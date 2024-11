Natale 2024 nei Borghi più belli d’Italia, esperienze imperdibili

Fonte: Ufficio Stampa Veduta di Gradara a Natale

Sono oltre 360 le località del nostro Paese che fanno parte dell’associazione Borghi più belli d’Italia, preziose realtà selezionate e certificate che esprimono, da diversi punti di vista, la bellezza e il fascino dello Stivale (Isole comprese). E anche qui, come in qualsiasi angolo del Belpaese, sta per arrivare il Natale, ricco di luminarie e appuntamenti da ricordare.

Natale a Castel San Pietro Romano

Castel San Pietro Romano è un grazioso borgo della provincia di Roma che sorge su una dolce collina posta a 763 metri d’altezza, regalando una delle viste panoramiche più belle di tutta la regione. Parte dell’associazione Borghi più Belli d’Italia dal 2017, è stato premiato come una delle “100 mete d’Italia“ e si prepara al Natale in maniera quasi poetica: l’aria diventa più frizzante e le prime nebbie mattutine creano un paesaggio fiabesco, simile a quello di un presepe, grazie a una serie di case di pietra e strette viuzze illuminate da numerose decorazioni pronte ad accogliere numerosi eventi.

I tradizionali mercatini di Natale

Il 15 e il 22 dicembre le vie del borgo di Castel San Pietro Romano si impreziosiranno con tantissimi colorati mercatini di Natale. Gli ospiti avranno quindi l’occasione di scoprire gustosissimi prodotti tipici e raffinati oggetti artigianali, dalle 11:00 alle 19:00 in tutto il centro storico.

Il Presepe Artistico

Castel San Pietro Romano sembra già di per sé un presepe, ma la cosa interessante è che ne allestisce anche uno tutto suo: a partire dal 15 dicembre una serie di personaggi a grandezza naturale saranno ospitati nella Rocca dei Colonna, dove è ricostruito un intero villaggio con le capanne, il mulino, il fontanile e la rappresentazione dei mestieri e della Natalità. Da non perdere il fine settimana del 4 e 5 gennaio 2025, quando il Presepe si animerà rendendo l’esperienza di visita ancora più suggestiva.

Fonte: Ufficio Stampa

Le feste a Bondone

Voliamo ora a Bondone, in provincia di Trento, parte dei Borghi più belli d’Italia dal 2018. Si tratta di un affascinante centro antico che si affaccia sulle acque del Lago di Idro, a sua volta immerso nell’incredibile e rilassante cornice naturale della Rete di Riserve della Valle del Chiese. Il Natale, qui, è davvero più fiabesco che mai.

La Via dei Presepi

Tra i pittoreschi vicoli di Bondone, dall’8 dicembre al 19 gennaio, sarà possibile scoprire luci colorate, più di 100 meravigliose Natività e addobbi fatti a mano, tante piccole meraviglie che accompagneranno i visitatori a conoscere le numerose peculiarità di questo antico borgo.

Bondone in strada – Winter edition

L’8 dicembre alle ore 17:30 in Piazza Levada prenderà vita una speciale edizione invernale di Bondone in strada, con trampolieri, la ballerina e il giocoliere con costumi luminosi del “Teatro per caso”. Con la performance “Christmas Time” accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle Natività nel borgo.

Concerto in Chiesa

Presso la bellissima Chiesa Natività di Maria, il 14 dicembre alle 20:30 si potrà partecipare a “The Christmas Show”, un emozionante concerto di Lisa Marie Simmons, accompagnata da Eva Feudo Shoo e Marco Cremaschini, a titolo completamente gratuito (fino ad esaurimento dei posti a sedere).

Fonte: @campigliodolomiti - Polla Alessandro

La battaglia dei calzini

Il magnifico borgo di Bondone ha pensato anche ai più piccoli: il 15 dicembre, alle ore 17:30, andrà in scena “La battaglia dei calzini”, uno spettacolo di teatro-danza liberamente ispirato alla fiaba “La guerra dei calzini” di Alessandra Fella.

Greccio a Natale

Voliamo ora a Greccio, affascinante borgo della provincia di Rieti, che può vantare il titolo di essere il luogo in cui è stato allestito il primo presepe al mondo: arroccato su un’altura a 705 metri di altitudine, è famoso perché proprio San Francesco d’Assisi vi rappresentò – nella notte di Natale del 1223 – la Natività di Gesù per la prima volta in assoluto. E il Natale di quest’anno sarà davvero più bello che mai.

Mercato dell’artigianato e dell’oggettistica

A partire da sabato 30 novembre fino al giorno dell’Epifania, Greccio si trasformerà in una vera e propria fiaba di Natale grazie alla tipica mostra mercato dell’artigianato e dell’oggettistica per il presepio. Ben trenta stand saranno ospitati in tipiche casette di legno, allestite in una location unica.

