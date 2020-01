Jennifer Lopez innamorata dell’Italia e vorrebbe viverci

editato in: da

Il sogno di Jennifer Lopez è quello di trasferirsi a vivere in Italia. È quanto ha dichiarato la cantante attrice in una recente intervista a rivista Vanity Fair. “Mi piacerebbe vivere in un posto diverso dagli Stati Uniti, in una piccola città in Italia”, avrebbe infatti rivelato.

J-Lo non ama essere sempre sotto la luce dei riflettori e, ogni tanto, ha ammesso, le piacerebbe vivere una vita “più semplice e tranquilla” preferendo la tranquillità delle nostre campagne alla caotica Los Angeles.

“Trovare un’altra vita che sia un po’ più semplice e organica, dove vado in bici, compro del pane, lo metto nel cestino, poi vado a casa e ci metto la marmellata, e poi mangio e inizio a dipingere oppure mi siedo su una sedia a dondolo da cui godere di una bellissima vista di un ulivo o di una quercia che potrei annusare”.

La Lopez non ha ancora idea di dove trovare tutto ciò che sogna nel nostro Paese. Ci permettiamo, quindi, di darle qualche consiglio, nella speranza che possa accettare i nostri suggerimenti.

Gli ulivi e le querce le può ammirare da un casale sulle colline toscane, per esempio. La Val d’Orcia o le creste senesi sono il luogo più adatto a una star come lei. Una cascina – di lusso – in un luogo isolato, ma a due passi da una pittoresco borgo medievale, magari. Se ha la passione della pittura, i soggetti qui non mancano di certo.

Nel caso si sentisse sola, potrebbe fare due chiacchiere con i vicini di casa, persone alla sua altezza come Sting che ha casa a Figline Valdarno, alle porte di Firenze, o Andrea Bocelli che ha una splendida dimora a Lajatico, in provincia di Pisa.

Pane e marmellate fatte in casa e giri in bicicletta li può trovare sui colli dell’Emilia Romagna. Potrebbe scegliere di trasferirsi in uno dei tanti borghi emiliani, come Brisighella o Montegridolfo, paesini con pochi abitanti dove tutti si conoscono, dove pedalare nei centri storici senza il traffico delle auto e dove respirare la storia millenaria del nostro Paese.

E infine, nel caso le mancasse il mare e il clima mite della California, allora suggeriamo a J-Lo di trasferirsi sulla Costiera Amalfitana, dove sicuramente lo stile di vita è quello semplice e tranquillo che desidera lei e dove il carattere degli abitanti è più simile a quello latino (è nata a New York ma ha origini portoricane).

Potrebbe optare per le alture di Ravello, dalla cui scogliere godere di una vista mozzafiato sul mar Tirreno oppure potrebbe cercare casa a Positano, una delle perle della Costiera, conosciuta come meta di sole, mare e per la moda a cui la cantante fa sempre molta attenzione.