I mercatini di Natale nei borghi e nei castelli d’Italia: è pura magia

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Fonte: iStock Natale spettacolare a Vipiteno, uno dei Borghi più belli d'Italia

Il Natale di per sé è un periodo particolarmente magico, suggestivo, scenografico. Ci sono tanti piccoli dettagli e momenti che rendono l’atmosfera di festa, per grandi e piccini. C’è la neve, ci sono le luci, e poi quelle location da sogno, come in un film. Che ne dite, ad esempio, di una passeggiata tra i mercatini natalizi più belli, magari in un piccolo borgo o dentro un castello? Ecco gli appuntamenti da non perdere per questo Avvento 2024.

I più bei mercatini di Natale nei borghi

L’Italia custodisce tra le sue colline, montagne e coste un’infinità di borghi antichi, luoghi dove il tempo sembra essersi fermato e le tradizioni continuano a vivere tra le stradine di pietra, le piazze decorate e le piccole botteghe artigiane. Dall’Alto Adige alla Toscana, fino alla Puglia, con l’arrivo del Natale, questi paesini si trasformano in scenari incantati, dove luci, mercatini e addobbi avvolgono ogni angolo di magia.

Il mercatino di Chambave, in Valle d’Aosta

Partiamo dalla Valle d’Aosta, con i suoi spettacolari panorami caratterizzati dalle montagne innevate e da piccoli borghi deliziosi. A Chambave, un borgo di meno di mille abitanti circondato da spettacolari vigneti , domenica 24 novembre dalle 9 alle 17 si tiene l’appuntamento con Tsalende a Tsambava, un mercatino natalizio con decine di stand d’artigianato e gastronomici che animano e addobbano le vie del centro storico, con tante lucine e musica a profusione.

Valle d’Aosta: il Petit Marché du Bourg a Châtillon

Come tutti gli anni a Châtillon, uno dei borghi più importanti della Valle d’Aosta ricco di castelli e torri, torna il Petit Marché du Bourg. Domenica 1 dicembre oltre 100 espositori portano in vendita i migliori oggetti di artigianato locale, come sculture, vimini, intaglio, ceramiche, fiori e altri oggetti artigianali, per un po’ di shopping natalizio.

Il mercato walser e la casa di Babbo Natale a Gressoney-La-Trinité

L’appuntamento nello splendido borgo di Gressoney-La-Trinité è per il 30 novembre. Nelle vie e nella piazza pedonali del centro storico, a partire dalle ore 11, si tiene il Wiehnacht Märt, una delle più antiche tradizioni di questa regione in cui si parla ancora la lingua walser. La mostra mercato espone l’artigianato locale, oltre ai prodotti agroalimentari della regione; mentre i bambini possono visitare la casa di Babbo Natale e dei suoi elfi, a cui affidare la letterina con richieste e desideri.

Ad Asti uno dei mercatini di Natale migliori d’Europa

È ad Asti, in Piemonte, l’unico mercatino di Natale italiano entrato nella Top Ten dei migliori mercatini d’Europa secondo la classifica di European Best Destinations. Per tutti i fine settimana dal 16 novembre al 22 dicembre, dalle 10 alle 20 e ad accesso libero, la storica Piazza Alfieri ospita 130 casette in legno dove trovare prodotti artigianali, gastronomia e streetfood, tra luci scintillanti, profumi e musica natalizia. Poco distante da Asti e raggiungibile con navetta gratuita, nei giorni 1, 8 e 15 dicembre dalle 14 alle 19, San Damiano d’Asti rievoca la natività con il Presepe Vivente. Come consuetudine, lungo le vie del centro vengono evocati gli antichi mestieri e scene di vita quotidiana, con falegnami, fabbri, pescatori, lavandaie, filatrici, pastori con le greggi, fornai, censori, centurioni e sacerdoti, attraversando circa trenta ambientazioni diverse, tra locande e luoghi di ristoro. Per l’occasione, resta aperta anche la parte sotterranea della chiesa dei padri Dottrinari.

