Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Firenze vista alle luci del tramonto

Vi è mai capitato di passare anni a sognare un viaggio con i migliori amici per poi scoprire che sono dei pessimi compagni di viaggio? Succede più spesso di quanto si possa immaginare e, non a caso, viaggiare da soli è oggi una tendenza sempre più diffusa tra chi desidera scoprire nuove destinazioni con maggiore libertà, dedicando tempo alla cultura, al benessere e alla scoperta personale.

In questo scenario, Firenze emerge come una delle città italiane più adatte per un’esperienza in solitaria: a sottolinearlo è anche Forbes, che ha inserito il capoluogo toscano tra le destinazioni ideali per chi sceglie di partire senza compagnia. La motivazione è semplice: Firenze racchiude in uno spazio raccolto tutto ciò che rende speciale un viaggio indipendente. È una città facilmente esplorabile a piedi, ricca di storia, arte, gastronomia e luoghi capaci di trasformare anche una semplice passeggiata in un’esperienza memorabile.

Perché Forbes sceglie Firenze per un viaggio in solitaria

Secondo Forbes, le città rappresentano spesso la scelta migliore per chi viaggia da solo perché permettono di alternare momenti di esplorazione personale alla possibilità di entrare in contatto con persone, culture e nuove esperienze. Firenze risponde perfettamente a queste caratteristiche. La città, capitale della Toscana e culla del Rinascimento, offre un equilibrio raro tra dimensioni contenute e una proposta culturale straordinaria. Il centro storico può essere attraversato comodamente a piedi in circa 40 minuti, permettendo di passare dai grandi capolavori artistici alle botteghe artigiane, dalle piazze storiche ai piccoli locali nascosti.

iStock

Per chi sceglie un viaggio in solitaria a Firenze, questa facilità negli spostamenti rappresenta un grande vantaggio: non servono programmi rigidi o lunghi trasferimenti per vivere la città, perché ogni angolo può diventare una nuova scoperta.

Cosa vedere a Firenze da soli

Firenze è una destinazione che non ha bisogno di grandi presentazioni. Il Duomo di Firenze, la Galleria degli Uffizi, il Ponte Vecchio e Palazzo Vecchio sono tappe imprescindibili per chi arriva per la prima volta, ma la vera magia della città emerge anche lontano dai luoghi più celebri.

iStock

Chi viaggia da solo può concedersi il piacere di esplorare con maggiore calma il quartiere di Oltrarno, una delle zone più autentiche della città, dove convivono botteghe artigiane, atelier indipendenti, antiche chiese e angoli meno conosciuti.

123rf

Tra le esperienze più suggestive ci sono una passeggiata nei Giardini di Boboli, una salita fino a Piazzale Michelangelo per ammirare il panorama sulla città, una visita alle piccole librerie storiche o un aperitivo nelle piazze del centro, osservando il ritmo quotidiano dei fiorentini.

iStock

Un altro elemento che rende Firenze particolarmente adatta ai viaggiatori solitari è la sua atmosfera. La città è considerata una delle mete italiane più accoglienti per chi desidera muoversi in autonomia, anche per chi affronta per la prima volta un viaggio senza compagnia.

Anche il momento del pasto, spesso una delle piccole difficoltà percepite da chi viaggia da solo, qui assume un significato diverso: sedersi a tavola in una trattoria, degustare specialità toscane o fermarsi per un calice di vino diventa un’occasione per vivere la cucina locale con maggiore attenzione.

Firenze e dintorni

Uno dei grandi vantaggi di scegliere Firenze come destinazione per un viaggio in solitaria è anche la possibilità di ampliare facilmente l’esperienza oltre il centro storico. Dalla città si possono raggiungere in poco tempo le colline toscane, i borghi medievali, le zone vinicole e alcune delle località più suggestive della regione. Anche il mare dista circa un’ora e permette di aggiungere una parentesi diversa all’interno dello stesso itinerario.

iStock

Il periodo ideale per visitare Firenze? Secondo gli esperti citati da Forbes, i mesi tra aprile e giugno oppure settembre e ottobre offrono temperature piacevoli e un’atmosfera più rilassata rispetto ai periodi di maggiore affluenza.