Mercatini di Natale di Vipiteno, il borgo dove si respira la magia dell’Avvento

Fonte: @SiViaggia - Ilaria Santi Il periodo di Natale a Vipiteno

Durante il periodo natalizio, il centro storico di Vipiteno, uno dei Borghi più belli d’Italia, in provincia di Bolzano, si trasforma in una fiaba invernale, con le sue decorazioni natalizie, le bancarelle stracolme di manufatti tradizionali e prodotti gastronomici e l’illuminazione suggestiva, ciliegina sulla torta di un paese che già di per sé ha del fiabesco. A rendere ancora più meraviglioso il periodo dell’Avvento a Vipiteno è il suo delle campane, non soltanto quelle della Torre delle Dodici, simbolo de borgo, ma le numerose campane che decorano il paese e che sono in po’ il simbolo del Natale di Vipiteno. Il “Natale delle Campane di Vipiteno” regala quindi alla città un’atmosfera natalizia da favola. Non è uno dei Mercatini d Natale più grandi, ma sicuramente è ino dei più suggestivi.

I Mercatini di Natale di Vipiteno

Le casette di legno dei Mercatini di Natale vengono allestiti ai piedi della torre nella piazza Città (Stadtplatz). Non un mercatino enorme, grande quanto basta perché ogni casetta, tassativamente di legno, proponga qualcosa di diverso e di unico. C’è lo stand degli addobbi natalizi di vetro soffiato dipinti a mano (c’è chi se li fa arrivare fino a Vienna talmente sono originali) e quello che li realizza con ogni tipo di legno della zona, dal cirmolo all’abete. Chi cuce su misura le classiche pantofole altoatesine di feltro e la onlus Kaleidos che vende tazze e porcellane dipinte dai ragazzi disabili della provincia di Bolzano. Ogni stand è autentico, come dovrebbe essere ogni Mercatino di Natale. Sono 30 gli stand, non di più, sei dei quali gastronomici, con tanto di piccola stube dove rintanarsi al caldo per mangiare o bere qualcosa.

Il Mercatino delle campane

Il Mercatino di Natale di Vipiteno fa parte dei cinque grandi Mercatini originali dell’Alto Adige, insieme a quello di Merano, Bolzano, Brunico e Bressanone, ma ciascuno è diverso da tutti gli altri e ha una sua particolarità. Quella del Mercatini di Natale di Vipiteno è rappresentata dalle campane che sono in cima alla Torre delle Dodici. Ogni giorno a mezzogiorno e, nel periodo dell’Avvento, ogni sera alle 17 le campane risuonano per tutto il borgo medievale.

Fonte: @SiViaggia - Ilaria Santi

Proprio su questa torre di pietra alta 46 metri che risale al XV secolo è stato montato un carillon con 25 campane realizzate dalla Grassmayr di Innsbruck. Da qui viene scandito il tempo dei Mercatini con il carillon che suona dal lunedì al sabato alle 17 e la domenica alle ore 12. Ma ci sono due momenti imperdibili se si viene a Vipiteno per i Mercatini: il sabato alle 17 e la domenica alle 12, quando piazza Città viene avvolta da un suono ancora più armonioso con la musica dal vivo di gruppi musicali che si aggiunge al suono del carillon.

La Città Vecchia di Vipiteno, all’interno del centro storico, quindi, durante il periodo dell’Avvento si trasforma nella “via delle Campane”. Nella via Città Nuova è stato anche allestito un piccolo Museo delle campane a ingresso libero, dove è in mostra una collezione di antichi campanacci indossati dalle mucche al pascolo. Qui, alcuni artigiani espongono i loro manufatti ed è un ottimo luogo dove fare una sosta al caldo.

