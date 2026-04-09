Tornano le Giornate internazionali delle Case della memoria, tantissimi tesori aprono per l’occasione

400 luoghi tra appartamenti, atelier, dimore storiche: il 18 e 19 aprile 2026 tornano le Giornate internazionali delle Case della Memoria

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Angelica Losi

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Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

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Tornano le Giornate internazionali delle Case della memoria, tantissimi tesori aprono per l’occasione
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Visitare il castello di Gradara durante le Giornate internazionali delle case della memoria

Case, atelier, dimore storiche e musei legati a grandi personalità della storia, dell’arte e della scienza apriranno le porte contemporaneamente in tutto il mondo il 18 e 19 aprile 2026. È la seconda edizione delle Giornate internazionali delle Case della Memoria e dei musei di personalità illustri: oltre 400 realtà coinvolte a livello globale, più di 150 in Italia distribuite in 18 regioni.

“Fare rete è fondamentale per promuovere la cultura rendendola anche strumento di dialogo fra Paesi diversi del mondo”, ha dichiarato Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria, che promuove l’evento con il patrocinio del ministero della Cultura. Gli ha fatto eco il vicepresidente Marco Capaccioli: “Quella del 18 e 19 aprile non è solo un’apertura al pubblico, ma un atto di affermazione culturale”.

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