Viaggiare nel 2024, le migliori compagnie aeree secondo Skytrax

Fonte: iStock Le migliori compagnie aeree per il 2024

Se nel viaggiare c’è chi punta solamente al risparmio, considerando il volo solamente un mezzo per raggiungere la località delle proprie vacanze, altre persone preferiscono godersi un’esperienza più coinvolgente e rilassante, soprattutto se si tratta di una tratta a lungo raggio. Occorre dunque buon occhio nel scegliere la compagnia aerea con la quale volare: la classifica 2024 stilata da Skytrax è ormai considerata una delle indicazioni più affidabili nel settore. Scopriamo quali sono i vettori premiati quest’anno.

La miglior compagnia aerea del 2024

Anche quest’anno sono stati assegnati gli Skytrax Awards, gli ambiti premi consegnati dalla società di ricerca britannica che si occupa dell’aviazione civile. L’indagine ha coinvolto ben 350 compagnie aeree operanti in tutto il mondo e, per stilare la classifica, sono stati presi in considerazione le recensioni e i sondaggi condotti su oltre 21 milioni di clienti provenienti da 100 Paesi. Questa è la 25esima edizione degli Skytrax Awards, che ci rivelano quali sono le migliori compagnie aeree del 2024: per l’ottava volta, ad aggiudicarsi il primo posto è Qatar Airways.

Il vettore mediorientale, fondato nel 1993, è la compagnia aerea di bandiera del Qatar e ha il suo hub principale presso l’Aeroporto Internazionale di Doha, che ha recentemente cambiato volto e vinto diversi titoli importanti. Qatar Airways è da sempre considerata tra i leader nel settore per quanto riguarda i suoi servizi di eccellente qualità, anche nell’ambito dei viaggi di lusso. “È un risultato straordinario, vincere il titolo di miglior compagnia aerea del mondo per il 2024” – ha affermato Edward Plaisted, CEO di Skytrax.

Naturalmente, si tratta di un premio che certifica il merito di una grande squadra di lavoratori che ha collaborato per ottenere un risultato del genere. “Questo è un momento di orgoglio per Qatar Airways, ed è per me un onore condividere questo premio con i miei colleghi che lavorano duramente. Questo riconoscimento testimonia la nostra incessante dedizione nel fornire un servizio e un’innovazione senza precedenti. Ci auguriamo di ottenere altre vittorie in futuro” – ha dichiarato Badr Mohammed Al-Meer, amministratore delegato della compagnia, in una nota rilasciata da Skytrax.

La classifica delle compagnie aeree di Skytrax

Ma qual è il resto della classifica sulle migliori compagnie aeree? Per la prima volta, Skytrax si è trovata ad avere due vettori a così poca distanza di punteggio da aver dovuto fare un secondo calcolo per accertarsi della veridicità del risultato. E se al primo posto, alla fine, si è piazzata Qatar Airways, la medaglia d’argento va a Singapore Airlines, che aveva vinto lo scorso anno. Quest’ultima compagnia ha anche vinto il premio per il miglior personale di cabina al mondo, quello per il miglior servizio di prima classe e quello per il miglior vettore in Asia.

Al terzo posto c’è invece Emirates, mentre il quarto posto va alla giapponese ANA All Nippon Airways. In quinta posizione troviamo la Cathay Pacific, che ha sede ad Hong Kong. Il Giappone si aggiudica anche il sesto posto con Japan Airlines, mentre Turkish Airlines ottiene la settima posizione. Taiwan EVA Air è ottava, Air France conquista il nono posto e, a chiudere la Top 10, c’è Swiss International Airlines al decimo posto.