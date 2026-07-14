Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Turisti mangiano gelato al Colosseo

C’è un momento che, in molti ristoranti italiani, riesce a fermare il tempo. Un turista alza la mano e, dopo una cena a base di carbonara o pesce fresco, ordina un cappuccino. Gli sguardi si incrociano, qualcuno sorride, qualcun altro resta incredulo. Una scena che per gli italiani è quasi un classico e che oggi è diventata anche il punto di partenza di un approfondimento pubblicato dalla BBC, dedicato alle regole non scritte della tavola italiana.

L’articolo racconta ai viaggiatori stranieri quei piccoli gesti che, pur non essendo veri e propri divieti, fanno parte della tradizione culinaria del Belpaese. Più che semplici norme di galateo, sono abitudini nate nel corso dei secoli, strettamente legate alla storia delle diverse regioni e al modo in cui gli italiani vivono il cibo, non come un semplice pasto, ma come un rituale fatto di convivialità, stagionalità e rispetto degli ingredienti.

Regole a tavola in Italia, i 7 errori più comuni

Il primo grande “scivolone” riguarda per l’appunto il cappuccino dopo colazione. Per molti visitatori è una bevanda da gustare in qualsiasi momento della giornata, mentre in Italia è tradizionalmente riservato alla colazione, generalmente accompagnato da brioche o prodotti da forno. Dopo pranzo o cena, la scelta ricade quasi sempre su un espresso o, al massimo, su un macchiato.

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Un’altra particolarità è il rispetto dell’ordine delle portate. Nei ristoranti italiani il pranzo o la cena seguono una precisa sequenza: antipasto, primo, secondo con contorno, dolce, caffè e, infine, amaro. È possibile saltare alcune portate, ma difficilmente verranno servite tutte insieme o in un ordine diverso. Anche l’insalata, contrariamente a quanto avviene in molti Paesi, accompagna il secondo e non apre il pasto.

Tra le regole più conosciute c’è poi quella che invita a non mescolare mare e montagna. L’esempio più celebre è il parmigiano sulla pasta ai frutti di mare o alle vongole. Sebbene esistano alcune ricette tradizionali che uniscono formaggio e pesce (come la pasta con pecorino e cozze), nella cultura gastronomica italiana i due mondi restano generalmente separati, perché i sapori intensi dei formaggi stagionati rischiano di coprire la delicatezza del pesce.

Anche richiedere modifiche ai piatti non è particolarmente apprezzato. La cucina italiana si basa su ricette codificate e su equilibri precisi tra ingredienti, formato della pasta e tipo di condimento. Naturalmente allergie o esigenze alimentari vengono considerate, ma sostituire ingredienti semplicemente per gusto personale può essere interpretato come una mancanza di fiducia nel lavoro dello chef.

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La BBC invita inoltre a scoprire la cucina regionale, evitando di ordinare sempre gli stessi piatti “famosi”. La gastronomia italiana è profondamente legata ai territori: Napoli è la patria della pizza, Roma della carbonara e della cacio e pepe, Genova del pesto, Firenze della bistecca alla fiorentina, mentre Venezia è celebre per i suoi bacari e cicchetti. Ogni città custodisce specialità che raccontano la propria storia e rappresentano una parte fondamentale dell’esperienza di viaggio.

Un altro errore frequente è avere fretta. In Italia il ristorante è un luogo di incontro e socialità. I pasti possono durare diverse ore, tra una portata e l’altra, accompagnati da conversazioni, vino e momenti di pausa che fanno parte dell’esperienza tanto quanto il cibo stesso.

Infine, c’è chi rinuncia all’amaro, considerandolo superfluo. In realtà, secondo la tradizione italiana, rappresenta la conclusione naturale del pasto insieme al caffè. Ogni regione propone liquori digestivi differenti, spesso prodotti con erbe aromatiche, agrumi o ricette tramandate da generazioni.

Perché è importante conoscere le tradizioni

Le osservazioni raccolte dalla BBC ricordano come molte di queste regole non siano imposizioni rigide, ma consuetudini culturali che aiutano a comprendere meglio il rapporto degli italiani con la tavola. La cucina italiana, infatti, non è soltanto una somma di ricette famose nel mondo, come purtroppo molti turisti ritengono o percepiscono. La tradizione enogastronomica del Belpaese è a tutti gli effetti il risultato di tradizioni regionali, prodotti locali e gesti tramandati nel tempo, nelle “cucine delle nonne”, che raccontano identità, territorio e convivialità. Conoscere queste abitudini permette a chi visita il Paese di vivere un’esperienza quantomeno più autentica, andando oltre i luoghi comuni che fioccano sull’argomento e scoprendo il valore culturale racchiuso in ogni piatto.

In fondo, ordinare un espresso invece di un cappuccino dopo cena o lasciarsi guidare dalle specialità del territorio non significa semplicemente seguire un’etichetta, è piuttosto un modo per entrare, almeno per qualche ora, nello stile di vita italiano e assaporarne davvero l’essenza.