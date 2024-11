Torna per il secondo anno consecutivo l’iniziativa che collega Milano e l’Alto Adige durante i weekend dell’Avvento dal 29 novembre al 23 dicembre

Fonte: IDM Alto Adige@Patrick Schwienbacher Tutti a bordo del Treno di Natale tra Milano e l'Alto Adige, il più bello dell'anno

Torna per il secondo anno consecutivo l’iniziativa che collega Milano e l’Alto Adige durante i weekend dell’Avvento con un’opzione di viaggio sostenibile ed entusiasmante per chi desidera vivere appieno la magica atmosfera natalizia. Dal 29 novembre al 23 dicembre 2024, il Treno di Natale circolerà ogni venerdì, sabato e domenica, con un’unica pausa nel weekend festivo dell’8 dicembre.

Lo speciale treno collega la stazione di Milano Centrale con alcune delle località più suggestive del Trentino-Alto Adige, tra cui Bolzano, Bressanone, Vipiteno e Brennero, passando anche per Treviglio, Brescia e Fortezza. Un itinerario che non è solo viaggio, ma anche un’esperienza che unisce territori e promuove il turismo e la sostenibilità ambientale.

L’importanza di un collegamento diretto

Secondo l’assessore alla Mobilità Daniel Alfreider, l’iniziativa rappresenta un significativo passo avanti per rafforzare i rapporti economici, culturali e turistici tra Lombardia e Alto Adige. “Il successo dello scorso anno ci ha mostrato quanto sia fondamentale garantire un collegamento diretto tra questi due territori“, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di una rete ferroviaria che risponda alle esigenze di residenti e viaggiatori.

L’alleanza con la Regione Lombardia contribuisce a migliorare in maniera costante i collegamenti e a offrire un mezzo di trasporto comodo e a basso impatto ambientale, in linea con gli obiettivi di mobilità sostenibile e valorizzazione territoriale.

Un’opportunità unica per le Feste

Il Treno di Natale è pensato per soddisfare svariate esigenze. Da un lato, rappresenta un’opzione ideale per chi desidera visitare i celebri mercatini di Natale dell’Alto Adige, che attraggono ogni anno migliaia di visitatori con le loro luci, i prodotti artigianali e le specialità enogastronomiche. Dall’altro, è un’occasione imperdibile per gli altoatesini di esplorare Milano e le sue offerte culturali e commerciali durante il periodo delle Festività.

I biglietti sono già disponibili su tutti i canali di vendita Trenitalia.

Un progetto che unisce sostenibilità e qualità

Dietro il progetto vincente c’è il lavoro congiunto dell’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano, IDM Alto Adige e dei mercatini di Natale dell’Alto Adige. Non si tratta solo di un progetto per promuovere una mobilità più green: l’obiettivo è anche valorizzare i prodotti di alta qualità e coinvolgere le comunità locali nei programmi collaterali.

Si tratta di un approccio che riflette un impegno concreto per coniugare sviluppo turistico e sostenibilità, a dimostrazione che è possibile creare opportunità economiche nel rispetto dell’ambiente e delle tradizioni.

Gli orari dei treni dal 29 novembre al 14 dicembre

Venerdì 29 novembre e 13 dicembre

Treno 23221 : Partenza da Bolzano alle 16:00 Fermate: Brescia (18:33), Treviglio (19:12), Milano Centrale (19:40)

:

Sabato 30 novembre, 14 dicembre e domenica 1 dicembre

Treno 23227 : Partenza da Milano Centrale alle 7:20 Fermate: Treviglio (7:44), Brescia (8:28), Bolzano (11:05), Bressanone (11:41), Fortezza (11:53), Vipiteno (12:10), Brennero (12:25)

: Treno 23225 : Partenza da Brennero alle 16:51 Fermate: Vipiteno (17:11), Fortezza (17:28), Bressanone (17:39), Bolzano (18:11), Brescia (20:48), Treviglio (21:20), Milano Centrale (21:55)

:

Lunedì 2 dicembre

Treno 23223 : Partenza da Milano Centrale alle 8:35 Fermate: Treviglio (9:02), Brescia (10:00), Bolzano (13:13)

:

Variazioni per lavori dal 6 al 9 dicembre

A causa di interventi sulla linea Brescia–Verona, i treni natalizi effettueranno servizio solo tra Brennero e Verona Porta Nuova.

Venerdì 6 dicembre

Treno 94389 : Partenza da Bolzano alle 17:13 Fermate: Ora (17:29), Mezzocorona (18:02), Trento (18:19), Rovereto (18:34), Ala (18:47), Domegliara (19:06), Verona Porta Nuova (19:30)

:

Sabato 7 e domenica 8 dicembre

Treno 94432 : Partenza da Verona Porta Nuova alle 9:15 Fermate: Domegliara (9:31), Ala (9:55), Rovereto (10:12), Trento (10:35), Mezzocorona (10:53), Ora (11:11), Bolzano (11:32), Ponte Gardena (11:47), Chiusa (11:54), Bressanone (12:02), Fortezza (12:11), Vipiteno (12:28), Brennero (12:45)

: Treno 94383 : Partenza da Brennero alle 16:51 Fermate: Vipiteno (17:10), Fortezza (17:28), Bressanone (17:37), Bolzano (18:11), Trento (19:02), Verona Porta Nuova (20:12)

:

Lunedì 9 dicembre

Treno 94430 : Partenza da Verona Porta Nuova alle 8:12 Fermate: Domegliara (8:29), Ala (8:57), Rovereto (9:11), Trento (9:26), Bolzano (10:07)

:

Gli orari dei treni dal 15 al 23 dicembre

Venerdì 20 dicembre

Treno 3553 : Partenza da Bolzano alle 15:58 Fermate: Brescia (19:02), Treviglio (19:46), Milano Centrale (20:10)

:

Sabato 21 e domenica 15 e 22 dicembre

Treno 94005 : Partenza da Milano Centrale alle 7:20 Fermate: Treviglio (7:45), Brescia (8:28), Bolzano (10:43), Brennero (11:56)

: Treno 94007 : Partenza da Brennero alle 16:44 Fermate: Vipiteno (17:05), Fortezza (17:22), Bolzano (18:11), Milano Centrale (21:45)

:

Lunedì 16 e 23 dicembre