Lessinia, i più bei sentieri tra i paesini e le malghe

Lunghi tra i 5 e i 20 km, tantissimi sono i percorsi da trekking disseminati lungo l’area della Lessinia. Percorsi che permettono agli amanti di questa pratica di trovarsi totalmente immersi tra le bellezze naturali.

Con Lessinia si fa generalmente riferimento alla fascia montuosa situata a nord di Verona, che occupa l’area tra la Val d’Adige, la Valle di Ronchi, le Piccole Dolomiti-Pasubio, la Valle dell’Agno-Chiampo e l’alta pianura veronese. In questa vasta area è possibile individuare numerosi itinerari di trekking leggero, passando ad esempio attraverso le contrade di Badia Calavena. Un percorso di 20 km, immerso nella natura e adatto alle famiglie con bambini. I punti di principale interesse paesaggistico sono il colle di San Pietro e il Monte Pecora, con quest’ultimo dominato da un imponente generatore eolico.

Ben più breve il percorso che passa attraverso la Val dell’Orso, proseguendo anche in famiglia per 6 km attraverso splendidi boschi e le antiche contrade di Valdiporro e Bosco Chiesanuova. Distanza simile per chi decidesse di cimentarsi nei tracciati della Lessinia Orientale, passando attraverso i boschi delle malghe di Campofontana. Un tracciato splendido che propone un dislivello di media entità, richiedendo dunque una generica preparazione fisica per potersi cimentare in queste 2.30 ore di cammino.

Guardando all’altro versante dell’enorme area, dunque alla Lessinia Occidentale, si torna a parlare di percorso semplice e adatto alle famiglie, per una percorrenza inferiore ai 6 km. Un breve viaggio di poco più di due ore, alla scoperta di panorami a dir poco suggestivi, offerti da Monte Crocetta e Monte Pastelletto. Volendo soffermarsi nello specifico su quest’ultimo percorso, affrontandolo in ogni suo aspetto, ci si ritroverà con circa 22 km di percorso da trekking, della durata media di 8 ore. A piedi o in bicicletta, ci si ritroverà a fronteggiare degli iniziali tornanti, in grado di rendere più semplice la prima fase, prima di cimentarsi con il netto sviluppo verticale.

La maggior parte dei percorsi è per le famiglie, il che fa di tutta quest’area l’ideale per ogni età. Lasciandosi alle spalle lo stress della quotidianità cittadina, ci si immergerà tra gli storici castagneti di San Rocco di Piegara, soffermandosi in particolare al Calma Granda, un maestoso albero plurisecolare, divenuto un vero e proprio monumento. La natura ritrova prepotentemente il proprio spazio in questi luoghi, con un percorso di appena 5 km, che richiede due circa per percorrerlo fino in fondo.