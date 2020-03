10 curiosità interessanti sulla Norvegia che te ne faranno innamorare

Un paese così straordinario e particolare che alle volte, guardando le foto, viene da domandarsi: ma la Norvegia esiste veramente? Da queste parti sembra davvero di vivere un'atmosfera che oscilla tra il reale e il fiabesco. Paesaggi mozzafiato che si interconnettono a una cultura antica e a fenomeni naturali di fatata bellezza. In Norvegia si respira magia in ogni angolo! E noi oggi, per farvene rendere conto ancora di più, vogliamo raccontarvi 10 curiosità interessanti che vi convinceranno subito a pianificare la prossima vacanza in questa terra incantata.