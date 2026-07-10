La graduatoria, pubblicata in anteprima da ANSA , premia le destinazioni che si distinguono per attrattività, servizi e capacità di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più variegato, tra famiglie, giovani e viaggiatori alla ricerca di relax.

L’estate 2026 si preannuncia particolarmente positiva per il turismo balneare italiano . A confermarlo è la nuova classifica elaborata da JFC , osservatorio di consulenza turistica e territoriale, attraverso lo studio Panorama Turismo – Mare Italia , che fotografa le località più amate dagli italiani e le principali tendenze della stagione.

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Rimini torna al primo posto tra le mete balneari preferite

Rimini riconquista la vetta della classifica con 3.697 voti, superando di misura Jesolo, prima nell'estate 2025, che si ferma a 3.666 preferenze. Sul podio troviamo anche Riccione, stabile al terzo posto con 2.966 voti, seguita da Cervia-Milano Marittima con 2.587. L'Emilia-Romagna si conferma così protagonista assoluta del turismo balneare nazionale, risultando anche la regione più desiderata con 1.913 voti, davanti alla Sardegna (1.906) e alla Sicilia (1.769).

Tra le principali novità della classifica spicca Monte Argentario, che guadagna cinque posizioni e raggiunge il quinto posto con 2.528 voti. Seguono San Vito Lo Capo, Porto Cervo e Forte dei Marmi, mentre Viareggio entra per la prima volta nella top ten conquistando la nona posizione.

La graduatoria vede inoltre l'ingresso di diverse nuove destinazioni molto apprezzate dagli italiani. Porto Cesareo e Tropea fanno il loro debutto rispettivamente all'undicesimo e dodicesimo posto, mentre Capri recupera ben sette posizioni rispetto allo scorso anno. Tra le altre new entry figurano Alba Adriatica, Senigallia, Alassio e Taormina, segno di un interesse sempre più diffuso verso località capaci di offrire esperienze differenti lungo tutta la costa italiana.

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Le classifiche tematiche tra famiglie, sostenibilità e qualità

Oltre alla graduatoria generale, JFC ha realizzato una serie di classifiche dedicate alle caratteristiche che influenzano maggiormente la scelta della vacanza.

Per chi cerca tranquillità e relax, la meta più apprezzata è Tricase, in Puglia, davanti a Orbetello e Orosei. Sul fronte della sostenibilità ambientale, invece, il primato spetta a Santa Teresa di Gallura, seguita da Baunei e Palinuro, confermando il crescente interesse dei turisti verso destinazioni attente alla tutela del territorio.

Rimini mantiene invece la leadership tra le località ideali per le famiglie con bambini grazie alla qualità dei servizi e dell'offerta dedicata, davanti a San Teodoro e Senigallia. I giovani continuano invece a preferire Riccione, che supera proprio Rimini nella classifica delle mete più divertenti, mentre Gallipoli e Jesolo completano le prime posizioni.

Per chi è alla ricerca di una vacanza glamour, Porto Cervo conquista il titolo di destinazione più trendy del 2026, davanti a Jesolo e Monte Argentario. Sul fronte della convenienza, Soverato guida la classifica del miglior rapporto qualità-prezzo, seguita da Bellaria Igea Marina e Sottomarina di Chioggia. Forte dei Marmi, Capri e Porto Cervo restano invece le località considerate più esclusive e costose.

Lo studio Panorama Turismo - Mare Italia prevede inoltre un'estate molto positiva per il comparto turistico nazionale: le presenze complessive dovrebbero raggiungere quasi 407 milioni, con una crescita del 4,8% rispetto al 2025. Gli italiani genereranno quasi 299 milioni di pernottamenti, mentre gli arrivi internazionali supereranno i 108 milioni. Anche il giro d'affari è previsto in aumento fino a 33,7 miliardi di euro, con una permanenza media di 10,9 giorni e una spesa di circa 1.290 euro a persona.