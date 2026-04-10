Dimenticate i soliti pasti insapori ad alta quota: ecco quali sono le 10 migliori compagnie aeree dove si mangia (e si beve) meglio mentre si viaggia

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Le 10 compagnie aeree dove si mangia meglio

Ci siamo passati tutti durante un lungo volo: trovarsi davanti alla scelta tra ‘pasta o pollo’, accompagnata da un bicchiere d’acqua o da una mini-bottiglietta di vino. Ma il cibo ad alta quota merita davvero la sua pessima reputazione? Il panorama gastronomico nei cieli è davvero così desolante come lo dipingiamo?

La verità è che l’eccellenza esiste, ma bisogna sapere dove cercarla. Progettare un menù da ristorante che mantenga la qualità intatta a 12.000 metri richiede un mix di creatività, precisione e puro talento culinario. Per scovare questi tesori tra le nuvole possiamo affidarci ai Food & Wine Global Tastemakers Awards, gli “Oscar” che premiano le esperienze gastronomiche più straordinarie al mondo.

Sono dieci le compagnie aeree che quest’anno hanno superato ogni aspettativa, collaborando con chef di fama mondiale per offrire menù ricercati, stagionali e profondamente legati al territorio.

Singapore Airlines è la compagnia aerea dove si mangia meglio

Per chi visita Singapore, il viaggio è indissolubilmente legato al cibo, dai leggendari Hawker Center ai banchetti a base di chili crab. Singapore Airlines, in generale tra le migliori compagnie aeree al mondo, non fa eccezione, portando questa identità gastronomica a 12.000 metri d’altezza. Pioniera dei voli a lunghissimo raggio, la compagnia ha trasformato i pasti in volo in un pilastro dell’esperienza di viaggio.

Grazie al programma Farm to Plane, collabora con produttori come AeroFarms e Hudson Valley Fisheries per portare a bordo ingredienti sostenibili e freschissimi. Il vero fiore all’occhiello è il servizio Book the Cook, che permette ai passeggeri di Suites, Business e Premium Economy di prenotare piatti d’autore fino a 24 ore prima della partenza. Le opzioni spaziano dal famoso Singapore chicken rice all’aragosta Thermidor con polvere di cheddar, fino alle costolette d’agnello in crosta d’erbe.

La classifica delle 10 compagnie aeree per l’offerta gastronomica

Il cibo in aereo sembra meno saporito, tranne per chi vola con le compagnie che hanno trasformato il vassoio di plastica in un’esperienza gourmet. Oltre Singapore Airlines, in classifica compaiono anche Emirates e Qatar Airways dove la prima stupisce con servizi in porcellana anche in Premium Economy e piatti come il manzo al pepe thailandese, mentre la seconda eleva il concetto di ospitalità con banchetti di quattro portate nelle sue celebri Qsuite.

L’eccellenza asiatica prosegue con ANA e Japan Airlines, dove la filosofia dell’omotenashi (l’ospitalità del cuore) si traduce in menù stagionali curati, dai ramen vegani alle omelette con anguilla, realizzati con ingredienti freschi e spesso sostenibili.

In Europa, invece, Air France continua a dominare la scena grazie alla firma di chef pluristellati come Anne-Sophie Pic, mentre Turkish Airlines si è aggiudicata il premio per il miglior catering in classe Business, portando a bordo l’autenticità dei kebab cotti alla brace e dei famosi lokum.

La classifica è completata da approcci più mirati e innovativi: dalla raffinata cucina italo-francese di La Compagnie, che serve tartellette tatin alle mele su voli esclusivi, alla creatività di Virgin Atlantic, che diverte i passeggeri con il rito del tè pomeridiano e burger gourmet in brioche.

Ecco le 10 compagnie premiate dai Food & Wine Global Tastemakers Awards: