrio

Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, Sondrio ospita oltre 70 espositori, tra aziende biologiche locali e nazionali. Particolare attenzione è dedicata alla presenza di oltre 20 tra aziende e associazioni valtellinesi, che contribuiscono a valorizzare le produzioni biologiche del territorio. L’evento si svolge tra piazza Garibaldi, piazza Campello e corso Italia. Dalle 10.00 alle 17.30, apertura straordinaria della Torre Ligariana, simbolo storico della città, che offre ai visitatori l’opportunità di scoprire uno dei luoghi più rappresentativi del patrimonio culturale di Sondrio con ingresso gratuito. Non mancano workshop e appuntamenti con il cibo.

Streeat Food Truck Festival a Brescia

Da venerdì 10 a domenica 12 aprile, è in programma in piazza Tebaldo Brusato a Brescia la terza edizione di Streeat Food Truck Festival, la rassegna con il migliore cibo di strada d’Italia organizzato da Slow Music, Barley Arts e Buono Food – Events in collaborazione con Brescia Nel Piatto e con il patrocinio del Comune di Brescia. Protagoniste, come da tradizione, cucine mobili provenienti da ogni parte della penisola con ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi allestiti con piastre, forni, friggitrici e griglie roventi. Le cucine sono attive venerdì dalle 18 all’una, sabato dalle 11 all’1 e domenica dalle 11 a mezzanotte.

Festa del mare a Ravenna

Dal 10 al 12 aprile 2026, la Darsena di Ravenna e Marina di Ravenna, in occasione della Giornata Nazionale del Mare e della recente nomina di Ravenna come la Capitale Italiana del Mare 2026, si animeranno per festeggiare con una grande Festa del Mare. Tre giorni di musica, visite guidate e spettacoli per tutte le età, tra i luoghi simbolo che raccontano il profondo legame tra Ravenna e le sue acque, arricchiti dai sapori della tradizione locale. La festa prende il via venerdì con la cerimonia di apertura che vede arrivare le imbarcazioni in parata lungo il canale Candiano. Sabato e domenica, barche, musica e apericene con street food, ma anche visita guidate gratuite accompagnate dai biologi marini per vedere da vicino i pazienti del Centro per la tutela degli habitat: tartarughe, razze, torpedini e alcune specie di squali.

Festival della polenta taragna a Bagnatica (BG)

Dal 10 al 12 aprile 2026 a Bagnatica si terrà il Festival della polenta taragna. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, si svolgerà nel parcheggio del campo sportivo in via Portico. Nei tre giorni di evento sarà possibile gustare piatti tipici della tradizione, con l’abbinamento di birre artigianali e vini locali. Il menu spazia fra polenta taragna nelle varie declinazioni (taragna e brasato, taragna e funghi, taragna e salamella, taragna e costine, taragna e spiedino), ma anche carne alla griglia, pizzoccheri e casoncelli affiancati da birra, vini e cocktail. Il tutto, accompagnato da musica live ed eventi per tutta la famiglia