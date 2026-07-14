La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Anche Zara, in Croazia, può essere raggiunta con l'offerta Ryanair

Basta agende piene o liste infinite di cose da vedere in 48 ore: quello che molti viaggiatori stanno cercando è un ritmo diverso, fatto di passeggiate senza meta, colazioni lunghe e silenzi che non vanno riempiti a tutti i costi. Le mete perfette per questo tipo di fuga non sono necessariamente lontane, anzi, possono essere raggiunte facilmente anche con la nuova offerta flash di Ryanair.

Grazie allo sconto del 15%, prenotando entro il 15 luglio 2026 potrete volare tra il 1 agosto e il 30 settembre 2026 verso alcune delle destinazioni più adatte a un weekend lento e rigenerante.

Ecco le nostre proposte!

Da Bari a Zara

Tutti conoscono la Croazia delle spiagge scintillanti e delle città costiere prese d’assalto d’estate. Ma a Zara, e nei borghi che la circondano, si respira un’atmosfera completamente diversa. Il centro storico, racchiuso dalle antiche mura romane, conserva un fascino sobrio ed elegante, lontano dal caos delle mete più patinate: qui il tempo scorre più lento, tra vicoli stretti, campanili e un mare che lambisce direttamente le pietre della città vecchia.

La mattina si passeggia tra i mercati locali, dove i piccoli produttori vendono formaggi, olio e verdure a prezzi che altrove sarebbero tripli. Nel pomeriggio, un caffè all’aperto in una delle tante piazze basta a rallentare i pensieri. E quando il sole comincia a calare, ci si ritrova tutti sulla riva, richiamati dal suono ipnotico dell’Organo Marino, per assistere al tramonto: il modo perfetto per chiudere una giornata senza fretta.

Da Milano Bergamo a Porto

Anche nella città di Porto il tempo si misura in passeggiate. La città invita a perdersi tra i quartieri del centro storico, dove le facciate ricoperte di azulejos raccontano secoli di storia a chi ha voglia di fermarsi a guardarle, dalla Cappella delle Anime alla stazione di São Bento, un vero e proprio museo a cielo aperto. Il ritmo lento continua al Mercado do Bolhão, tra banchi di pesce fresco, formaggi tagliati al momento e succhi di frutta preparati sul posto, perfetto per un pranzo informale senza fretta, da consumare in piedi o sulle scale all’entrata della struttura.

Nel pomeriggio, ci si concede una sosta in una delle cantine lungo il Douro per una degustazione di vino di Porto, mentre la sera scende lenta sul fiume. Anche l’architettura contemporanea, firmata da nomi come Álvaro Siza Vieira, si scopre con calma, passeggiando da un quartiere all’altro senza un itinerario troppo rigido.

Da Venezia M. Polo ad Helsinki

Se le altre due mete raccontano il classico fascino lento della costa, Helsinki propone una versione diversa dello stesso concetto: rallentare cercando il fresco, non il sole. È la meta ideale per chi segue il trend della coolcation, sempre più diffuso tra chi vuole sfuggire alle temperature roventi dell’estate senza rinunciare a un vero momento di rigenerazione.

Qui il benessere è quasi una filosofia di vita: le saune pubbliche affacciate sul mare sono un rituale quotidiano, non un lusso occasionale. A conferma di questa vocazione è nata da poco Saunasaari, l’Isola della Sauna, raggiungibile da Helsinki in circa 15 minuti di taxi d’acqua: un piccolo villaggio di cottage in legno con vasche idromassaggio riscaldate a legna, pensato per alternare il calore del vapore ai tuffi rigeneranti nelle acque del Mar Baltico.

Il design minimalista della città, i grandi parchi urbani e le passeggiate lungo il porto completano il quadro di un ritmo pacato, lontano dal caos.