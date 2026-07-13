Se avevate un viaggio nel cassetto, oggi è il momento giusto per prenotarlo: sconti fino al 15% su tantissime mete da scoprire

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Santander tra le mete in promo con Wizz Air

Un giorno solo, la finestra è stretta e per questo vale la pena segnarsela in agenda: oggi, 13 luglio 2026, Wizz Air apre una promozione lampo che taglia le tariffe fino al 15% su una selezione di rotte europee.

Attenzione, lo sconto scade a mezzanotte. Bagaglio a mano pronto, quindi, e occhio alle date: si può partire dal 20 luglio fino al 24 settembre 2026, un periodo di viaggio che copre buona parte dell’estate e i primi scampoli di settembre, quando i prezzi normalmente si ammorbidiscono, ma le città si svuotano dei turisti più frettolosi.

Da Milano Malpensa a Santander

Con meno di 37 euro una delle mete da prendere in considerazione è Santander, con collegamenti diretti a partire da Milano Malpensa. Poco battuta, è un incanto da scoprire… ma cosa fare? Chi ama camminare oltre le cartoline troverà pane per i suoi denti al faro di Cabo Mayor, affacciato su una scogliera che regala uno dei panorami più belli dell’intera costa cantabrica in Spagna, o ai Jardines de Pereda, dove i locali si ritrovano la sera per una passeggiata prima di cena. E la cena, qui, è quasi sempre pesce: la tradizione gastronomica cantabrica non fa sconti sulla qualità, nemmeno nei ristoranti più semplici del centro.

La spiaggia più fotografata resta El Sardinero, ma il vero colpo d’occhio arriva salendo verso il Palacio de la Magdalena, un palazzo di inizio Novecento costruito su una penisola che sembra fatta apposta per i tramonti. Poco distante, la cattedrale gotica racconta un pezzo di storia medievale che il centro storico custodisce quasi senza sforzo, tra vicoli stretti e negozi che non hanno cambiato insegna da decenni.

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Da Roma a Costanza

Dalla Capitale si parte per Costanza con tariffe imperdibili da meno di 31 euro. È la città abitata più antica della Romania, fondata dai coloni greci come Tomis, e la leggenda vuole che qui sia passato pure Giasone con gli Argonauti, di ritorno dalla caccia al Vello d’Oro. Il poeta Ovidio ci fu esiliato fino alla morte e la piazza principale porta ancora il suo nome. Da non perdere? Sicuramente la grande moschea Mahmudiye con la celebre scalinata di 140 gradini.

Il Casinò Art Nouveau, abbandonato ma ancora scenografico, resta la foto più condivisa del lungomare. Chi cerca invece la Costanza meno da cartolina può perdersi tra i mosaici romani dell’Edificiul cu Mozaic o tra le duemila e più storie marittime raccolte nel museo navale, il più grande del paese.

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Da Napoli a Skopje

Con voli da meno di 24 euro da Napoli si raggiunge Skopje, una delle mete top da cogliere subito con questa nuova promo Wizz Air. Fondamenta romane, architettura bizantina e una modernità un po’ spavalda convivono senza troppi problemi, a partire dal Vecchio Bazar, uno dei più grandi dei Balcani, dove botteghe e moschee si susseguono lungo vicoli acciottolati che profumano di caffè turco.

Attraversare il Ponte di Pietra significa passare, quasi senza accorgersene, dalla Skopje antica a quella più recente, con il fiume Vardar a fare da confine naturale. Da lassù, dalla Fortezza Kale, la vista sui tetti della città vale la salita.