Fonte: iStock

Il piccolo mercato di Lana, in Alto Adige

Non manca davvero nulla al mercatino di Natale di Lana, tra i più piccoli dell’Alto Adige. Nel tranquillo giardino dei Cappuccini, la bella Fanciulla della Polvere di Stelle, accoglie i visitatori e li accompagna tra le 20 bancarelle di artigianato locale, dove acquistare prodotti in lana, feltro, vetro, legno e cera, e ovviamente le tipiche specialità culinarie altoatesine. Dal 29 novembre al 31 dicembre, sono previsti diversi eventi per tutte le età, come laboratori di bricolage per bambini nella Bottega delle scintille, il teatro dei burattini, giochi, giri con i pony, un’iniziativa di solidarietà e il tradizionale Presepio vivente.

Carillon e campane a Vipiteno

Natale spettacolare a Vipiteno, uno dei borghi più belli d’Italia. Questa scenografica cittadina mineraria tardo-medioevale a quasi 1.000 metri di quota è la cittadina più alta dell’Alto Adige e ospita dal 29 novembre al 6 gennaio il mercatino a tema Campane di Natale. Ed è proprio il suono delle campane a toccare durante questo Avvento. Sulla Torre delle Dodici tempo fa è stato installato un carillon di 25 campane realizzato secondo tradizione dalla fonderia di campane Grassmayr di Innsbruck. Il musicista e compositore Josef Haller di Vipiteno ha composto un pezzo, con accompagnamento di orchestra, per il nuovo carillon che viene eseguito nel periodo natalizio tutti i sabati alle ore 17 e le domeniche alle ore 12 live con varie bande musicali della zona.

Fonte: iStock

Sempre in Alto Adige c’è il mercatino di Natale di Brunico, con bancarelle di artigianato e gastronomia in via Bastioni, in Piazza Tschurtschenthaler e in via Ragen di Sopra, oltre a tantissime attività proposte. Per i bambini è allestita la pista di biglie in legno; mentre il Fienile dei profumi è un’esperienza sensoriale unica per immergersi negli aromi speziati e dolci della tradizione altoatesina. Musica natalizia ogni mercoledì al Ragen di Sopra e ogni giovedì in Piazza Tschurtschenthaler. Oltre al Presepe vivente, il 6 dicembre è previsto il Corteo di San Nicolò che accompagna il Santo dalla piazza del Municipio attraverso la via Centrale fino al Ragen di Sopra.

Fonte: Brunico Kronplatz Turismo | Ph. Helmut Moling

Grazzano Visconti, un viaggio nel tempo

A partire da sabato 9 novembre, nel centro storico di Grazzano Visconti, uno dei più bei borghi medievali d’Italia, arriva il Natale; o, meglio ancora, il borgo si trasforma in un vero e proprio villaggio di Babbo Natale con luci, ghirlande e alberi addobbati. Oltre ai mercatini con circa 80 bancarelle tra articoli di artigianato, stand gastronomici e angoli ristoro, il magico borgo ospita per l’Avvento una pista di pattinaggio allestita nell’area pic-nic, e il luna park con la ruota panoramica alta 32 metri, accessibile davvero a tutti e senza barriere architettoniche. I bambini possono visitare la Casa di Babbo Natale e consegnare la letterina, per poi spostarsi al tendone per assistere allo spettacolo degli Elfi e divertirsi alla giostra dei cavalli, che sono le due novità di questa edizione.

Per tutta la durata della manifestazione, i musei di Grazzano Visconti rimangono aperti, come il Museo delle Cere e il Museo delle Torture. Tutti i giorni sono previsti spettacoli di intrattenimento per le vie del borgo, con artisti di strada, musica, cori gospel; e non mancano le esposizioni dei presepi, la sfilata di Babbo Natale, i laboratori e alcune attività pensate appositamente per le famiglie.

Winterland a Castell’Arquato

Sempre nel piacentino, il borgo di Castell’Arquato torna ad ospitare l’evento Winterland. L’8 dicembre, dalle 9 alle 19, tra le sue viuzze si respira l’atmosfera più magica dell’anno con i mercatini natalizi gastronomici e dell’artigianato creativo. Oltre alle bancarelle, durante la giornata sono organizzati spettacoli con musica e acrobazie, animazioni per bambini, racconti, giochi e… Babbo Natale in persona naturalmente!

