Ponte dell’Immacolata in Italia, i borghi più belli da visitare

Fonte: iStock Gubbio accenderà le luci dell'albero di Natale più grande al mondo durante il ponte dell'Immacolata

Il ponte dell’Immacolata segna l’inizio delle vacanze invernali e, per chi ama il Natale, comincia il conto alla rovescia verso l’attesissimo giorno dove scartare regali e trascorrere il tempo con gli amici o con la propria famiglia. Quest’anno l’8 dicembre capita di domenica e sono diverse le destinazioni in Italia dove trascorrerlo senza passare troppe ore alla guida della propria auto o spendendo una fortuna per acquistare i biglietti aerei. Noi di SiViaggia, per aiutarvi nella pianificazione, abbiamo scelto alcuni dei borghi più belli da visitare durante il ponte dell’Immacolata anche grazie ai tanti eventi organizzati nelle loro strade.

Tra presepi, alberi di Natale e mercatini, sono diversi i borghi che vi aiuteranno a entrare nel mood festivo giusto. Siete pronti a scoprirli?

Gubbio e l’albero di Natale più grande al mondo

Uno dei borghi da visitare durante il ponte dell’Immacolata per gli amanti delle feste natalizie è sicuramente Gubbio dove, il 7 dicembre, verrà inaugurata la 44esima edizione dell’Albero di Natale più grande del mondo! L’albero, realizzato dal 1981 sul Monte Ingino, con un’altezza di oltre 750 metri e composto da circa 700 corpi luminosi di vario tipo e colore, occupa un’area pari a 130 mila metri quadrati e si è aggiudicato un posto d’onore nel Guinness dei Primati. Una curiosità interessante è che nasconde le sue radici all’interno delle mura della città medievale, raggiungendo in altezza la Basilica di Sant’Ubaldo grazie alla sua stella, posta sulla cima del Monte Ingino. L’albero, come da tradizione, verrà acceso alle ore 18 nella vigilia del giorno dell’Immacolata e resterà acceso per tutto il periodo delle feste.

I mercatini natalizi di Vipiteno

Come dare inizio alle vacanze invernali se non passeggiando tra bellissimi mercatini natalizi allestiti in borghi altrettanto splendidi? Uno di questi è Vitipeno, un gioiello dal fascino alpino situato in Alto Adige. Qui, ogni anno, il borgo medievale viene decorato con ghirlande luminose e decorazioni uniche che coinvolgeranno gli abitanti e i visitatori fino al 6 gennaio 2025. Il ponte dell’Immacolata è il momento perfetto per scoprirli: ai piedi della Torre delle Dodici, risalente al 1486, potrete ammirare presepi intagliati a mano e decori natalizi tradizionali, mentre l’aria profuma dei classici biscotti natalizi appena sfornati, insieme alle altre specialità locali tipiche. Non dimenticate di dare un’occhiata agli edifici stessi del borgo, ricchi palazzi dalle belle facciate.

Fonte: iStock

Manarola e il suo presepe

Il ponte dell’Immacolata è il momento giusto per visitare un altro borgo famoso per il suo presepe da record. Stiamo parlando di Manarola, nelle Cinque Terre, che proprio in data 8 dicembre conquisterà tutti i visitatori con il suo presepe luminoso, creato per la prima volta da Mario Andreoli. L’opera, realizzata sulla Collina delle Tre Croci, occupa 4000 metri quadri di terrazze e vigneti ed è composta da circa trecento personaggi arricchiti da luci e decorazioni. Sono diversi i punti panoramici dal quale ammirarlo: dal sentiero Manarola-Riomaggiore (in questo caso armatevi di torce) o dal piazzale della chiesa. In attesa del grande evento serale, potete trascorrere la giornata alla scoperta del borgo, passeggiando tra le sue stradine o godendovi un aperitivo con vista sul porto e sulle caratteristiche casette.

Castello di Babbo Natale a Montepulciano

Montepulciano, splendido borgo toscano famoso per la sua bellezza e per il rinomato vino, celebra l’inizio delle festività natalizie con i suoi meravigliosi mercatini. Inaugurato proprio il giorno dell’Immacolata, uno dei mercatini natalizi più grandi d’Italia vi ammalierà con oltre 65 casine in legno, stand gastronomici e tantissime attrazioni per la famiglia, a partire dal Castello di Babbo Natale allestito nella Fortezza. Qui è dove i bambini possono visitare la cucina degli elfi, scrivere e spedire la letterina, salire in un magico ascensore per il Polo Nord e, ovviamente, incontrare Babbo Natale. Gli adulti, invece, potranno godersi la “Christmas Terrace”, uno spazio allestito per permettere ai visitatori di sorseggiare il vino tipico e assaporare le eccellenze del territorio.

