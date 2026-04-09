“Fare rete è fondamentale per promuovere la cultura rendendola anche strumento di dialogo fra Paesi diversi del mondo”, ha dichiarato Adriano Rigoli , presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria, che promuove l’evento con il patrocinio del ministero della Cultura. Gli ha fatto eco il vicepresidente Marco Capaccioli : “Quella del 18 e 19 aprile non è solo un’apertura al pubblico, ma un atto di affermazione culturale”.

Case, atelier, dimore storiche e musei legati a grandi personalità della storia, dell’arte e della scienza apriranno le porte contemporaneamente in tutto il mondo il 18 e 19 aprile 2026 . È la seconda edizione delle Giornate internazionali delle Case della Memoria e dei musei di personalità illustri : oltre 400 realtà coinvolte a livello globale, più di 150 in Italia distribuite in 18 regioni.

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Giornate Internazionali delle Case della memoria

L'idea alla base è semplice quanto efficace: permettere al pubblico di varcare soglie che di solito restano chiuse, o quasi. Non musei nel senso classico del termine, ma appartamenti, studi, ville, rifugi estivi; luoghi dove qualcuno ha davvero vissuto, lavorato, pensato. Case di scrittori e scienziati, atelier di pittori, residenze di santi e collezionisti. Spazi che raccontano le persone più delle opere che hanno lasciato.

Il format prevede aperture straordinarie, visite guidate, laboratori e in molti casi ingressi gratuiti o a tariffe ridotte. Un modo per avvicinare alla cultura anche chi non frequenta abitualmente i circuiti museali tradizionali. Le prenotazioni sono aperte fino al 15 aprile sul sito ufficiale "casadellamemoria". I prezzi variano a seconda della location e dell'iniziativa: alcune sono gratuite, altre a offerta e altre ancora hanno un tariffario fisso.

Quali visitare in Italia

A Torino sono 3 i luoghi coinvolti. Domenica 19 apre il Museo Francesco Faà di Bruno, in via San Donato 31, dedicato al beato scienziato e militare che progettò il celebre campanile: la visita guidata include la salita ai 300 scalini, con vista panoramica sulla città.

Sabato e domenica è invece aperto il Museo Carol Rama, in via Napione 15, nell'appartamento dove l'artista ha vissuto e lavorato dal 1940 al 2015. Uno spazio denso, dove opere di Man Ray e Warhol coesistono con utensili, cimeli di famiglia e tutto il resto di una vita trascorsa tra arte e quotidiano. Visite guidate per piccoli gruppi di massimo 5 persone alle 10 e alle 15. Apre gratis nel weekend anche il Museo Casa Don Bosco, nel complesso di Valdocco: 4.000 metri quadrati su quattro piani, visitabili in autonomia con audioguida via QR code.

A Rivoli la Fondazione Cerruti è aperta gratuitamente domenica 19 dalle 11 alle 18, mentre la Casa Museo Antonio Carena propone un'esperienza con il curatore Nicolò Balocco, ingresso ridotto a 5 euro. Al Castello di Miradolo di San Secondo di Pinerolo sabato 18 c'è una visita guidata seguita da degustazione di tè a tema Camelia, domenica 19 laboratorio per bambini e visita al parco.

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Nel cuneese il Museo Casa Galimberti gioca la carta della visita-indagine per famiglie (prenotazione entro le 12 del 17 aprile); a Saluzzo domenica 19 un unico tour porta alla scoperta di Casa Cavassa e Casa Pellico; a Dronero il Museo Civico Luigi Mallé apre solo sabato 18. Chiude il programma piemontese la visita gratuita all'atelier di Angelo Morbelli a Rosignano Monferrato, prenotazione obbligatoria.

Aderisce anche il Castello di Gradara: sabato 18 con la visita tematica "Le Signore della Rocca", domenica 19 con "La valigia del Tempo", laboratorio per bambini. Prenotazione consigliata per tutti gli appuntamenti.

A Dozza la Rocca racconta secoli di trasformazioni, da fortezza medievale a dimora nobiliare dei Malvezzi-Campeggi, con visite tematiche e incontri dedicati.

A Certaldo il Comune offre ingresso gratuito alla casa di Boccaccio in entrambe le giornate, con un piccolo omaggio per tutti i visitatori. Sabato mattina 18 aprile è in programma un incontro speciale in collaborazione con la Fondazione Ente Boccaccio. Un modo per riavvicinarsi al padre del Decameron attraverso i luoghi che lo videro crescere.

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Firenze porta in campo nomi diversissimi tra loro. Si va dalla Casa museo di Franco e Lidia Luciani al Museo del Ciclismo Gino Bartali, omaggio a uno dei grandi della bicicletta italiana, ma anche uomo dal profilo umano e civile straordinario, fino allo Studio di Piero Bargellini, storico sindaco e intellettuale fiorentino. Apre anche Villa La Pietra, la magnifica residenza collinare oggi sede della New York University, raramente accessibile al grande pubblico.