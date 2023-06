Le migliori compagnie aeree con cui volare quest’anno

Fonte: iStock Le migliori compagnie aeree del 2023

Come ogni anno vengono stilati i World Airlines Awards di Skytrax, ovvero dei premi destinati alle compagnie aeree che sono assegnati a seguito di sondaggi condotti su oltre 20 milioni di viaggiatori di più di 100 nazionalità, che hanno valutato più di 325 compagnie aeree tra settembre 2022 e maggio 2023. Quest’anno, rispetto allo scorso anno, cambiano molte cose.

Le top compagnie aeree secondo Skytrax

Negli ultimi anni ha spesso sempre dominato una specifica compagnia: Qatar Airways. In questo 2023, invece, il vettore del Paese arabo è stato costretto a lasciare il primo gradino del podio ad un’altra eccezionale compagnia aerea. Parliamo di Singapore Airlines, che in realtà non è la prima volta che conquista questo scettro.

Il vettore di Doha è quindi sceso in seconda posizione seguito da All Nippon, compagnia aerea che ha “rubato” il terzo gradino del podio dello scorso anno a Emirates che nel 2023 si deve accontentare della cosiddetta medaglia di legno.

In sostanza, in fatto di qualità sono le compagnie aeree orientali a dominare i cieli: ben 8 delle prime 10 posizioni sono occupati da vettori asiatici. A rompere il monopolio ci hanno pensato due vettori europei, Turkish e Air France, rispettivamente al sesto e settimo posto.

Va però specificato che rispetto al 2022 il nostro continente perde una presenza nella classifica delle prime dieci per via della retrocessione di Swiss. La top ten viene infatti completata da Japan Airlines, Cathay Pacific, Eva Air e Korean.

Le dichiarazioni degli addetti ai lavori

Come è possibile immaginare, lo Chief Executive Officer di Singapore Airlines che ha ritirato il premio per la Migliore Compagnia Aerea del Mondo è molto soddisfatto del risultato ottenuto e ha dichiarato: “Questo premio è una testimonianza dello spirito indomabile delle nostre persone, che hanno lavorato instancabilmente e fatto molti sacrifici per garantire che SIA fosse pronta per la ripresa del trasporto aereo. Questo ci ha permesso di emergere dalla pandemia più forti come compagnia aerea leader a livello internazionale”.

Ha poi continuato: “Siamo molto grati ai nostri passeggeri per la loro costante fedeltà e il loro affetto per Singapore Airlines. Durante la pandemia, il loro sostegno e il loro incoraggiamento ci hanno dato la forza e la determinazione per superare delle sfide senza precedenti. Oggi, mentre ci riprendiamo dalla pandemia, siamo fermamente impegnati a innovare e ad investire in prodotti e servizi all’avanguardia e a garantire che SIA continui a offrire un’esperienza di viaggio di prim’ordine”.

A fronte di tante gioie, sono presenti anche i delusi di questi risultati. A rimanere fuori – e per il secondo anno consecutivo – dalle posizioni più alte sono le compagnie aeree nordamericane. Nel dettaglio: la prima a comparire in classifica è Air Canada ma solo alla 37esima posizione, mentre United si piazza al 49esimo posto.

Notevoli passi avanti li ha fatti invece la low cost Volotea, salita dalla 124esima alla 54esima posizione, tanto da piazzarsi davanti a, nell’ordine, Transavia, easyJet, Ryanair e Vueling. Non è soddisfacente il risultato per il nostro Paese che tra le prime cento piazza solo Air Dolomiti e più precisamente alla 96esima posizione, due in più rispetto all’edizione dello scorso anno.