Le destinazioni di mare preferite dagli italiani nel 2026 svelate nella nuova classifica

Rimini torna al primo posto nella classifica 2026 delle località balneari preferite dagli italiani secondo lo studio Panorama Turismo - Mare Italia di JFC

Foto di Sara Boccolini

Sara Boccolini

Travel Blogger

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

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Le destinazioni di mare preferite dagli italiani nel 2026 svelate nella nuova classifica
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Veduta aerea della spiaggia di velluto di Senigallia

L’estate 2026 si preannuncia particolarmente positiva per il turismo balneare italiano. A confermarlo è la nuova classifica elaborata da JFC, osservatorio di consulenza turistica e territoriale, attraverso lo studio Panorama Turismo – Mare Italia, che fotografa le località più amate dagli italiani e le principali tendenze della stagione.

La graduatoria, pubblicata in anteprima da ANSA, premia le destinazioni che si distinguono per attrattività, servizi e capacità di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più variegato, tra famiglie, giovani e viaggiatori alla ricerca di relax.

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