Natale nel Borgo di Tussio, Abruzzo

Torna dal 30 novembre al 1 dicembre 2024 il Natale di Tussio, un borgo medievale a forma circolare ai piedi di un castello la cui torre civica oggi ospita il campanile della chiesa. Un paese che nella sua parte superiore gode degli immensi panorami sul Gran Sasso fino alla Majella e che anche quest’anno si illumina di Natale. Strade e piazzette si animano di luci, suoni, giochi; mentre nelle cantine si possono scoprire strenne artigianali ed antichi mestieri. Oltre ai prodotti artigianali della zona, non mancano i tradizionali stand gastronomici, che rendono le festività un’occasione unica per scoprire questo piccolo borgo medioevale al centro dell’Altopiano di Navelli, patria dei ceci, del tartufo e dello zafferano aquilano.

Natale tra i trulli in Puglia

Tra i trulli della Puglia è in arrivo il Natale. Quelli di Alberobello sono pronti per illuminarsi e trasformarsi, dal 1 dicembre al 6 gennaio nel Villaggio di Natale tra i Trulli. Un mese di magie tra le suggestive atmosfere di questo angolo di Puglia, con percorsi di luci e decorazioni, mercatini artigianali e enogastronomici e la tradizionale Casetta di Babbo Natale. Anche Locorotondo si veste a festa con bancarelle natalizie, dolci tipici della tradizione e diverse installazioni. Due le mostre presepe, dal 19 novembre al 17 gennaio presso Piazza Aldo Moro, e dal 1 dicembre all’ 8 gennaio negli spazi della Biblioteca comunale. Dall’11 dicembre si accendono le luci e installazioni artistiche per le vie del borgo e presso la Chiesa Madonna della Greca. Per tutto il periodo sono in programma letture, Christmas Tour per il centro storico, ciclopasseggiate di Natale, concerti e artisti di strada.

La festa di Natale è nei castelli

Durante il periodo natalizio, anche i castelli italiani si trasformano in veri e propri scenari da fiaba, accogliendo visitatori tra mura antiche e cortili addobbati. Sparsi per tutto il Paese, da nord a sud, questi manieri aprono le loro porte per ospitare mercatini di Natale davvero unici.

Castello dell’Ettore, Campania

Già dai primi di novembre, i bambini possono mettersi in fila per entrare nella maestosa torre del Castello dell’Ettore, in provincia di Benevento, dove Santa Claus ha allestito la propria dimora per questo Avvento. Qui, fino a metà dicembre, tra luci scintillanti e l’allegria degli elfi, i bambini possono consegnare personalmente la loro letterina a Babbo Natale e sperare di avverare piccoli e grandi desideri. Ma sono tantissimi i protagonisti di questo Natale: c’è il Giullare che intrattiene durante la trepidante attesa; i Giocolieri del Fuoco e la Danza del Ventre per un tocco di mistero e fascino; le esibizioni del celebre tenore Rocco Speranza ad emozionare il pubblico. Da non perdere, l’area dedicata a The Magic School of Hogwarts si rifà alla celebre saga, dove vivere la magia della scuola di stregoneria più famosa al mondo e incontrare i protagonisti. Tutti i pomeriggi, l’Associazione Benevento Longobarda accompagna il pubblico in un viaggio indietro nel tempo fino al VI secolo, con lo spettacolare Assedio al Castello: un’occasione per visitare il loro accampamento militare e immergersi nella storia longobarda, tra rievocazioni storiche, tiro con l’arco, artigianato medievale e scherma storica, scoprendo usanze, mestieri e costumi dell’epoca. Non può mancare un’area dedicata al food, a cura della Proloco di Apice, con stand enogastronomici per degustazioni di prodotti tipici e botteghe degli artigiani che valorizzano il territorio e le sue tradizioni.

I mercatini sono allestiti al castello di Apice Vecchia per i fine settimana dal 9 novembre e i giorni 1, 7, 8, 14, 15 dicembre, il sabato dalle ore 15 alle ore 22, le domeniche dalle ore 10:30 alle ore 22, e per l’ingresso è necessario acquistare un biglietto.

