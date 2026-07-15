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iStock Ritorna Una Notte al Colosseo, le nuove date per visitarlo

È ripartita l’iniziativa Una notte al Colosseo con tante date per tutto il resto dell’estate: 2 appuntamenti settimanali offrono la possibilità di varcare gli ingressi con temperature più piacevoli, meno ressa rispetto al giorno e un’atmosfera unica.

Il calendario visibile e prenotabile tramite sito ufficiale offre visite guidate che già negli anni scorsi hanno riscosso successo. Ecco cosa c’è da sapere su come entrare, come prenotare e il percorso di visita.

Una Notte al Colosseo, tornano le visite serali

Ogni martedì e giovedì, dalle 20 alle 23 (ultimo ingresso 21.50), si entra dal cancello Valadier e si cammina per circa un’ora dentro un monumento che di giorno raramente si mostra così silenzioso. Una Notte al Colosseo, l’iniziativa che riporta le visite serali sta già conquistando tutti e i biglietti vanno a ruba.

L’architetto Simone Quilici come direttore del parco racconta dell’impegno della tutela del patrimonio e di quanto sia importante provare a renderlo più accessibile a un pubblico ampio, aprendo con orari extra. Un’occasione imperdibile per visitare uno dei monumenti di Roma più amati dai turisti italiani e stranieri.

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Il percorso

Il punto di partenza è la fornice Nord che un tempo era riservato all’imperatore. Con la guida ci si sposta a scoprire le decorazioni in stucco rimaste e poi si sale fino all’arena; da li la cavea si vede tutta intera: è il punto in cui il racconto si fa concreto, tra le venationes (le cacce agli animali) e i munera, i combattimenti dei gladiatori che riempivano le gradinate.

La visita prosegue con una discesa nei sotterranei accompagnata dalla spiegazione di come funzionava la macchina scenica dell’anfiteatro con montacarichi, ascensori e argani.

Si raggiunge dunque il fosso Labicano, dove si racconta la struttura dei corridoi e delle darsene della camera di manovra orientale, e si chiude con una passeggiata al chiaro di luna lungo la nuova passerella che attraversa i corridoi perimetrali fino alla camera di manovra occidentale. Un finale suggestivo, probabilmente il momento che resta più impresso a chi partecipa.

Astrid D'Eredità

Info utili e prezzi

I turni sono a numero chiuso, massimo 25 persone, e i biglietti si acquistano solo sul sito ufficiale del Colosseo, a partire da sette giorni prima della data scelta. Attenzione ai documenti: al momento della verifica devono corrispondere esattamente ai nomi inseriti in fase di prenotazione, altrimenti l’accesso rischia di saltare.

Il prezzo intero è di 50 euro, somma di biglietto Full Experience (24 euro) e visita guidata (26 euro); il titolo di accesso resta valido anche il giorno prima e il giorno dopo la visita per l’area del Foro Romano, del Palatino e dei siti SUPER. Per chi ha diritto alla riduzione il costo scende a 28 euro (2 euro il Full Experience, 26 la guida), mentre sotto i 6 anni si entra gratis.

Anche i possessori di Membership Card e altri aventi diritto al biglietto gratuito pagano comunque i 26 euro della sola visita guidata.

Le visite si tengono ogni martedì e giovedì, dalle 20 alle 23, con ultimo ingresso alle 21.50. Per aggiornamenti sul programma e sulle prossime date, il riferimento resta il sito ufficiale del Parco archeologico.