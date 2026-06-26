Dua Lipa, Mick Jagger e Rosalía scelgono l’Italia per questa estate tra Sicilia, Roma, Basilicata, Calabria e altre tappe, tra vacanze, relax e cultura

iStock/Getty Images Rosalía, Dua Lipa e Mick Jagger, i VIP stranieri amano le vacanze italiane - In foto: Stromboli

L’Italia continua a essere una delle destinazioni preferite dalle star internazionali, che anche quest’estate hanno scelto il Belpaese per vacanze e viaggi romantici. Dalla Sicilia alla Basilicata, passando per Roma e la Calabria, sempre più celebrità condividono sui social scorci delle loro esperienze italiane, contribuendo a promuovere alcune delle mete più amate. Tra i nomi spiccano Dua Lipa, Mick Jagger e Rosalía, tre artisti di fama mondiale che hanno deciso di trascorrere parte dell’estate tra città d’arte, isole vulcaniche e borghi storici.

Dua Lipa: viaggio di nozze tra Costiera Amalfitana, Roma, Basilicata e Calabria

Dopo il matrimonio celebrato a Palermo con Callum Turner, Dua Lipa ha trasformato l’Italia nella cornice del suo viaggio di nozze.

Terminata la cerimonia, i due novelli sposi hanno proseguito la luna di miele a bordo dello yacht Nympheas, facendo tappa a Taormina. Qui hanno passeggiato tra le vie del centro storico tra bougainvillea, vicoli suggestivi e terrazze.

Il viaggio è proseguito tra Roma, dove Dua Lipa e Callum Turner sono stati avvistati davanti alla Fontana di Trevi e hanno cenato in una tipica trattoria, Matera, lasciandosi conquistare dai Sassi. Non è mancata poi anche una tappa in Calabria, a Tropea, dove hanno assaggiato alcune specialità locali, confermando ancora una volta il loro amore per l’Italia.

La coppia è stata avvistata anche a Favignana, lungo la Costiera Amalfitana e a Napoli.

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Mick Jagger sceglie Stromboli tra lavoro e relax

Anche Mick Jagger è tornato in Sicilia, questa volta sull’isola di Stromboli, nelle Eolie. Il leader dei Rolling Stones ha raccontato il soggiorno attraverso un post pubblicato su Instagram, accompagnato dalla frase “Working break in Italy“, mostrando alcuni momenti trascorsi tra le stradine dell’isola e gli spettacolari paesaggi vulcanici.

La permanenza di Jagger era legata alle riprese del nuovo film della regista Alice Rohrwacher, “Three Incestuous Sisters“. Al termine delle riprese, il cantante si è concesso qualche giorno di relax tra passeggiate e giri in Ape Piaggio, confermando il forte legame che da anni lo unisce alla Sicilia.

Negli ultimi anni, infatti, Mick Jagger è stato più volte avvistato nell’isola e solo pochi mesi fa era stato fotografato anche a Siracusa, a dimostrazione di una passione ormai consolidata per il Sud Italia.

Rosalía e l’amore per Palermo nel segno di Santa Rosalia

Tra le star che hanno scelto la Sicilia c’è anche Rosalía. La cantante catalana ha pubblicato sui social gli scatti del viaggio compiuto a Palermo lo scorso maggio, condividendo immagini davanti al carro di Santa Rosalia e mentre assaggia il gelato dedicato alla patrona della città.

Il rapporto tra l’artista e Palermo, però, va ben oltre una semplice vacanza. Rosalía ha infatti dedicato alla Santuzza il brano “Focu ‘ranni“, cantato in dialetto siciliano e ispirato alla storia della santa che, secondo la tradizione, liberò Palermo dalla peste del 1624.

Questo legame ha trovato anche una rappresentazione artistica nel grande murale “Estasi“, realizzato nel quartiere Villaggio Santa Rosalia dall’artista Igor Scalisi Palminteri. L’opera raffigura la cantante come una moderna reinterpretazione della patrona, diventando uno dei simboli più fotografati della città e confermando Palermo come meta sempre più apprezzata anche dalle grandi star internazionali.