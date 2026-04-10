Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Vista su un polmone verde a Bath

L’Europa non una meta turistica di interesse solo per i musei, i brunch infiniti e la nightlife che non dorme mai. Sempre più spesso, la vera qualità della vita urbana si misura in metri quadri di verde, alberi lungo i viali e facilità di “scappare” nella natura senza lasciare la città. È proprio da qui che parte la nuova classifica firmata Time Out, che insieme a Intrepid Travel ha analizzato le migliori città al mondo (e in particolare in Europa) per accesso agli spazi verdi.

Il dato interessante è che emerge non una classifica costruita su numeri freddi, ma sulle percezioni reali di chi quelle città le vive ogni giorno. Oltre 24.000 residenti hanno risposto a un sondaggio globale valutando quanto sia facile accedere a parchi, natura e biodiversità urbana. Il risultato è pertanto una fotografia molto attuale di cosa significhi oggi vivere bene in città con meno cemento e più respiro.

Le città europee più verdi in assoluto

In cima alla classifica europea (e globale) c’è Bath, con un impressionante 94% di approvazione. Qui il concetto di “green living” non è solo estetica, ma vera e propria pianificazione urbana. Tra parchi storici, giardini curati e un’infrastruttura verde pensata per connettere tutta la città, Bath è infatti il perfetto esempio di come natura e architettura possano convivere anche senza compromessi.

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Subito dopo troviamo Riga, che sorprende con numeri solidissimi: quasi metà della città è composta da spazi verdi e oltre un terzo è coperto da alberi. Ma al di là delle percentuali, è l’esperienza a fare la differenza: dal Bastion Hill, con i suoi sentieri sinuosi e cascate urbane, fino alla tranquillità di Vērmanes Garden o alle vibe più selvagge della spiaggia di Ķīpsala, Riga riesce a essere urbana e naturale allo stesso tempo.

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Poi c’è Stoccolma, che con l’86% di approvazione conferma il suo status di capitale scandinava dove l’acqua e il verde sono parte integrante della vita quotidiana. Qui la natura è uno stile di vita: kayak tra le isole, picnic nei parchi e foreste raggiungibili in pochi minuti.

Dove il verde non è un lusso, ma uno standard

A completare la top europea ci sono destinazioni che dimostrano come il concetto di città sostenibile sia ormai diffuso e trasversale. Amburgo, con i suoi laghi urbani e oltre 2.500 ponti, è una delle città più verdi della Germania. Subito dietro, Vienna ed Helsinki (entrambe all’83%) incarnano due visioni diverse ma complementari: eleganza imperiale immersa nel verde e natura nordica praticamente a portata di mano.

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Anche Cracovia, Oslo e Lussemburgo entrano nella lista, dimostrando che non serve essere capitali gigantesche per offrire qualità della vita. Anzi, spesso sono proprio le città a misura d’uomo a vincere, grazie a un equilibrio più armonico tra urbanizzazione e natura. Il trend è chiaro: oggi si viaggia (e si sceglie dove vivere) anche in base a quanto una città permette di rallentare e respirare, senza mascherine a protezione. Il verde non è più un “plus”, ma un vero e proprio motivo di scelta.

Di seguito la classifica completa di Best Cities for Green Spaces (Europa):

1. Bath (94%);

2. Riga (87%);

3. Stoccolma (86%);

4. Amburgo (85%);

5. Vienna (83%);

6. Helsinki (83%);

7. Cracovia (82%);

8. Oslo (81%);

9. Lussemburgo (78%).