Parte la crociera extralusso alla scoperta delle Svalbard

Fonte: iStock Primavera artica a sud di Spitsbergen, Isole Svalbard

È fissata per il 28 maggio la partenza della crociera extralusso alla scoperta delle isole Svalbard, a bordo di un’affascinante nave dotata di tutti i comfort, Le Boreal della compagnia di navigazione francese Ponant.

Altre date previste sono l’11, 18, 25 giugno, e il 2 e 23 luglio su Le Lyrial e il 9 e 16 giugno ancora a bordo di Le Boreal. In tutti i casi, si tratta di sette notti con imbarco a Longyearbyen (la città più abitata dell’arcipelago norvegese), raggiungibile in aereo da Parigi.

L’eccellenza delle navi boutique di Ponant

Le navi della compagnia Ponant, di proprietà del gruppo Pinault, sono vere e proprie “navi boutique” che, grazie alle dimensioni contenute, sanno inoltrarsi in luoghi ancora inesplorati, al di fuori delle rotte più gettonate, garantendo l’adrenalina dell’avventura e un servizio di bordo che figura tra il top dello yatching di lusso.

In particolare, Le Boreal si distingue per essere una delle navi più eleganti del settore, con tecnologia all’avanguardia, materiali d’eccellenza e arredi di prestigio: vanta ben 132 cabine e sei ponti e ogni spazio è concepito al meglio per ottimizzare le aree comuni e donare un’atmosfera rilassata e raffinata. In più, per dare risalto alla sensazione di navigare su uno yatch privato, i colori dominanti sono sfumature di grigio, toni neutri e un tocco di rosso.

Tutte le cabine (alcune con balcone) godono della vista sul mare, dispongono di televisione a schermo piatto, accappatoio e prodotti da bagno francesi.

A sua volta, Le Lyrial è la combinazione perfetta tra benessere e lusso, caratterizzata da un’atmosfera amichevole e autentica: realizzata da Fincantieri, unisce competenza italiana e design francese dimostrandosi una delle navi più innovative.

A impreziosire ancora di più l’esperienza a bordo sono i colori che si ispirano alle tonalità delle destinazioni da visitare: una scala di blu che spazia dal turchese delle limpide insenature del Mediterraneo al grigio luminoso e tenue dei ghiacci polari.

Gli alloggi vanno incontro alle più svariate esigenze, con camere di diversa metratura e arredamento in base alla categoria scelta, balcone privato e letti king size.

Tutte le navi Ponant Explorers dispongono inoltre di una lounge multisensoriale subacquea: si tratta della Blue Eye, la prima lounge a venire realizzata sotto la linea di galleggiamento di una nave da crociera così da regalare una percezione unica dell’universo sottomarino.

Non mancano poi open bar, Spa, centro benessere, teatro e il primo ristorante su nave dello chef francese Alain Ducasse con cucina gourmet nazionale e internazionale.

Ancora, i viaggiatori che scelgono la suite avranno a disposizione un maggiordomo personale.

Isole Svablard, un viaggio ai confini del mondo

Una crociera alle Isole Svalbard è un viaggio ai confini della Terra, in luoghi magici e remoti, le terre abitate più a Nord del mondo che sono il regno degli orsi polari e dei ghiacci.

Qui si arriva principalmente per provare l’emozione di trovarsi a tu per tu con la natura selvaggia, plasmata da paesaggi mozzafiato, montagne e oltre 2000 ghiacciai. E che dire poi dello spettacolo dell’aurora boreale e delle sconfinate distese innevate in inverno e della tundra dell’estate polare?

Ma sorprende anche Longyearbyen, il centro abitato più a Nord, con le case colorate e l’unica chiesa del territorio, festival, eventi, il centro d’arte Nordover, il museo etnografico Svalbard Museum e il North Pole Expedition Museum.

Curiosa anche “la città fantasma delle Svablard”, ovvero Pyramiden, insediamento minerario russo degli Anni Ottanta abbandonato alla chiusura della miniera ma con gli edifici, le strade, le case e le strutture rimaste intatte.