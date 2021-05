Bed and Boat, la vacanza alternativa ora è quella in barca

editato in: da

Una vacanza atipica, fuori dagli schemi e perfetta in un’era delicata come quella che stiamo vivendo è la Bed and Boat, un’esperienza di viaggio dotata di tutti i comfort necessari ma completamente diversa dal solito. Per quale motivo? Perché grazie a questa formula è possibile passare le notti del proprio viaggio in una barca, circondati da un arredamento in materiale pregiato mentre si è illuminati dalla luce della luna e delle stelle che filtra dagli oblò.

Ma non solo. Questa è un’esperienza che permette di alzarsi al mattino godendosi le prime luci dell’alba dal ponte della barca, mentre ci si lascia cullare dal mare. Una notte incredibile e un risveglio anche più eccitante che aggiungono della pura magia a questo nuovo modo di vivere il turismo, ma anche il nostro mare. Niente alberghi o case vacanze, ma solo una barca che si lascia accarezzare dalle onde.

Basta noleggiare un’imbarcazione e tenerla come punto di partenza per visitare altre meraviglie del nostro Paese. Si trascorre la notte ormeggiati in banchina a bordo di barche curate nei minimi dettagli e il mattino seguente si va ad esplorare tutto ciò che si vuole vedere.

Anche in questo caso sono rispettate tutte le normative che garantiscono la sicurezza del soggiorno come l’igienizzazione e la misurazione della temperatura. Quindi non solo bellezza e comodità superiori anche a quelle degli hotel, ma persino la certezza di vivere la propria vacanza con la massima tranquillità possibile.

Non mancano certamente i servizi aggiuntivi come le navigazioni verso mete straordinarie con tanto di skipper (sì, avete capito bene! Si può fare anche una crociera privata), esperienze enogastronomiche, culturali, sportive, food e di lifestyle abbinate alla vacanza in barca. Ad esempio si può passare la notte in barca in Liguria e fare un tour gastronomico nei vicoli di Savona tra antiche trattorie.

Una notte trascorsa in maniera davvero eccezionale e che sembrerebbe indirizzata esclusivamente al turismo di lusso. Ma la verità è che non è così.

In Italia è possibile provare questa tipologia di esperienza con Letyourboat, piattaforma online dedicata al turismo nautico, che offre questo particolare servizio anche a prezzi modici. Barche igienizzate, contatti limitati con il personale di bordo costantemente monitorato, possibilità di consumare pranzi e cene – evitando il rischio di locali affollati e vincoli di orario – grazie a questa start up che mette in contatto chi possiede una barca e chi fornisce esperienze turistiche con i viaggiatori. Una sorta di “Airbnb” del mare, che conta più di 9000 barche iscritte, e oltre 175 esperienze sul territorio italiano. E il tutto con prezzi che partono dagli 80 euro a notte con prima colazione inclusa.

Insomma, questa è certamente un tipo di vacanza che vale la pena provare, soprattutto per chi vuole vivere un’esperienza alternativa, in totale sicurezza e a prezzi convenienti. Una di quelle vacanze che siamo certi conquisterà le prime posizioni della lista dei vostri viaggi più belli.