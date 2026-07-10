Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

Ufficio stampa In piazza per Calici - Gusto è Cultura ad Agliè

Il secondo weekend di luglio si prospetta ricco di eventi enogastronomici e non solo (ma dove c’è sempre qualcosa da mettere sotto i denti!).

Feste in famiglia, sagre tradizionali, vini e prodotti regionali attirano centinaia di visitatori là dove neppure si pensava di andare. Abbiamo scovato alcuni eventi davvero unici e interessanti che allieteranno il fine settimana che va dal 10 al 12 luglio 2026.

Sentiero Gourmet a Livigno (SO)

Il 10 luglio 2026 torna a Livigno il Sentiero Gourmet, uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva, pensato per chi desidera scoprire la montagna attraverso un’esperienza immersiva che intreccia natura, cammino e alta cucina alpina. Una giornata nello scenario della Valle del Vago, dove un percorso di circa 5 km si snoda tra pascoli e paesaggi d’alta quota, trasformandosi in un itinerario multisensoriale. Lungo il cammino, i partecipanti saranno accompagnati da sette tappe gourmet – una in più rispetto alle precedenti edizioni – in un viaggio che conduce dall’antipasto al dessert, per concludersi con caffè e distillati, accompagnando ogni proposta gastronomica con una selezione di vini dedicata. Il format mantiene la sua identità, fedele a un racconto gastronomico costruito attorno ai sapori del territorio, ma quest’anno si arricchisce con il tema dei cinque sensi e con una nuova tappa interamente dedicata ai formaggi, ulteriore espressione della cultura e della tradizione locale.

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Sagra del Fusillo co’ Ciurillo a San Potito Ultra (AV)

Torna il 10-11 luglio 2026 in provincia di Avellino la Sagra del Fusillo co’ Ciurillo ormai arrivata alla sua XVI° edizione. Una tra le prime a svolgersi sul territorio che apre la stagione delle sagre estive con i suoi sapori e le sue tradizioni. Il paese si colorerà di luci, voci e persone, ma soprattutto di buon cibo accompagnato da buona musica e ottimo vino. A partire dalle 19, sarà possibile raggiungere la sagra per gustare gli ottimi piatti e il famoso cuoppo di ciurilli, nel menu della sagra sarà possibile trovare la tradizionale brace di maiale, fusilli con ragù, il caciocavallo ‘mpiccato, vino paesano e dolci della tradizione popolare fatti dalle massaie del paese.

Calici – Gusto è Cultura ad Agliè (TO)

Torna sabato 11 luglio 2026 in piazza Castello ad Agliè “Calici – Gusto è Cultura”, uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi dell’estate canavesana. Giunta all’11^ edizione, la manifestazione riunirà 90 produttori vitivinicoli e 18 protagonisti dell’eccellenza gastronomica piemontese fra Maestri del Gusto Slow Food, chef e artigiani del settore agroalimentare, in una serata dedicata alla valorizzazione del territorio attraverso vino, cultura e spettacolo. Durante l’evento anche l’eccellenza del riso vercellese, proposte gastronomiche a km 0, degustazioni didattiche gratuite dei migliori oli EVO piemontesi, liquori, distillati, vermouth artigianali territoriali, la birra artigianale e uno stand di mixology canavesano. In piazza Mautino, a pochi passi da piazza Castello, sarà allestita la Piazzetta dei Primi con risotti e paste fresche. La serata sarà animata da spettacoli dal vivo e concerti.

Borgate in Festa a Sappada (UD)

Torna a Sappada Borgate in Festa – Heivilanfescht. L’appuntamento è dal 10 al 12 luglio con eventi dedicati a cultura, natura, gastronomia e tradizioni. Il cuore della festa sarà Sappada Vecchia, in particolare le borgate Hoffe, Fontana e Kratten. Si comincerà già la mattina di venerdì 10 luglio con dimostrazioni di artigianato. A partire dalle 17, l’apertura degli stand gastronomici e poi dj set sotto il tendone. Il weekend prevede presentazioni di libri e del Carnevale Sappadino, workshop e laboratori. Spazio alla musica con diversi gruppi che si esibiranno in maniera itinerante e ai bambini che potranno divertirsi e imparare all’“Ortoteatro”. Per tutta il tempo funzioneranno gli stand gastronomici e i mercatini.

