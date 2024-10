Mercatini di Natale di Bressanone in Alto Adige: date ed eventi

A Bressanone, perla dell'Alto Adige, vanno in scena dei mercatini di Natale che sono perfetti da visitare in famiglia: le date e gli eventi imperdibili

Fonte: iStock Atmosfera natalizia a Bressanone

Tra i mercatini di Natale più suggestivi dell’Alto Adige – ma in realtà di tutta Italia e d’Europa – ci sono quelli di Bressanone, una magnifica cittadina circondata da vigneti e frutteti e con un centro storico che sembra uscito direttamente da un libro di fiabe. Proprio qui, ogni anno, tantissimi chalet in legno animano le strade, insieme a giochi di luce che lasciano incantati e tanti eventi natalizi adatti a tutte le età.

Mercatino di Natale a Bressanone: dove si svolge e quando

Il mercatino di Natale di Bressanone prende vita in una cornice davvero da favola: in Piazza Duomo. Si tratta di un magnifico spazio dominato da una maestosa chiesa dedicata a Santa Maria Assunta e a San Cassiano. Oltre ad essere l’edificio sacro più imponente e importante di Bressanone, è anche un autentico gioiello culturale e storico dell’Alto Adige. Il fascino di questa piazza, dove sono presenti maestose dimore centenarie, offre lo scenario perfetto dove il mondo natalizio prende forma tra i colori delle bancarelle e i profumi delle specialità tipiche.

Quando aprono i mercatini di Natale a Bressanone

E proprio qui, in questa piazza più unica che rara, dal 29 novembre 2024 fino al 6 gennaio 2025 – tutti i giorni a eccezione del Natale – hanno luogo dei pittoreschi mercatini natalizi. Dal lunedì al giovedì sono aperti dalle 11:00 alle 19:00; dal venerdì alla domenica e durante i giorni festivi, dalle 10:00 alle 19:00; il 24 e il 31 dicembre, invece, aprono dalle 10:00 alle 16:00. A gennaio, infine, i mercatini sono aperti il primo dalle 12:00 alle 19:00 e il 6 gennaio dalle 10:00 alle 18:00. Ricordiamo, inoltre, che gli stand gastronomici resteranno aperti un’ora in più rispetto agli stand specializzati nella vendita di prodotti artigianali e idee regalo.

Come arrivare e dove parcheggiare

Se arrivate a Bressanone in auto dal Sud Italia, per raggiungerla vi basterà prendere l’Autostrada del Brennero A22 con uscita Chiusa/Val Gardena; se arrivate da Nord, invece, l’uscita sarà Bressanone/Varna. Una volta arrivati in città avete a disposizione diversi parcheggi a pagamento: il più vicino, a circa 2 minuti dal centro, è Autosilo “Stufles”, in Via Cesare Battisti; a 5 minuti a piedi dal centro ci sono il parcheggio Aquarena in Via Brennero, Autosilo in Via Dante e, sempre in Via Dante, il Parkgarage Bressanone. In alternativa, a 20 minuti a piedi dal centro, troverete il parcheggio gratuito e incustodito a Bressanone sud (sulla statale).

Viaggiate in treno? Raggiungere i mercatini di Bressanone sarà ancora più semplice perché, una volta arrivati alla stazione ferroviaria, vi basterà seguire le indicazioni verso il centro storico, distante soli 5 minuti a piedi da Piazza del Duomo.

Quali sono le proposte dei mercatini natalizi di Bressanone

Quello dell’Avvento è uno dei periodi più speciali a Bressanone e non è un caso se viene considerato uno dei mercatini più belli d’Italia. Da oltre 30 anni crea l’atmosfera perfetta per grandi e bambini, soprattutto per quest’ultimi grazie a tutta una serie di proposte che comprendono laboratori di artigianato, gite in carrozza, una piccola pista di pattinaggio e uno scenario da fiaba che farà brillare gli occhi dei più piccoli. Non mancherà anche Babbo Natale in persona che, insieme all’Angelo del Natale, distribuirà doni ai più piccini.

Ma cosa comprare presso le 44 casette in legno che compongono i mercatini di Bressanone? Le tante bancarelle addobbate offrono prodotti di artigianato tipico, come presepi, sculture in legno, ceramiche fatte a mano, candele, cosmetici naturali altoatesini, sfere e angioletti in vetro, e articoli natalizi tirolesi. Non mancano i gustosi stand gastronomici con specialità della Valle Isarco, tra cui vin brûlé fatto in casa, variazioni di canederli e krapfen dolci.

Gli eventi natalizi imperdibili

Nel cortile interno della Hofburg, il bellissimo Palazzo Vescovile di Bressanone, anche quest’anno va in scena lo spettacolo luminoso più amato dalla zona: “Colors 2. The journey continues”. Si tratta di uno spettacolo di musica e di luci che si plasmano armoniosamente tra loro: per 20 minuti, tutti i giorni dal 28 novembre 2024 fino al 6 gennaio 2025, potrete assistere a uno show che quest’anno vede unirsi agli effetti luminosi del Light & Music Show, dei francesi Spectaculaires, l’artista della luce ucraina Julia Shamsheieva.

Un coloratissimo colibrì, ambasciatore di amore, luce, speranza, pace e fratellanza, accompagna il pubblico in un variopinto viaggio musicale che catapulta in una dimensione che è un mix perfetto tra sogno e realtà. Un animale che non è stato scelto a caso: questo piccolo uccello è in grado di ispirare gioia, la stessa sensazione che questo magico spettacolo vuole regalare a tutti i suoi visitatori.

Il tema affrontato quest’anno è quello della pace, un argomento che viene toccato in modo fresco e leggero, senza però dimenticare la profondità che merita una materia importante come questa.

Gli spettacoli previsti sono due al giorno, uno alle 17.30 e uno alle 18.30. Diversa la situazione durante i weekend e i festivi – ad eccezione del 24 e 25 dicembre – quando a disposizione c’è un ulteriore spettacolo alle ore 19.30. I prezzi dei biglietti, acquistabili online dal sito ufficiale, cambiano in base ai giorni della settimana.

Fonte: Bressanone Turismo Soc. Coop.

Carillon della Torre Bianca

Un altro evento imperdibile organizzato dalla città in occasione dei mercatini di Natale è il Carillon della Torre Bianca. Ogni giorno, dall’apertura del mercatino di Natale, il carillon suona il brano Inno alla Gioia, arrangiato a questo scopo dalla compositrice brissenese Manuela Kerer, anche questo un richiamo alla convivenza pacifica che si lega al tema trattato dallo spettacolo luminoso Colors.

Letture, sfilate e workshop

Il programma, consultabile per intero sul sito ufficiale, è davvero fitto di eventi. I bambini potranno partecipare a diversi workshop artigianali per costruire i propri regali di Natale, come decorazioni o mangiatoie per uccelli, oltre che preparare i biscotti tipici natalizi. Non mancheranno letture con storie di Natale intorno ai bracieri accesi, le sfilate, le processioni con San Nicolò e gli Angeli, oltre che gli spettacoli teatrali eseguiti in due lingue, italiano e tedesco.