Marzamemi, set del nuovo disco “Paradise” di Mario Biondi

I colori di Marzamemi: il paesino più fotografato della Sicilia

Mario Biondi è siciliano e, per girare il videoclip del nuovo singolo “Paradise”, ha cercato un vero paradiso. Lo ha trovato a Marzamemi, nella sua Sicilia.

La voce black soul più famosa d’Italia lancerà il novo album a giugno, ma lo ha anticipato con un singolo che mostra la celebre cittadina siciliana in tutta la sua coloratissima bellezza.

Il video è stato girato in piazza Regina Margherita. Le riprese sono state effettuate all’esterno del ristorante “Taverna La Cialoma” dove i due protagonisti, un uomo e una donna, sono seduti al tavolo come fanno molti turisti che visitano il piccolo borgo, una frazione di Pachino, in provincia di Siracusa.

Questa taverna è il luogo più fotografato di Marzamemi. La signora che lo gestisce ha trasformato la propria passione per i fiori in un simbolo distintivo del suo ristorante. C’è chi va lì anche solo per scattare una foto.

Tutto il borgo è molto pittoresco. Stradine con le case di pietra, un paio di chiese e tanti ristoranti colorati: quello che rende unica Marzamemi sono i dettagli e la passione dei suoi abitanti. È rimasto un luogo semplice e autentico e ogni proprietario di negozio, ristorante o bar fa di tutto per trasformare la propria bottega in un luogo unico e, soprattutto, colorato riempiendolo anche di fiori.

E, dove non ci sono i vasi fiori, si cerca di disegnarli. La parte famosa del paesino, quella con le mura di arenaria risalente al 1500, è davvero minuscola ma è decorata con motivi floreali.

Alcune riprese del videoclip di “Paradise” sono state effettuate anche sulla spiaggia di San Lorenzo, appena fuori dalla riserva di Vendicari, un angolo caraibico in piena Sicilia.

È un tratto di costa molto bello, caratterizzato da grandi spiagge e da piccole insenature. La sabbia chiara e fine è bagnata da un mare turchese e cristallino con il fondale che digrada dolcemente, permettendo anche alle famiglie con bambini di godere del mare in tutta tranquillità.