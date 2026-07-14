Corsica, Preveza e Hurghada: tre destinazioni lontane dalla folla da scoprire con la nuova offerta easyJet: affrettatevi, è valida fino al 16 luglio alle 9:00

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Spiaggia di Palombaggia in Corsica

Il mare più bello non è sempre quello di cui parlano tutti. Il Mediterraneo, e non solo, nasconde ancora angoli capaci di sorprendere chi li scopre per la prima volta: coste meno battute, colori che non ti aspetti, atmosfere lontane dal turismo di massa. Non serve andare troppo lontano per trovarli e con la nuova promo easyJet costano anche meno.

Fino al 15% di sconto su rotte selezionate da e per l’Italia, per viaggiare tra il 1 agosto e il 31 ottobre 2026: l’offerta è valida fino al 16 luglio 2026 alle 9:00. Ecco tre mete di mare che vale la pena scoprire prima che diventino la prossima meta di tendenza.

Da Milano Linate alla Corsica

La Corsica è la prova che il Mediterraneo sa ancora sorprendere. L’isola alterna montagne che superano i duemila metri a coste che si estendono per oltre mille chilometri, tra baie di sabbia fine, calette di ciottoli e acque trasparenti perfette per nuotare, remare in kayak o semplicemente lasciarsi cullare dalla barca. Nel golfo di Porto, le scogliere rosse delle Calanche de Piana si specchiano nel mare accanto alla riserva di Scandola, un angolo di natura protetto dall’UNESCO che lascia senza fiato.

A sud, spiagge come Palombaggia e Santa Giulia regalano un mare turchese che ricorda i Caraibi più che l’Europa, mentre a nord, tratti come Saleccia e Ostriconi restano accessibili solo a piedi o in fuoristrada, custodendo un’autenticità sempre più rara.

Da Napoli a Preveza

Preveza, invece, è una meta in Grecia che offre un compromesso raro: mare cristallino e storia autentica, in un contesto ancora lontano dal turismo di massa. La città si affaccia su due bacini d’acqua diversi, il Mar Ionio da un lato e il Golfo di Amvrakikos dall’altro, ed è circondata da una costa frastagliata di 60 chilometri che alterna baie riparate, spiagge dorate e scogliere a picco.

Tra queste spicca Monolithi, che con i suoi 22 chilometri di sabbia fine detiene il record della spiaggia più lunga dei Balcani, mentre le acque turchesi di Alonaki Fanariou ricordano i Caraibi. Il centro storico, di impronta veneziana, si esplora senza fretta tra la Torre dell’Orologio e le chiese ottocentesche, mentre nei dintorni si trovano le rovine romane di Nicopoli e il fiume Acheronte, che nella mitologia greca segna il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti.

Da Napoli a Hurghada

A Hurghada, il deserto egiziano incontra le acque calde e cristalline del Mar Rosso. La città, perfetta per un viaggio di fine estate, si estende per circa 40 chilometri lungo la costa, tra spiagge di sabbia bianca con acque che permettono di ammirare da vicino i coloratissimi fondali, nuotando tra pesci e coralli tropicali.

Al largo, l’arcipelago di Giftun custodisce isole come Mahmya e Abu Minqar, raggiungibili solo in barca e apprezzate per le acque incontaminate. Chi preferisce restare a terra può esplorare invece il deserto in quad, oppure passeggiare la sera lungo la Hurghada Marina.