Non è il Colosseo e nemmeno la Torre Eiffel: la tappa più richiesta dell'estate dai turisti americani è il sito archeologico di Pompei

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iStock Il Parco archeologico di Pompei fa innamorare gli americani

No, i turisti americani non puntano solo a Colosseo e Torre Eiffel: i dati pubblicati da Daytrip mostrano come gli interessi siano diversi. La classifica della top 10 delle tappe più richieste dell’estate 2026 stupisce e mette un parco archeologico italiano al primo posto: Pompei sbaraglia la concorrenza superando il Portogallo, la Repubblica Ceca e la Croazia. Il celebre parco archeologico italiano, diventato famoso in tutto il mondo per la tragica eruzione del Vesuvio, è al centro dell’attenzione per questa stagione estiva.

Pompei, la tappa che conquista gli USA

Le rovine dell’antica città sepolta dal Vesuvio si confermano un magnete per i viaggiatori d’oltreoceano. Non stupisce fino a un certo punto: Pompei resta uno dei siti archeologici più celebri al mondo, capace di raccontare in poche ore duemila anni di storia. Ma il dato interessante non è tanto la meta in sé, quanto il modo in cui viene raggiunta.

La città sepolta dopo l’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. è uno dei parchi archeologici più visitati d’Italia e sta facendo il giro del mondo attirando persino chi arriva dagli Stati Uniti. Tra le tappe imperdibili? Il Foro, le terme Stabiane e ovviamente il celebre Lupanare diventato famoso per gli affreschi conservati sulle pareti.

Meritano una visita anche la Casa del Fauno, una delle dimore più grandi e ricche del sito, e la Villa dei Misteri, famosa per il ciclo di affreschi dedicato a riti misterici. Passeggiando lungo Via dell’Abbondanza si incontrano botteghe, fontane, taverne e abitazioni che raccontano la quotidianità degli abitanti.

Ci sono turisti che proseguono il tour visitando l’anfiteatro romano, uno dei più antichi al mondo e l’orto dei fuggiaschi dove i calchi delle vittime ricordano la tragedia che ha reso famosa Pompei.

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Le altre mete in classifica

Dietro Pompei si piazza Óbidos, in Portogallo, con le sue mura medievali e le stradine bianche punteggiate di limoncello locale. Al terzo posto Český Krumlov, la cittadina ceca sul fiume Vltava che sembra uscita da una fiaba. Segue Mostar, in Bosnia ed Erzegovina, con il celebre ponte ottomano ricostruito dopo la guerra.

Il Portogallo si conferma protagonista della classifica, con Coimbra al quinto posto e Aveiro, la “piccola Venezia” lusitana, al sesto. Chiudono la top ten il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice e la città murata di Ston, entrambi in Croazia, poi Stonehenge in Inghilterra e infine Bratislava, in Slovacchia.

Ecco la classifica completa delle mete preferite dagli americani per l’estate 2026:

Pompei, Italia; Óbidos, Portogallo; Český Krumlov, Repubblica Ceca; Mostar, Bosnia ed Erzegovina; Coimbra, Portogallo; Aveiro, Portogallo; Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, Croazia; Ston, Croazia; Stonehenge, Inghilterra; Bratislava, Slovacchia.

Secondo quanto emerge, il tragitto diventa parte dell’esperienza di viaggio e la classifica mostra come alcune delle destinazioni non siano raggiungibili direttamente in aereo da chi arriva dagli Stati Uniti evidenziando come sia diventato un trend affidarsi a transfer, gite di un giorno e attività organizzate. Insomma, l’Italia resta nel cuore dei turisti americani, ma lo fa con una tappa diversa e forse inaspettata.