La campana dei desideri

C’è un collegamento tra le campane di Vipiteno e quella che si trova in cima al Monte Cavallo, alle spalle del borgo più alto d’Italia. Si tratta della montagna di “casa” per gli abitanti di Vipiteno, dove andare a sciare sul comprensorio, ma soprattutto scendere dalla pista da slittino illuminata e innevata più lunga d’Italia. La ski area si può raggiungere direttamente dalla città con la nuova cabinovia del Monte Cavallo, inaugurata a dicembre del 2022. In cima al monte c’è quindi una campana speciale, la “campana dei desideri”, che chiunque può suonare.

Eventi durante il Mercatino di Natale

Oltre al suono delle campane, ci sono altri momenti molto suggestivi che scandiscono le giornate delle feste natalizie a Vipiteno. Nel periodo dell’Avvento, sono previsti diversi appuntamenti. Innanzitutto, la tradizionale sfilata di San Nicolò e dei diavoli (i famosi Krampus) del 5 dicembre. Ogni giorno, inoltre, si può salire sulla Torre delle Dodici da cui godere di una bellissima vista sulle montagne oltre che sul borgo. Ogni giorno alle 15.30 l’ufficio del turismo organizza visite guidate gratuite della città, della Chiesa Santo Spirito in stile gotico con i suoi splendidi affreschi, che ricordano lo stile di Giotto nella Cappella degli Scrovegni di Padova, e del municipio, un bellissimo edificio della metà del ‘400 affacciato sulla Città Vecchia. Ogni giorno alle 16.30 viene aperta una finestrella del Calendario dell’Avvento nel centro storico, con angioletti e pastori accompagnati dalla musica. Molto suggestiva è poi la fiaccolata notturna alla scoperta degli angoli più affascinanti di Vipiteno e, infine, la fiaccolata avventurosa sul Monte Cavallo con slittata finale sulla pista da slittino innevata e illuminata più lunga d’Italia, ben 10 km e con n dislivello di 900 metri.

Fonte: @IDM Alto Adige_- Alex Filz

Dove si svolge il Mercatino di Natale di Vipiteno

Di fatto si tratta di un unico mercatino che viene allestito nel centro di Vipiteno, lungo piazza Città, sotto l’iconica Torre delle Dodici del 1470 che divide in due la città in Città Vecchia e Città Nuova.

Quando si svolge il Mercatino di Natale di Vipiteno

Come gli altri Mercatini di Natale altoatesini, anche quello di Vipiteno inizia il 29 novembre e dura fino al 6 gennaio 2025. Il 28 novembre alle ore 17 è prevista l’inaugurazione ufficiale, anche se il primo giorno di apertura è quello successivo. Di seguito gli orari di apertura del mercatino:

– 28 novembre dalle ore 17.00 – 19.00

– tutti giorni dalle ore 10.00 – 19.00

– 1° dicembre dalle ore 10.00 – 23.00

– 5° dicembre dalle ore 10.00 – 22.00 (giorno dei Krampus)

– 24 dicembre dalle ore 10.00 – 13.00

– 25 dicembre – il mercatino rimane chiuso

– 31 dicembre dalle ore 10.00 – 17.00

– 1° gennaio dalle ore 12.00 – 19.00.

Come arrivare a Vipiteno

Il modo più semplice e comodo per raggiungere Vipiteno nel periodo natalizio è con il treno, che consente di evitare code sia in autostrada sia nei pressi del borgo. Ci sono treni regionali molto comodi che arrivano da Bolzano, Bressanone o Merano, città raggiungibili con i treni Frecciarossa, Italo, con quelli delle Ferrovie Austriache e di quelle tedesche della Deutsche Bahn.

In occasione dei Mercatini di Natale, dal 29 novembre fino al 22 dicembre parte un treno speciale e sostenibile a partire da 25 euro che ferma nelle città che ospitano i Mercatini di Natale Originali di Bolzano, Bressanone e Vipiteno. Si tratta del treno FLIRT Alto Adige che parte dalla stazione di Milano Centrale e che arriva fino al Brennero. Qui di seguito tutte le partenze: