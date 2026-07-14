Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Il villaggio di Balzers in Liechtenstein

La Grande Muraglia cinese sotto le note di “Farò di te un uomo” dal classico Disney Mulan è solo uno dei travel trend che impazzano su tiktok tra i content creator del settore e i viaggiatori che seguono la piattaforma. C’era un tempo in cui per organizzare una vacanza si apriva una guida turistica, si chiedevano consigli agli amici o si iniziava una lunga ricerca sui motori di ricerca tradizionali. Oggi invece il primo passo verso una nuova destinazione può nascere da un video di pochi secondi: un sentiero immerso nella natura, un borgo nascosto, un ristorante scoperto da un creator o un hotel diventato virale.

È l’effetto #TravelTok, il fenomeno che sta cambiando il modo in cui i viaggiatori immaginano, progettano e prenotano le proprie esperienze. Secondo lo studio TikTok Marketing Science EU5 Travel on TikTok 2025, la piattaforma è ormai diventata uno strumento centrale nella fase di ispirazione e pianificazione: il 70% degli utenti ha prenotato un viaggio o un’esperienza grazie a TikTok, mentre il 54% lo ha fatto negli ultimi dodici mesi.

Non si tratta più soltanto di intrattenimento, ma di un vero e proprio motore di ricerca per il turismo, utilizzato per scoprire destinazioni, confrontare idee e trovare esperienze considerate più autentiche rispetto alla comunicazione tradizionale. La community interessata ai contenuti travel è composta soprattutto da persone alla ricerca di natura e attività all’aria aperta (47%), cultura e storia (44%) e viaggi in famiglia (36%). Un pubblico sempre più orientato verso esperienze personalizzate e capaci di raccontare un territorio attraverso immagini, emozioni e testimonianze dirette.

TikTok e viaggi, le mete più cercate

I numeri confermano il ruolo crescente della piattaforma nelle decisioni dei viaggiatori. Tre persone su quattro utilizzano TikTok come strumento di ricerca per pianificare itinerari e vacanze, mentre le ricerche legate al turismo sono aumentate del 91% e l’hashtag #TravelTok è cresciuto del 33% su base annua.

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Come già accennato infatti, per il 41% degli utenti TikTok rappresenta oggi la principale fonte di ispirazione per scegliere una destinazione, superando anche il passaparola di amici e familiari (29%) e i motori di ricerca tradizionali (26%). Inoltre, il 51% degli utenti consulta almeno una volta alla settimana contenuti dedicati a viaggi, hotel e ristoranti, mentre l’81% considera la pianificazione sulla piattaforma più coinvolgente e divertente.

Tra le destinazioni che stanno registrando la maggiore crescita di interesse nell’Unione europea spiccano alcune mete meno convenzionali: il Liechtenstein, con un aumento delle ricerche del 335%, il Monte Olimpo in Grecia (+321%), la Costa Brava in Spagna (+246%) e il Lago di Sant’Andrea nel Regno Unito (+133%). Il successo di queste località racconta una nuova tendenza: i viaggiatori non cercano più soltanto le mete più famose, ma luoghi capaci di offrire esperienze originali, paesaggi sorprendenti e un rapporto più autentico con il territorio.

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I nuovi trend di viaggio nati su TikTok

Tra i fenomeni più interessanti emersi sulla piattaforma ci sono i destination dupe, ovvero destinazioni alternative rispetto alle mete più affollate e costose. L’obiettivo è trovare luoghi con atmosfere simili alle grandi mete del turismo, ma più accessibili e meno congestionati. Questo trend ha contribuito alla crescita dell’interesse verso Paesi come il Montenegro, dove le visualizzazioni dei contenuti sono aumentate del 164% su base annua, e l’Albania, cresciuta del 61%.

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Parallelamente continua il successo dello slow travel, una filosofia di viaggio che privilegia ritmi più lenti, connessione con la natura e scoperta delle comunità locali. L’hashtag #SlowTravel ha registrato una crescita del 293% nelle visualizzazioni, mentre quello dedicato ai #WellnessResort è aumentato del 530%, segnale di una crescente ricerca di benessere e rigenerazione.

Un altro fenomeno in crescita è il set-jetting, ovvero la tendenza a visitare i luoghi diventati celebri grazie a film e serie TV. Le visualizzazioni dei contenuti con hashtag #FilmingLocation sono aumentate del 28%, confermando quanto cinema e streaming influenzino sempre di più le scelte turistiche.

A rendere TikTok così efficace è soprattutto il fattore autenticità. Il 96% degli utenti considera affidabili creator e brand di viaggio presenti sulla piattaforma, mentre il 28% dichiara di aver prenotato proprio perché il contenuto visto appariva reale e spontaneo, lontano dalle classiche campagne pubblicitarie.