La Trota e il Verdicchio a Sefro (MC)

L’11 e 12 luglio torna in provincia di Macerata “La Trota e il Verdicchio”, che trasforma il pesce d’acqua dolce in simbolo contemporaneo di gusto, benessere e rinascita. L’appuntamento fa di Sefro una vera capitale del gusto d’Appennino e, anno dopo anno, interpreta il territorio non soltanto come scenario, ma come esperienza viva, contemporanea e rigenerante. Un evento che mette al centro la trota, prodotto identitario per eccellenza, e il Verdicchio di Matelica, simbolo di convivialità e racconto enologico marchigiano, intrecciando sapori, paesaggio, relazioni e nuove visioni di territorio. Il weekend inizia sabato con “Sorgenti d’eccellenza”, una cena immersiva affidata alla conduzione di Justine Mattera, mentre domenica parte con un’esperienza di forest bathing e la sera torna l’Aperitrota, con dj e sapori tipici, con la trota come regina indiscussa.

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Le notti del vino a Fregona (TV)

Sabato 11 luglio, dalle 18 alle 24, nel celebre sito naturalistico di Fregona si svolge l’evento Le notti del vino promosso dall’associazione nazionale Città del vino con degustazioni di 20 vini – bianchi, rossi e passiti, tra questi anche il Torchiato di Fregona e il Boschera igt – in abbinamento a prodotti locali, nella suggestiva cornice del parco delle Grotte del Caglieron in località Breda. Sarà possibile visitare le grotte al calare del sole, ascoltare musica e, per una sera, il cielo entrerà nelle grotte con proiezioni delle immagini di pianeti, stelle e galassie in diretta dall’Osservatorio astronomico di Piadera.

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Valsassina Country Festival a Barzio (LC)

All’ombra delle Grigne, il 10-11-12 luglio si svolge l’undicesima edizione del Valsassina Country Festival, che trasforma il Comune di Barzio in un’indomita frontiera stile Far West. L’evento è divenuto punto di riferimento per la cultura equestre e rurale ospitando un programma che prevede dimostrazioni di sheepdog, lezioni di roping, lavoro in mandria, competizioni di Gimkana Western, musica e danze country, cavalli e pony per i bambini e non mancherà l’offerta gastronomica con piatti dai sapori, gusti e profumi tipici delle praterie, con un’enfasi particolare sulle rinomate specialità alla griglia. Madrina del festival e ambasciatrice europea della scuola di Buck Brannaman è Natalia Estrada.

@Giuseppe Catalano

Sagra del Sangiovese a Villa Verucchio (RN)

Sabato 11 e domenica 12 luglio nello stadio di Villa Verucchio torna il classico appuntamento con la Sagra del Sangiovese organizzata dall’ASD Verucchio 1957 con il patrocinio del Comune di Verucchio. Buon vino, buona musica e divertimento per tutti. La storica manifestazione offre percorsi di degustazione del celebre vino romagnolo, musica dal vivo e piatti della tradizione. La festa apre sabato a partire dalle 17.30 con torneo di calcio, stand gastronomici, concerto e spazio bimbi, stesso orario per la domenica, che prevede la Mini Olimpiade della Sagra e tanti giochi per bambini e per famiglie oltre allo street food e alla musica.

Giornate dello Yogurt a Vipiteno (BZ)

Proseguono gli eventi delle Giornate dello Yogurt – Yogurtsummer, l’appuntamento estivo dedicato a uno dei prodotti simbolo dell’Alto Adige (fino all’11 settembre). Un calendario di appuntamenti tra degustazioni, pic-nic in quota, yoga in malga, visite guidate e appuntamenti per famiglie pensato per raccontare lo yogurt di Vipiteno attraverso esperienze immersive tra gusto e natura. Il 10 luglio è il momento della festa dedicata alle famiglie, un’occasione per scoprire la produzione degli Yogurt Vipiteno attraverso una visita guidata gratuita, accompagnata da cibo, bevande, giochi e attività per grandi e piccoli.

I Gamelui in Festa a Malesco (VCO)

Dal 10 al 12 luglio 2026 tornano I Gamelui in Festa, tre giornate di festa nella splendida Pineta Loana di Malesco, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, con un ricco programma pensato per grandi e piccoli: ottimo cibo, musica, intrattenimento e tanto divertimento in compagnia. La festa prende il via venerdì a partire dalle ore 17 e poi stuzzichini e grigliata accompagnati da musica e dj set. sabato e domenica l’appuntamento è a partire dalle 10 con grigliate, polenta e molto altro, dal raduno di auto storiche agli apertivi fino alla cena del sabato sera.