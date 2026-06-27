Tre nazioni, 16 città e altrettanti stadi trasformano il Mondiale 2026 in un itinerario straordinario fra architetture iconiche, grandi emozioni e visite dietro le quinte

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

Getty Images Lo straordinario Monterrey Stadium

La Coppa del Mondo FIFA 2026 ha già acceso l’entusiasmo di milioni di tifosi. Dal 11 giugno al 19 luglio, 48 nazionali (sì, anche quest’anno purtroppo l’Italia non c’è) danno vita al torneo più grande mai organizzato, distribuito fra Canada, Messico e Stati Uniti. Mai prima d’ora la competizione aveva coinvolto 3 Paesi, 16 città e 104 partite. Il viaggio assume così il volto di un’avventura continentale, in grado di attraversare paesaggi diversissimi, culture sportive radicate e metropoli che vivono questo sport con sfumature differenti.

Visitare gli stadi significa molto più di assistere a una partita: tribuna dopo tribuna prende forma un racconto fatto di imprese leggendarie, innovazioni tecnologiche, skyline spettacolari e quartieri trasformati da grandi eventi internazionali. Alcuni impianti custodiscono pagine fondamentali della storia del pallone, altri rappresentano l’avanguardia dell’architettura contemporanea. Ciascuno possiede una propria identità, spesso accompagnata da soprannomi, record mondiali oppure dettagli che sorprendono fin dal primo sguardo.

Toronto Stadium, il cuore moderno del calcio canadese

Fra i grattacieli di Toronto e le acque del Lago Ontario prende forma uno degli impianti più significativi dell’intero Mondiale 2026. Toronto Stadium, conosciuto durante l’anno come BMO Field, venne inaugurato nel 2007. Tribune molto vicine al terreno di gioco, pendenza accentuata degli spalti e copertura ispirata agli stadi inglesi trasformano anche il semplice riscaldamento in uno spettacolo coinvolgente.

L’impianto sorge all’interno di Exhibition Place, storico quartiere che fin dalla fine dell’800 ospita esposizioni internazionali, edifici monumentali e grandi eventi cittadini. E proprio qui, il 27 marzo 2022, la nazionale sconfisse la Giamaica conquistando la qualificazione alla Coppa del Mondo dopo ben 36 anni di assenza. Il percorso dura mediamente fra 90 minuti e 2 ore e accompagna attraverso ambienti normalmente riservati ad atleti e addetti ai lavori.

Vancouver Stadium, il gigante affacciato su False Creek

False Creek regala uno degli scorci più affascinanti dell’intero torneo. Il Vancouver Stadium, conosciuto localmente come BC Place, domina il waterfront con una silhouette inconfondibile. Inaugurato nel 1983, ha vissuto una profonda trasformazione grazie alla copertura retrattile sostenuta da cavi d’acciaio, fra le più grandi al mondo. All’interno spicca un enorme videowall centrale che cattura lo sguardo appena varcati gli ingressi.

Anche qui è disponibile un percorso guidato tramite cui attraversare spogliatoi, sale stampa, aree riservate agli ospiti e bordo campo. Terminata la visita basta uscire per ritrovarsi nel cuore di Vancouver, fra grattacieli di vetro, piste ciclabili, locali affacciati sul porto e montagne che sembrano fare da quinta naturale alla città.

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Mexico City Stadium, il Colosseo del calcio mondiale

Pochi impianti possono vantare un’aura paragonabile al leggendario Estadio Azteca, ribattezzato durante il torneo Mexico City Stadium. Il soprannome di Colosseo del calcio descrive perfettamente un’arena entrata nel mito. Inaugurato nel 1966, supera i 2.200 metri di altitudine, particolare che incide profondamente sul rendimento atletico delle squadre. Pelé alzò qui la Coppa del Mondo nel 1970. Diego Armando Maradona fece altrettanto nel 1986.

Dopo l’importante restyling completato nel 2026, l’impianto abbina memoria storica e tecnologie contemporanee grazie al nuovo manto ibrido, ai pannelli fotovoltaici e agli impianti audiovisivi di ultima generazione.

Guadalajara Stadium, il vulcano bianco

Appena compare all’orizzonte, il Guadalajara Stadium sembra emergere direttamente dal terreno. L’ispirazione progettuale richiama infatti un vulcano ricoperto da un candido anello che sembra galleggiare sopra il paesaggio. L’edificio si trova in posizione rialzata, con pendii erbosi che fondono architettura e natura.

Inaugurato nel 2010, ospita abitualmente le Chivas Guadalajara, club profondamente legato all’identità calcistica messicana. Durante la visita si attraversano spogliatoi, aree riservate ai media, tribune premium e terrazze panoramiche dalle quali la forma dell’impianto appare ancora più sorprendente.

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Monterrey Stadium, la finestra sulla Sierra Madre

Fra tutti gli impianti del torneo, Monterrey offre probabilmente il panorama più spettacolare. Dalle tribune appare infatti il profilo del Cerro de la Silla, montagna simbolo della città. L’esterno ricorda il guscio di un armadillo grazie ai pannelli metallici sovrapposti, mentre la certificazione LEED Silver testimonia l’attenzione verso sostenibilità ed efficienza energetica.

Atlanta Stadium, il laboratorio del futuro

Nel centro di Atlanta si alza uno degli edifici sportivi più rivoluzionari del pianeta. Il tetto retrattile formato da 8 grandi elementi si apre proprio come il diaframma di una macchina fotografica, regalando uno spettacolo ingegneristico prima ancora del calcio.

All’interno domina il gigantesco Halo Board, schermo circolare a 360 gradi lungo oltre 300 metri, in grado di seguire l’azione da qualsiasi settore. La posizione centrale, inoltre, permette inoltre di raggiungerlo facilmente attraverso la metropolitana cittadina.

Boston Stadium, tradizione e atmosfera del New England

Pur trovandosi a Foxborough, circa 50 chilometri dal centro di Boston, questo impianto conserva un forte legame con la cultura del New England. Il grande faro collocato accanto all’ingresso richiama la tradizione marittima della costa atlantica, mentre una terrazza panoramica domina tutta l’area circostante.

Negli ultimi anni importanti lavori di rinnovamento hanno aggiunto nuovi spazi panoramici e uno dei più grandi maxischermi esterni degli Stati Uniti.

Dallas Stadium, il regno di Jerry World

Gigante, spettacolare e ricchissimo di opere d’arte: Dallas Stadium, conosciuto dai tifosi anche come Jerry World, rappresenta uno dei simboli dell’architettura sportiva americana. Due enormi archi d’acciaio sostengono la copertura, mentre il videowall sospeso continua ancora oggi a impressionare per dimensioni.

All’interno trovano spazio anche installazioni artistiche permanenti che lo trasformano in una sorta di museo contemporaneo.

Houston Stadium, fra rodeo e grandi sfide internazionali

Houston possiede una doppia anima: da una parte il calcio internazionale, dall’altra il celebre Houston Livestock Show and Rodeo, manifestazione che richiama milioni di visitatori. Nel 2002 lo stadio diventò il primo della NFL con tetto retrattile. L’enorme struttura cambia volto nel giro di poche ore, passando dal prato sportivo alla terra battuta destinata agli spettacoli equestri. Una versatilità rara che racconta perfettamente lo spirito texano.

Kansas City Stadium, il tempio del rumore

Arrowhead Stadium, denominazione abituale dell’impianto, detiene un primato singolare: nel 2014 il Guinness World Records registrò 142,2 decibel durante una partita dei Kansas City Chiefs. Un valore impressionante che gli ha regalato la fama di stadio più rumoroso del pianeta.

Los Angeles Stadium, il gigante futuristico

Inglewood ospita una delle opere architettoniche più costose mai costruite per lo sport. Il Los Angeles Stadium appare futuristico grazie alla copertura traslucida sospesa sopra la struttura. Curiosamente buona parte dell’edificio si sviluppa sotto il livello del terreno, soluzione adottata per rispettare le rotte aeree dell’aeroporto internazionale.

Al centro domina l’Infinity Screen, enorme schermo ovale che circonda completamente il campo, regalando immagini spettacolari da qualsiasi prospettiva.

Miami Stadium, sport sotto il sole della Florida

Palme, cielo azzurro e clima tropicale accompagnano l’arrivo al Miami Stadium. L’attuale copertura bianca protegge gli spettatori dal sole mantenendo aperti i lati della struttura, soluzione perfetta per il clima subtropicale della Florida.

New York New Jersey Stadium, destinazione finale

La partita che assegna la Coppa del Mondo trova casa a East Rutherford, appena oltre il fiume Hudson. Pur sorgendo nel New Jersey, l’impianto vive costantemente all’ombra dello skyline di Manhattan. Ospita abitualmente sia i New York Giants sia i New York Jets, modificando colori, insegne e allestimenti in base alla squadra protagonista.

Dopo aver accolto la finale della Coppa del Mondo per Club 2025, il 19 luglio 2026 diventa teatro dell’evento più atteso dell’intero calendario calcistico.

Philadelphia Stadium, sostenibilità e tradizione

Philadelphia Stadium rappresenta uno dei migliori esempi di sostenibilità applicata allo sport. Pannelli solari e turbine eoliche contribuiscono alla produzione energetica della struttura, mentre la visuale sul profilo urbano della città accompagna l’arrivo degli spettatori.

San Francisco Bay Area Stadium, tecnologia nella Silicon Valley

Santa Clara accoglie il Mondiale nel cuore della Silicon Valley, territorio che ha rivoluzionato l’informatica mondiale. Lo stadio riflette perfettamente questo spirito innovativo: wi-fi ad alta velocità, servizi digitali e soluzioni intelligenti hanno trasformato la struttura in uno dei primi smart stadium del pianeta. Fra gli appassionati circola anche un soprannome ironico, Field of Jeans, simpatico riferimento al marchio Levi’s.

Seattle Stadium, calcio fra skyline e oceano

L’estremità aperta del Seattle Stadium incornicia i grattacieli cittadini, il porto e, nelle giornate limpide, perfino il Monte Rainier. Nel 2011 il boato del pubblico risultò talmente potente da essere registrato dai sismografi locali, episodio passato alla storia con il nome di Beast Quake.