Il WTTC ha lanciato una campagna globale per scegliere i monumenti e gli edifici moderni che hanno cambiato il modo di viaggiare: quali votereste?

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock La Grande Piramide di Giza, una delle Sette Meraviglie del Mondo Antico

Dalle antiche meraviglie del mondo, come la Piramide di Cheope, i Giardini pensili di Babilonia e il Faro di Alessandria, alle Nuove 7 Meraviglie del Mondo votate nel 2007, che hanno consacrato luoghi simbolo come il Colosseo, la Grande Muraglia Cinese e il Taj Mahal, il fascino delle opere capaci di lasciare un segno nella storia non è mai tramontato. Ma ora si apre un nuovo capitolo: il mondo si prepara a scegliere le 7 Meraviglie del Mondo Contemporanee, una selezione dedicata alle opere realizzate dal 1801 a oggi che hanno cambiato il volto dei viaggi e del turismo.

A lanciare la sfida è il World Travel & Tourism Council (WTTC), che invita ognuno, da ogni parte del pianeta, a candidare e votare gli edifici, i monumenti e i luoghi simbolo dell’epoca contemporanea, che “meglio definiscono l’era moderna del viaggio”. Una nuova lista entrerà così nella storia, ma per la prima volta in assoluto verrà scritta da tutti noi.

Nascono le 7 Meraviglie del Mondo Contemporanee

Dopo le Sette Meraviglie del Mondo Antico e la classifica delle Nuove 7 Meraviglie del Mondo, il WTTC vuole raccontare i luoghi che rappresentano il nostro tempo: opere nate dall’ingegno umano che continuano a influenzare il turismo e il modo in cui scopriamo il pianeta. La campagna punta a individuare non soltanto monumenti già celebri, ma anche destinazioni emergenti che grazie a un progetto innovativo sono riuscite a cambiare il volto di un territorio.

Come spiegato dal WTTC, le meraviglie contemporanee dovranno rispettare i seguenti criteri:

Essere realizzate dall’uomo (come monumenti, edifici, istituzioni o resort);

Essere state costruite dal 1801 a oggi;

Avere un forte impatto sulla destinazione in cui si trovano;

Essere aperte alla scoperta, includendo sia luoghi famosissimi sia realtà meno conosciute.

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Quali luoghi potrebbero diventare meraviglie contemporanee? Tra gli esempi citati dal WTTC ci sono alcuni simboli dell’architettura moderna come la Torre Eiffel di Parigi, il Museo Guggenheim di Bilbao e il Grande Museo Egizio di Giza, opere che non sono soltanto attrazioni turistiche, ma veri motori di sviluppo per le città in cui si trovano.

Ma la scelta finale potrebbe anche includere luoghi meno scontati e poco conosciuti, come aeroporti innovativi, grandi infrastrutture, musei futuristici (basti pensare a quelli premiati dagli ultimi Prix Versailles), edifici iconici o progetti capaci di unire cultura, sostenibilità e turismo.

“La meraviglia non è qualcosa che l’umanità ha smesso di creare secoli fa – ha dichiarato Gloria Guevara, Presidente e CEO del WTTC -. Ogni generazione lascia il segno nel mondo. Invitiamo le persone di tutto il mondo ad aiutarci a riconoscere i punti di riferimento che hanno definito l’era moderna e che continueranno a ispirare nuovi modi di vivere il mondo”.

Quale meraviglia sceglieresti? Vota nel nostro sondaggio

Il mondo dovrà scegliere quali opere meritano di entrare nella storia come simboli dell’epoca contemporanea, ma anche i viaggiatori possono dire la loro. Dopo aver scoperto i criteri della selezione e alcune delle possibili candidate, ora tocca a voi: quale luogo sceglieresti come nuova Meraviglia del Mondo Contemporanea?

Come partecipare

Le candidature sono già aperte sul sito ufficiale della campagna Contemporary Wonders del WTTC. Il percorso di selezione durerà un anno e coinvolgerà il pubblico internazionale in diverse fasi: