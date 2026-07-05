La nave residenziale più grande al mondo è una città galleggiante che fa il giro del pianeta

Non è una crociera, ma una vera e propria città autonoma per 80mila persone: la nave più folle del mondo potrebbe stravolgere il modo di vivere e viaggiare

Foto di Francesca Pasini

Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

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La nave residenziale più grande al mondo è una città galleggiante che fa il giro del pianeta
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Il progetto della nave più grande del mondo: Freedom Ship

La nave da crociera più incredibile del mondo sarà un immenso paradiso con ogni comfort lungo i suoi 1,6 chilometri di lunghezza e 30 ponti: farà il giro del pianeta ogni due o tre anni e trasporterà fino a 50.000 residenti stabili, 10.000 visitatori e circa 20.000 membri dell’equipaggio.

Non è il set di un film di fantascienza, ma la Freedom Ship, uno dei progetti navali più ambiziosi mai immaginati, che risale addirittura agli Anni ’90 e che ora è stato rilanciato dall’ideatrice Freedom Cruise Line International grazie all’annuncio di un nuovo partner incaricato di svilupparne la progettazione architettonica. Se un giorno dovesse essere realizzata, Freedom Ship diventerebbe la più grande struttura marittima mai costruita: una vera città galleggiante pensata non per le classiche crociere, ma per vivere stabilmente in mare, facendo lentamente il giro del mondo.

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