Rappresentazione del Primo Presepe Vivente del Mondo di Greccio

È senza ombra di dubbio una delle più suggestive rievocazioni storiche di tutta Italia: nella notte di Natale del 1223, San Francesco di Assisi convocò a Greccio i suoi frati e gli abitanti della zona per festeggiare attorno ad una grotta dove fece sistemare una mangiatoia, un bue e un asinello. Nacque così il Primo Presepe al mondo, e oggi la rappresentazione si svolge in sei scene che vedono come interpreti gli abitanti del luogo in costumi d’epoca.

Fonte: Ufficio Stampa

I festeggiamenti di Collalto Sabino

Ancora nel Lazio ma questa volta per scoprire Collalto Sabino, in provincia di Rieti, borgo immerso nel suggestivo paesaggio della Riserva Naturale del Monte Navegna e del Monte Cervia, peno di stradine acciottolate, antiche case in pietra e dominato dal maestoso Castello Baronale, risalente al XIII secolo. Da queste parti il Natale è caratterizzato da un’atmosfera d’altri tempi, tra botteghe artigiane, chiese secolari e piccoli vicoli che portano a suggestive piazzette.

Il Paese di Babbo Natale

Il Paese di Babbo Natale di Collalto Sabino è uno degli eventi natalizi più suggestivi di tutta la regione. Andrà in scena ogni domenica di novembre (quest’anno dal 17 novembre) e dicembre, fino al giorno di Natale. Il borgo, inoltre si trasformerà in un mondo magico pieno di decorazioni, luci e atmosfere fiabesche, dove risuonerà musica natalizia in filodiffusione con decorazioni artigianali uniche.

Ma non è tutto, perché le cantine diventeranno piccoli laboratori artistici in cui acquistare decorazioni originali, manufatti artigianali e degustare vini e prodotti tipici del territorio. In più, è stata già allestita anche la Casa di Babbo Natale, luogo in cui i più piccoli possono incontrarlo, consegnargli la loro letterina e scattare una foto con lui (di solito è presente anche la sua aiutante, la Befana). Non mancheranno anche altre attività per bambini, come laboratori creativi, spettacoli e giochi organizzati.

Fonte: Ufficio Stampa

Castiglione del Lago a Natale

Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, prende vita su un promontorio che si affaccia sul Lago Trasimeno. Dotato di un affascinante centro storico circondato da antiche mura e dominato dalla Rocca del Leone, offre un Natale impreziosito da palazzi rinascimentali, ristoranti, angoli suggestivi, spettacoli e attrazioni originali sia per grandi che per piccini.

Luci sul Trasimeno

Luci sul Trasimeno è un’imperdibile iniziativa che quest’anno andrà in scena dal 7 dicembre al 6 gennaio, evento che trasformerà il borgo in una vera città del Natale. Protagonista indiscusso sarà l’Albero di Natale più grande del mondo costruito sulle acque del lago, un’opera di ingegneria elettrica senza eguali.

Non mancheranno una moltitudine di attrazioni per tutte le età, dal Villaggio di Babbo Natale all’inedita mostra “Presepi d’arte e di luci – la Natività nella storia dell’arte”; al mercatino natalizio alla divertente mostra “Castiglione del Lego”, dedicata alle costruzioni con i celebri mattoncini colorati.

Fonte: iStock

Natale ad Ossana

Ossana, in provincia di Trento, è una fiaba durante tutto l’anno ma, senza ombra di dubbio, a Natale diventa ancora più speciale: si trova in Val di Sole e colpisce tutti i suoi visitatori per il suo pittoresco centro storico e per la magnifica cornice montuosa che lo circonda, che in questo periodo si trasforma in un vero e proprio villaggio delle feste. Vi basti sapere che proprio tra le sue vie prende vita uno dei presepi più celebri del Trentino, con oltre mille rappresentazioni della Natività disposte nelle vie del paese.

Percorso dei Presepi

Dal 29 novembre al 6 gennaio, Ossana celebrerà la XXV edizione del tradizionale “Percorso dei Presepi,” itinerario illuminato da lampade artigianali e segnalato da una corda rossa, per scoprire oltre 1.600 presepi unici nel loro genere. Ognuno di questi, infatti, è stato realizzato a mano da associazioni locali, scuole, famiglie, artisti e cittadini della Val di Sole, utilizzando materiali inusuali come stoffa, legno, sementi e foglie di granoturco.

Completano l’offerta natalizia del borgo anche una stupenda casa di Babbo Natale e i tradizionali mercatini.

Trenino dei Castelli – Christmas Edition

Salendo a bordo del Trenino dei Castelli – Christmas Edition è possibile fare un vero e proprio viaggio alla scoperta della storia, dell’arte e delle tradizioni natalizie della Val di Non e della Val di Sole. Tale attività sarà disponibile tutti i sabati, a partire dal 29 novembre fino al 21 dicembre.