Fonte: iStock

Magico Paese di Natale a Govone

Se non avete mai visitato il borgo di Govone, il ponte dell’Immacolata è il momento giusto per farlo. Situato nel cuore del Roero, il paese e il suo castello, Patrimonio UNESCO dal 1997, mettono in scena uno degli eventi più amati d’Italia: il Magico Paese di Natale. Gli eventi, organizzati anche durante il weekend dell’Immacolata, prevedono tante iniziative per le famiglie come lo spettacolo itinerante “La Casa di Babbo Natale” e la “Scuola degli Elfi” per imparare a essere il perfetto aiutante di Babbo Natale, ricevendo alla fine del corso (della durata di 25 minuti) un attestato come “Elfo apprendista”. Questa è l’occasione perfetta per scoprire il castello immerso nell’atmosfera magica del Natale: l’edificio, infatti, è un luogo estremamente affascinante costruito prima dell’anno 1000, abitato prima dai conti Solaro e successivamente dai Savoia, che lo trasformarono nella residenza estiva del re di Sardegna Carlo Felice.

Agnone e la tradizione della ‘Ndocciata

A chi ama immergersi nelle antiche tradizioni italiane, tra i borghi da visitare in occasione del ponte dell’Immacolata non possiamo che consigliare Agnone, situato nel cuore del Molise. Qui, l’8 dicembre, viene organizzata la più grande manifestazione natalizia legata al fuoco. Chiamata ‘Ndocciata, (fonema dialettale che significa “grande torcia”), prevede una processione con protagoniste le diverse contrade. Durante la sfilata, i gruppi delle contrade Capammonde e Capaballe, Guastra, San Quirico e Sant’Onofrio, composti da centinaia di portatori di tutte le età, accendono le ‘Ndocce e si incamminano lungo il corso che diventa subito un gigantesco ed emozionante fiume di fuoco. Durante il giorno, in attesa del grande evento, perdetevi nel vasto centro cittadino con palazzi storici, vicoli suggestivi, ampi panorami e un numero quasi infinito di chiese.

Fonte: iStock

Accensione della Stella di Natale a Rocca di Papa

Molto suggestiva è anche l’Immacolata festeggiata a Rocca di Papa, poco distante da Roma. Da ormai una decina di anni, una grande scultura luminosa a forma di stella cometa, alta 15 metri e lunga 30, illumina il paesaggio tanto da poter essere vista in lontananza anche dalle strade della Capitale. L’8 dicembre, una corsa non competitiva partirà da Piazza San Pietro a Roma, dove una simbolica fiaccola riceverà la benedizione del Papa. I corridori percorreranno poi i circa 35 chilometri che li separano da Rocca di Papa, accolti infine nella piazza principale in un’atmosfera festiva ed emozionante. Al termine della giornata verrà accesa la stella che dominerà tutto l’antico borgo medievale fino alla fine delle feste natalizie.

Alberobello addobbato a festa

Uno dei borghi più caratteristici e belli d’Italia diventa ancora più splendido in occasione dell’Immacolata e delle feste natalizie. Chiunque arrivi in Valle d’Itria e faccia tappa in questo piccolo paesino, resta subito conquistato dai suoi trulli, ossia piccole case in pietra senza finestre di colore bianco con il tetto a cono grigio. In questo periodo, Alberobello diventa una vera e propria bomboniera grazie agli addobbi e alle luci di Natale che donano al paesaggio un’aura di favola. Le luminarie, accese quotidianamente intorno alle 17:00, trasformano le strade del centro storico in uno spettacolo magico grazie all’evento natalizio noto come Christmas Light. Non mancano anche i tanti mercatini allestiti e l’esperienza del presepe vivente, nato nel 1970 e durante il quale oltre 200 figuranti rievocano il mistero della nascita di Dio.

Fonte: iStock

Le processioni di Altofonte

Situato ai piedi del Monte Moarda, in un territorio naturale composto da boschi e sorgenti, si trova il borgo siciliano di Altofonte, in provincia di Palermo. Qui, la festa dell’Immacolata viene celebrata in grande grazie all’organizzazione della Congregazione di Maria SS. Immacolata. Le celebrazioni iniziano di notte con quello che viene chiamato il “Mattutino” o “ chiamata dell’Immacolata”, ossia una processione che attraversa le strade del paese e nella quale con canti e preghiere si chiamano tutti i confratelli a partecipare alla processione. Questa è un’occasione anche per trascorrere il tempo insieme ai membri della comunità, provare alcune specialità tipiche e scoprire le strade del borgo, il quale vanta una storia antichissima.

Bard, tra i Borghi più belli d’Italia

Sicuramente c’è qualcuno che, in occasione del ponte dell’Immacolata, andrà a sciare nella zona di Aosta. Dopo esservi divertiti sulle piste, perché non visitare uno dei Borghi più Belli d’Italia? Stiamo parlando di Bard che, anche durante questo weekend di festa, terrà aperta una delle sue attrazioni più famose che ogni anno richiama tantissimi visitatori. Il Forte di Bard offre esperienze uniche, dagli ascensori futuristici dotati di vetrate che vi porteranno dal borgo fino alla fortezza ai percorsi interattivi interni alla struttura, come quelli che vi permetteranno di scalare il Monte Bianco. Bard si propone come un borgo unico da visitare durante il ponte dell’Immacolata per chi vuole trascorrerlo all’insegna della cultura e della scoperta.