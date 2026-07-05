Non è il set di un film di fantascienza, ma la Freedom Ship , uno dei progetti navali più ambiziosi mai immaginati, che risale addirittura agli Anni ’90 e che ora è stato rilanciato dall’ideatrice Freedom Cruise Line International grazie all’annuncio di un nuovo partner incaricato di svilupparne la progettazione architettonica. Se un giorno dovesse essere realizzata, Freedom Ship diventerebbe la più grande struttura marittima mai costruita : una vera città galleggiante pensata non per le classiche crociere, ma per vivere stabilmente in mare, facendo lentamente il giro del mondo.

La nave da crociera più incredibile del mondo sarà un immenso paradiso con ogni comfort lungo i suoi 1,6 chilometri di lunghezza e 30 ponti: farà il giro del pianeta ogni due o tre anni e trasporterà fino a 50.000 residenti stabili, 10.000 visitatori e circa 20.000 membri dell’equipaggio.

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Cosa ci sarà sulla Freedom Ship

Chi non ha mai sognato di vivere viaggiando per il mondo a bordo di una crociera di lusso? Appartamenti lussuosi, scuole di ogni ordine e grado, hotel, un ospedale, negozi, banche, ristoranti, parchi e musei e molto altro: ci sarà qualsiasi tipo di servizio sulla Freedom Ship, la nave più folle del mondo pensata proprio per creare una comunità completamente autosufficiente.

Visual Media by DCC-X LLC / Tangram 3DS

Le dimensioni previste sono impressionanti: circa 1,6 chilometri di lunghezza, 240 metri di larghezza, 30 ponti e un dislocamento stimato superiore ai 2 milioni di tonnellate. Per rendersi conto dell'imponenza della nave, basti pensare che l'attuale crociera più grande del mondo, l'Icon of the Seas, misura "appena" 365 metri di lunghezza.

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Per coloro che vivranno su questa nave, ci saranno anche un casinò, un parco acquatico, aree verdi alberate, una sala concerti, un acquario e persino uno stadio da 15.000 posti. Per spostarsi all'interno della nave sarebbero previsti una rete di tram e oltre 24 chilometri di percorsi pedonali, mentre i collegamenti con la terraferma verrebbero garantiti da traghetti e otto eliporti (visto che non potrebbe attraccare nella maggior parte dei porti esistenti).

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Per poter trasportare tutto quel peso e continuare a girare per il mondo, infine, la nave avrebbe una propulsione nucleare: ciò garantirebbe un'ampia autonomia nelle traversate oceaniche.

Il progetto rilanciato dopo oltre vent'anni

L'idea di Freedom Ship nasce, come anticipato, alla fine degli Anni '90 dall'ingegnere americano Norman Nixon, con l'obiettivo di creare una comunità permanente capace di navigare senza un porto di origine fisso. Un'idea che segue il trend in crescita negli ultimi anni delle crociere residenziali, che stanno crescendo in tutto il mondo.

Dopo anni di silenzio, il progetto è stato rilanciato da Freedom Cruise Line International, che ha annunciato l'ingresso di un nuovo studio di architettura come responsabile della progettazione complessiva dell'opera.

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Secondo la società promotrice, si tratta di un passaggio fondamentale verso la realizzazione della nave, anche se restano ancora molti interrogativi. Non è stata annunciata una data di inizio dei lavori né è stato individuato ufficialmente il cantiere navale che dovrebbe costruirla. Anche i costi rimangono un'incognita: le stime oscillano tra 12 e 20 miliardi di dollari, mentre altre valutazioni parlano di circa 16 miliardi.

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Se un giorno dovesse davvero prendere forma, Freedom Ship navigherà lentamente da un continente all'altro, offrendo ai suoi residenti la possibilità di vivere sempre sul mare e ai visitatori di salire a bordo durante le soste nei principali porti del mondo. Per ora resta un progetto tanto visionario e affascinante, capace di conquistare coloro che sognano un modo completamente nuovo di viaggiare, con l'oceano sempre fuori dalla finestra.