Fonte: Ufficio Stampa

Le celebrazioni di Palazzuolo sul Senio

Altrettanto pittoresco è Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze, inserito al centro di una splendida e verde gola montana. Un luogo affascinante, quindi, e che nel periodo di Natale offre tantissime attività da non perdere.

Oltre 100 presepi artigianali

Dall’8 dicembre fino al 6 gennaio, Palazzuolo sul Senio ospiterà oltre 100 presepi artigianali da cercare con una cartina. Sarà anche possibile votare il proprio presepe preferito, che parteciperà all’estrazione di miglior presepe del paese dopo il 6 gennaio.

Elfi ‘n Borg

Elfi ‘n Borg è una manifestazione che si svolgerà il 15 dicembre, e che permetterà di partecipare a una serie di attività entusiasmanti per tutta la famiglia. Per esempio, ci si potrà immergere nel percorso “trova gli ELFi”, visitare la casa di Babbo Natale e consegnargli la letterina e incontrare il Grinch in persona. A disposizione ci saranno anche un mercatino con 32 espositori, musica, animazione e punti ristoro.

Fonte: @Alice Quarneti

Il Natale di Polcenigo

Altrettanto emozionante è il Natale di Polcenigo, in provincia di Pordenone, che è un borgo dotato di notevole fascino. Vi basti sapere che qui sorge il sito del Palù di Livenza, il più antico insediamento palafitticolo del Friuli Venezia Giulia.

Presepi a Polcenigo

Il centro storico di Polcenigo si arricchirà con un percorso di presepi, da ammirare in diverse giornate a partire dall’1 dicembre fino al 6 gennaio: ci saranno la mostra presepi presso il Vecchio Mulino in Via Sega, il presepe in movimento nella Chiesa di San Giovanni, il suggestivo presepe galleggiante presso la sorgente del Gorgazzo e i presepi all’aperto nelle frazioni di Mezzomonte, Coltura e San Giovanni.

Verranno anche premiati i migliori tre presepi della rassegna e sarà anche estratto un premio tra i visitatori votanti.

Fonte: @Isabella Gandolfi

Natale a Gradara

Gradara, in provincia di Pesaro e Urbino, è amato da chiunque lo visiti per la sua bella Rocca e per le peripezie collegate al castello, per le sue due cinte murarie e per le innumerevoli meraviglie che ha da offrire. Ma la verità è che questo borgo è anche il luogo ideale per interpretare lo spirito del Natale.

Castello di Natale

In questo periodo Gradara si trasforma nel “Castello di Natale“, con sorprese e spettacoli per tutta la famiglia e per chiunque creda nella magia di questo periodo. I protagonisti di questa edizione saranno figuranti e attori pronti ad accogliere i visitatori, musica, giochi di luce, proiezioni di luci architettoniche, le magiche bolle natalizie, l’immancabile casetta di Babbo Natale, elfi e renne in vena di allegria, racconti natalizi e i classici tour animati per le vie del borgo: tutti i giorni dal 1° dicembre al 6 gennaio.

Fonte: Castello di Natale a Gradara

I festeggiamenti di Gangi

Voliamo ora a Gangi, affascinante borgo medievale della provincia di Palermo, che si distingue per essere un piccolo scrigno di storia e cultura. I vicoli regalano atmosfere senza tempo e tantissime attrazioni da visitare, che a Natale si trasformano in una vera e propria fiaba.

Presepe Vivente

Dal 26 al 29 dicembre sarà possibile ammirare il suggestivo Presepe Vivente, una straordinaria rappresentazione della Natività che prederà vita tra le vie storiche del borgo con personaggi, mestieri e scenografie che faranno fare un vero e proprio viaggio indietro nel tempo.

Fonte: Comune di Gangi

Celebrazioni di Natale a Capranica Prenestina

Capranica Prenestina, in provincia di Roma, è appena entrato a far parte dell’associazione Borghi più belli d’Italia, e si distingue per essere arrampicato su un vero e proprio cocuzzolo che svetta nei cieli a più di 900 metri di altezza. Dopo il successo delle passate edizioni, anche qui torneranno delle celebrazioni natalizie assolutamente sorprendenti.

Gioco letterario a premi

Il gioco letterario a premi di Capranica Prenestina sarà aperto a tutti e ci si potrà rivolgere a Babbo Natale in persona. Ogni visitatore potrà inviare la propria letterina a Babbo Natale, senza specifici vincoli di contenuti, e lasciando completa libertà a ogni partecipante di esprimere come meglio crede le proprie “richieste”, L’unico aspetto da rispettare sarà la lunghezza della lettera, ovvero un massimo 2.500 caratteri (spazi inclusi).