I 5 migliori rooftop di Parigi

Fonte: iStock Vista aerea della città di Parigi all'alba

Parigi, la città dell’amore e delle luci. Un luogo incantevole, che riesce ad offrire panorami unici ed indimenticabili per gli occhi di viaggiatori ed innamorati che decidono di scoprire tutta la bellezza della capitale francese. Ci sono diversi modi per scoprire Parigi: camminare fra le sue vie, ammirando gli affascinanti palazzi dal basso e perdendosi fra le sue vetrine, oppure vedere la città dall’alto, grazie alla presenza di numerosi rooftop dai quali godere di viste impareggiabili. Si tratta spesso, anche, di location eleganti, dove rilassarsi con un buon drink, un bicchiere di vino francese o cenare sotto le stelle.

Quali sono i migliori rooftop di Parigi?

Le Perchoir Marais: eleganza e stile nel cuore della città

Per chi è alla ricerca di un rooftop dall’atmosfera chic ed elegante, allora Le Perchoir Marais è la scelta giusta. Si trova sul tetto del grande magazzino BHV, nel cuore del quartiere Marais, ed è una delle destinazioni più alla moda della capitale. Affacciandosi da questo locale è possibile godere di una vista che si può definire quasi privilegiata sui monumenti simbolo di Parigi, come la Torre Eiffel o il fiume Senna, respirando un’aria vivace e cosmopolita.

L’arredamento di questo rooftop è un mix perfetto tra uno stile industriale e minimalista, con divani comodi e spazi verdi, che insieme creano un ambiente rilassato e, allo stesso tempo, sofisticato. Le Perchoir Marais è particolarmente apprezzato anche per la sua posizione centrale. Il locale, infatti, è facilmente raggiungibile dopo una giornata di shopping o una passeggiata tra le vie storiche del quartiere Marais. È consigliabile prenotare un tavolo oppure arrivare presto, soprattutto durante il weekend, grazie alla particolare popolarità di questo rooftop.

Il rooftop del Le Perchoir Marais è aperto anche durante la stagione invernale. Infatti, sulla terrazza vengono installate diverse coperture e riscaldatori, che rendono l’ambiente decisamente accogliente ed ancora più intimo anche nei mesi più freddi. Insomma: la meta ideale per vedere Parigi e le sue bellezze dall’alto in ogni stagione.

Terrass’ Hotel: un angolo di paradiso a Montmartre

La terrazza del Terrass’ Hotel, invece, permette di vivere un’esperienza più intima e rilassata. Questo rooftop si trova a Montmartre, uno dei quartieri più pittoreschi ed artistici di tutta Parigi. Si tratta di un hotel a 4 stelle che offre una terrazza sulla città elegante e tranquilla, ideale per godersi la vista in un ambiente più riservato.

Si può ammirare la città, con la Torre Eiffel che spicca in lontananza, gustando la cucina raffinata proposta dal Terrass’ Hotel, perfetta per una cena romantica oppure un pranzo rilassante. Si consiglia di visitare questo rooftop soprattutto di sera, in quanto particolarmente suggestivo. Le luci della città brillano e l’atmosfera si fa ancora più magica, per passare una serata lontana dal caos turistico, ma con una vista che lascia senza parole.

Tour Montparnasse e la vista più spettacolare sulla Torre Eiffel

Se c’è un rooftop che offre una delle viste più spettacolari sulla città di Parigi, questo è senza ombra di dubbio la terrazza del Tour Montparnasse. Si tratta di un grattacielo alto 210 metri: uno degli edifici più moderni della città, dalla cui cima i visitatori possono godere di una vista unica e mozzafiato, a 360 gradi, su Parigi. Il motivo principale della sua bellezza? Il fatto che da questo rooftop si ha una vista senza eguali sulla Torre Eiffel.

