Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Lo spettacolare tunnel di glicini a Villa Bardini

La primavera è forse l’occasione migliore per visitare questo luogo da sogno: con gli spazi esterni in fiore diventa una meraviglia da fotografare. 70 metri di tunnel viola, lilla, rosato. Il pergolato del glicine del Giardino Bardini a Firenze è tornato a fiorire, e con lui migliaia di visitatori da tutto il mondo si rimettono in fila su Costa San Giorgio. Ecco quando visitarlo e come goderselo al meglio.

La fioritura dei glicini a Villa Bardini

C’è una finestra di poche settimane, tra aprile e maggio, in cui il pergolato del Giardino Bardini a Firenze diventa qualcosa di difficile da descrivere senza sembrare esagerati. 70 metri di lunghezza, quattro e mezzo di larghezza, completato nel 2005. Quando le wisterie entrano in fiore il tunnel si colora in modo progressivo, dal lilla al viola scuro, dal malva al rosa tenue, a seconda della varietà: ci sono la Wisteria floribunda Black Dragon col suo fiore doppio quasi nero, la Royal Purple e la Showa Beni che vira al rosa.

Il glicine, si sa, ha i suoi tempi e le sue sfumature cambiano di giorno in giorno. Per questo da qualche anno il giardino ha attivato una webcam in diretta: si può controllare lo stato della fioritura dal divano di casa, prima di mettere su le scarpe comode.

Il giardino occupa gran parte di una collina tra Costa San Giorgio e Borgo San Niccolò, dentro le mura medievali di Firenze. Sette secoli di storia, da giardino barocco seicentesco con grotte e fontane fino ai roseti vittoriani dell’Ottocento. Il panorama sulla città è rimasto, più o meno, quello di sempre.

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Come visitare i giardini: orari e prezzi

Il giardino apre tutti i giorni dalle 10 alle 18, ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. Da tenere a mente: il primo e l’ultimo lunedì del mese è chiuso. Fanno eccezione il 1 maggio e il 1 giugno, quando riaprono straordinariamente.

Il biglietto per il solo giardino costa 10 euro, 15 se si aggiunge la mostra. Riduzioni a metà prezzo per famiglie, gruppi sopra i dieci, soci Coop, Touring Club e FAI, e per i giovani tra i 18 e i 24 anni dell’Unione europea. Entrano gratis i residenti di Firenze, Arezzo e Grosseto, i possessori della Firenze Card, i minori di 17 anni UE, i bambini sotto i 6 anni e le persone con disabilità con il loro accompagnatore. Anche giornalisti e guide turistiche UE con tessera non pagano. Le scolaresche devono prenotare al 055 2989816.

Chi non l’ha mai visitata deve sapere che villa Bardini è tra i luoghi più suggestivi di Firenze ed è capace di unire arte, natura e panorami mozzafiato. Si trova su una collina che domina la città regalando una vista effetto wow sul centro storico; il giardino tutto da scoprire è diviso in varie aree stilistiche e sorprende i visitatori con terrazze, scalinate barocche e l’imponente pergolato di glicine. Consigliamo anche una visita all’interno della villa che ospita spazi espositivi e iniziative culturali.