Alla fortezza di Montepulciano

Si accendono il 16 novembre le tradizionali luci di Natale a Montepulciano, uno dei mercatini natalizi più grandi d’Italia, con oltre 70 casine in legno per lo shopping natalizio, una selezione di street food dolce e salato, e tantissime attrazioni per tutta la famiglia. Tante novità, diverse attività e qualche sorpresa ad animare il mercatino che si sviluppa nella parte alta del borgo, tra Piazza Grande e Via San Donato. Presenti come sempre tutte le regioni d’Italia e tantissime categorie merceologiche, tra addobbi e decori natalizi, artigianato in legno, accessori e pelletteria, artigianato locale, gioielleria, prodotti alimentari e dolciumi. Tra le bancherelle, le vie pedonali sono il palcoscenico ideale per spettacoli, show e attività di animazione per tutta la famiglia, ovviamente a tema natalizio!

A pochi passi dalla piazza centrale del mercatino, si trova la panoramica Christmas Terrace, dove, in collaborazione con il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, i più grandi possono degustare il celebre vino accompagnato dai prodotti del territorio.

Ma è la Fortezza medievale, a pochi passi da Piazza Grande, la vera attrazione dell’Avvento: qui infatti è allestito il Castello di Babbo Natale, tre piani di stanze addobbate a festa e visitabili dal pubblico, che può sbirciare per scoprire dove vive Babbo Natale e gioca con i suoi laboriosi elfi. C’è la cucina magica, lo studio per scrivere le letterine, il giardino d’inverno per salire sulla slitta, e poi la mitica stanza del trono, dove incontrare il padrone di casa e imbucare la propria letterina. Dal 16 dicembre al 6 gennaio, tutti i giorni, sono tante le attività e i laboratori proposti, per diventare magari uno dei nuovi aiutanti di Babbo Natale!

Fonte: Ufficio stampa

Il Natale di Limatola, Campania

Il castello di Limatola, tra le province di Benevento e Caserta, domina il borgo medievale con le sue antiche viuzze, le venelle, e ospita uno dei mercatini di Natale più suggestivi d’Italia: il Cadeaux al Castello.

Dall’8 al 10 novembre, dal 15 al 17 novembre e ininterrottamente dal 22 novembre al 15 dicembre, il castello si trasforma in un luogo incantato, illuminato da luci scenografiche e animato da danze medievali, artisti di strada e mestieri tradizionali, con un’ampia offerta di prodotti enogastronomici e artigianali. Il mercatino di Natale è un vero viaggio tra eccellenze locali e internazionali, con stand di antiquariato, ceramiche e oggetti fatti a mano: il luogo ideale per comprare i regali da mettere sotto l’albero. Gli oltre 120 espositori, sia negli spazi interni che nelle aree esterne; mentre nella Grande Baita di Babbo Natale i bambini possono scattare una foto unica insieme a Santa Claus.

Per accedere al mercatino di Limatola è necessario un biglietto d’ingresso, che varia per orario e giornata e che include un bicchiere di vin brulé o succo di frutta.

Fonte: iStock

Il Mercatino di Natale al Castello di Avio, Trentino

Nei weekend del 23-24 e 30 novembre, e poi il 1, 7-8, 14-15, 21-22 dicembre, torna l’incanto del Natale al Castello di Avio, l’unico mercatino natalizio del Trentino ospitato in un autentico maniero medievale. Questa settima edizione, parte dei Natali della Vallagarina e organizzata dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, offre un’esperienza unica. Per cinque weekend, oltre trenta espositori provenienti dalla Vallagarina e dall’alto veronese popolano il Giardino della Contessa e il cortile del Palazzo Baronale, portando con sé vin brulé, birre artigianali, salumi, formaggi, dolci, e creazioni di artigianato locale. L’Avvento al castello risuona così delle note di cori, spettacoli itineranti, e offrirà attività per bambini e visite guidate, in dieci giornate di apertura straordinaria dall’autentico spirito natalizio.

Nelle stesse date, un bus navetta a orario fisso collega il castello di Avio con il vicino borgo di Ala, dove si tiene il Natale nei Palazzi Barocchi, un suggestivo mercatino natalizio tra le vie di uno dei centri storici più raffinati del Trentino.

Castello Reale di Govone, nel cuore del Roero

Nel cuore del Roero, il borgo di Govone si prepara a regalare un’esperienza natalizia unica. Tra il 16 e il 22 dicembre, il borgo si veste a festa, trasformandosi in un villaggio incantato dove ogni angolo, ogni decorazione e ogni via riflettono la magia autentica del Natale. Tra luci scintillanti e addobbi natalizi, passeggiare per le vie del centro storico e per i sentieri del parco del Castello Reale sarà come entrare in una fiaba, popolata dagli elfi della corte di Babbo Natale, pronti a incantare con spettacoli e animazioni adatte a tutte le età.