Il Tour Montparnasse non è solo un ottimo punto di osservazione, ma anche la destinazione ideale per chi vuole rilassarsi dopo una giornata passata all’esplorazione di Parigi e delle sue attrazioni principali. Infatti, dopo essere saliti su uno degli ascensori più veloci d’Europa, che in soli 38 secondi porta al 56° piano del grattacielo, sarà possibile sorseggiare un buon bicchiere di champagne o di vino mentre si ammira il tramonto. È il momento migliore della giornata per vedere la luce del sole che colora la città e vedere la Torre Eiffel che comincia ad illuminarsi. La terrazza del rooftop viene spesso anche utilizzata per eventi speciali e serate a tema, che rendono il Tour Montparnasse una tappa imperdibile in qualsiasi stagione.

Inoltre, la terrazza di Tour Montparnasse offre la possibilità di vivere un’esperienza VR decisamente immersiva chiamata “Revivez Paris”. Riuscire a partecipare a questa esperienza divertente consente di fare un viaggio nel tempo nella città di Parigi, attraverso diverse epoche storiche, ed allo stesso tempo visitare la capitale da un punto di vista decisamente nuovo.

Café de l’Homme: lusso e tradizione ai piedi della Torre Eiffel

Si trova all’interno del Palais de Chaillot uno dei rooftop più lussuosi ed eleganti di Parigi: il Café de l’Homme. Questa terrazza è famosa per avere una vista ravvicinata sulla Torre Eiffel, oltre che per la sua cucina raffinata, con piatti che celebrano la tradizione culinaria locale, mista ad un tocco moderno.

Il Café de l’Homme è la scelta perfetta per chi vuole godersi una serata di alta classe, dopo una passeggiata tra le vie di Parigi, in un ambiente sofisticato e dal lusso senza tempo. Nonostante ciò, è possibile trovare opzioni per tutti i budget, soprattutto per godere di un romantico aperitivo al tramonto, quando il cielo si tinge di arancione e la Torre Eiffel che si illumina.

Questa terrazza è anche il luogo ideale per gli amanti della fotografia, alla ricerca di uno scatto perfetto della propria esperienza nella capitale francese. È uno dei pochi luoghi in città dove è possibile catturare l’intera torre senza ostacoli e che lo rendono, quindi, una tappa quasi obbligatoria, soprattutto al tramonto e di sera, quando la Torre Eiffel è illuminata.

Generator Paris: il rooftop giovane e vivace di Parigi

Non tutti i rooftop di Parigi devono essere costosi ed eleganti. Infatti, per chi cerca un’atmosfera più giovane e vibrante, il del Generator Paris è la scelta perfetta. Questa terrazza si trova sull’ostello di design omonimo, che si trova nel cuore del vivace quartiere del Canal Saint-Martin, con un’atmosfera accogliente ed una vista splendida sulla città.

Il Generator Paris è noto anche per il suo ambiente informale ed alla moda, che riesce ad attirare una clientela giovane ed internazionale verso la struttura. Questo particolare rooftop della capitale francese è arredato con uno stile urban unico. Oltre alle sedie colorate ed un’area lounge perfetta per rilassarsi sorseggiando un buon drink, con prezzi accessibili a tutti, il rooftop è decorato con diversi murales realizzati dagli artisti di strada parigini. Inoltre, sulla terrazza del Generator Paris vengono organizzate diverse serate cinema all’aperto, serate quiz e persino workshop di street art, tutto questo con la Basilica del Sacré-Cœur di Montmartre sullo sfondo.

Se si viaggia con un budget limitato, il Generator rappresenta sicuramente la scelta giusta per un’esperienza memorabile a Parigi.

Parigi è una città che merita di essere visitata almeno una volta nella vita e che va vissuta da ogni angolazione: passeggiando tra le sue vie suggestive e le sue opere d’arte a cielo aperto, ma anche dall’alto, godendo di un’esperienza unica ed irripetibile dai suoi numerosi rooftop. Tra i più eleganti e chic, come il Café de l’Homme o la Terrass’ Hotel, ma anche i più pratici e dinamici, come il Generator Paris e l’imperdibile grattacielo del Tour Montparnasse: posti unici per godere di una vista unica sulla Torre Eiffel e la maginifica città di Parigi.