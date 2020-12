Le Lofoten, set del video di Natale “It’s Christmas time” di Michael Bolton

editato in: da

Quest’anno c’è una nuova canzone di Natale che lascerà tutti sbalorditi. È “It’s Christmas time” interpretata da Michael Bolton e dal DJ norvegese Matoma. Ma non è tanto la musica a stupire, quanto le immagini che fanno da sfondo al video musicale.

Il videoclip è stato girato tra i paesaggi incantati delle Isole Lofoten, in Norvegia. Nelle immagini i due artisti cantano e suonano il pianoforte in cima al monte Justadtinden con le bellissime montagne e i fiordi sullo sfondo.

Realizzare questo video è stato parecchio impegnativo, soprattutto per riuscire a trasportare un pianoforte fin sulla montagna, ma anche per portare i due artisti lassù. Ebbene, si sono dovuti impiegare gli elicotteri, ma anche tanti effetti speciali. Infatti, in realtà solo Matoma è salito sul monte con il piano.

Bolton, invece, non ci è mai andato realmente, per via della pandemia di Covid e delle restrizioni sui viaggi che gli hanno impedito di volare fino alla Norvegia e poi alle Lofoten.

L’escamotage è stato ricorrere allo schermo verde, sul quale poi sono state montate, in fase di post-produzione, le immagini dell’arcipelago, uno dei luoghi più selvaggi della Norvegia.

A Nord-Ovest della Norvegia, le Lofoten si caratterizzano per il paesaggio straordinario e sorprendente che offrono. Le alte montagne che si gettano a strapiombo sul mare, i profondi fiordi e il mare scurissimo le rendono un luogo d’altri tempi. Le isole principali sono collegate tra loro da una rete di tunnel e di ponti, mentre la Corrente del Golfo regala loro un clima piuttosto mite nonostante il Circolo Polare Artico si trovi a solo 200 km di distanza.

I turisti che arrivano qui non possono perdersi il villaggio di pescatori di Nusfjord, le scogliere degli uccelli di Røst e i villaggi di Eggum e di Unstad, paesini dal fascino nordico dove soffermarsi a osservare il Sole di mezzanotte. Qui, neppure a Ferragosto si trova la folla.

Siamo certi che, non appena sarà possibile, Michael Bolton volerà immediatamente alla vera scoperta di queste isole. E magari anche noi, e voi.