La grande novità di quest’anno è il musical La Casa di Babbo Natale; mentre i più piccoli possono frequentare la Scuola degli Elfi, dove imparare i segreti per diventare i perfetti aiutanti di Babbo Natale, vivendo un momento di pura magia. A completare il viaggio natalizio c’è il Castello Reale di Govone, una dimora storica patrimonio UNESCO, che per l’Avvento 2024 si trasforma nel Castello del Magico Paese di Natale. Quest’anno le sue eleganti sale si arricchiscono di decorazioni uniche per far risplendere il vero spirito del Natale in un modo tutto nuovo, regalando ai visitatori un’esperienza esclusiva e affascinante. Nella piazza centrale, le casette del mercatino degli elfi accolgono i visitatori con una selezione di prodotti artigianali unici e creazioni elfiche, pensati per chi cerca qualcosa di speciale.

Mercatini di Natale Castel Tirolo, Trentino-Alto Adige

Dal 29 novembre all’8 dicembre, Castel Tirolo, che domina Merano dall’alto, apre le sue porte a uno dei mercatini di Natale più affascinanti della regione. In questa cornice storica, il cortile interno e la Sala dei Cavalieri si trasformano in spazi espositivi dove artigiani locali e contadini presentano antiche tecniche e creazioni uniche: dai lavori in feltro alla lavorazione del legno al tornio, dall’intreccio di cesti fino ai gioielli e agli oggetti in ceramica. La maestria e la tradizione prendono vita in ogni dettaglio, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e unica.

Nella cappella del castello, le donne agricoltrici espongono i loro presepi artigianali, opere che raccontano il Natale con cura e devozione. La musica accompagna il percorso attraverso il maniero: bande tradizionali riempiono l’aria di note festose, culminando nell’ultimo giorno dei mercatini con un concerto di beneficenza nella Sala dei Cavalieri, un evento che regala un tocco di solidarietà e calore a questa speciale occasione. Per i più piccoli, è previsto ogni giorno un ricco programma di intrattenimento pensato per far vivere anche a loro la magia del Natale in un’atmosfera unica, immersa nelle mura antiche di Castel Tirolo.

Castello di San Pietro in Cerro, Emilia Romagna

Il Castello di San Pietro in Cerro, in Emilia Romagna, si prepara a ospitare un evento natalizio il 23 e 24 novembre 2024, tra suggestive atmosfere autunnali e l’accogliente calore delle tradizioni. Durante l’ultimo fine settimana di novembre, il castello apre le sue porte per una celebrazione che unisce mercatini, arte e prodotti tipici del territorio.

All’ingresso, il viale dei tigli profuma di vin brûlé, castagne arrostite e legna scoppiettante, e, a partire dalle 10, il portone del castello si apre sul cortile dei cavalieri, dove un’installazione luminosa di Natale e la voce dal vivo di Golden DinDin da il benvenuto ai visitatori. Sotto le colonne del porticato si allineano i banchi del Mercato delle Cose Buone, che espongono una selezione accurata di prodotti locali: tartufi, salumi, formaggi, conserve, miele, vini e liquori; oltre alla piccola pasticceria dolce e salata per chi desidera uno spuntino o una colazione, e piatti caldi per un pranzo all’aperto. Tra le antiche cucine e le sale da pranzo, invece, si possono degustare vini, champagne e cocktail per chi vuole brindare davanti al camino.

Il piano nobile, addobbato a festa, ospita le Proposte Creative di Artisti e Artigiani: una selezione di idee natalizie originali e ricercate, perfette per un regalo speciale o per decorare la propria casa.

Per chi desidera ampliare la visita, durante la due giorni si possono vistare due mostre d’eccezione: la suggestiva esposizione Cina Millenaria – I Guerrieri di Xian nei sotterranei e il MiM – Museum in Motion, una collezione di arte contemporanea allestita nel sottotetto del castello. I biglietti per le mostre saranno disponibili in loco presso la biglietteria. L’ingresso all’evento è a offerta libera, a sostegno delle associazioni benefiche Nasoni & Friends ODV e Associazione Sclerosi Tuberosa.