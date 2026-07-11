Dove stanno andando tutti in vacanza: queste sono le mete che crescono di più nel 2026

Il turismo europeo cresce nel 2026, ma i viaggiatori scelgono in modo diverso: ecco cosa conta davvero e quali destinazioni sono più gettonate

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Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

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Dove stanno andando tutti in vacanza: queste sono le mete che crescono di più nel 2026
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La Grecia sorprende nel 2026 - in foto: Porto Timoni a Corfù

Nonostante l’incertezza economica e geopolitica continui a pesare sul settore, il turismo europeo conferma la propria capacità di tenuta. Nei primi mesi del 2026 gli arrivi turistici internazionali nel continente sono aumentati del 5% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre i pernottamenti hanno registrato un incremento del 4,8%. A certificarlo è l’ultimo rapporto European Tourism: Trends & Prospects della European Travel Commission (ETC), secondo cui il desiderio di viaggiare resta forte, anche se cambiano le priorità dei turisti.

Il report sottolinea che la crescita è arrivata nonostante la diminuzione della fiducia dei consumatori, l’aumento del costo dei viaggi e le ripercussioni del conflitto in Medio Oriente, che hanno influenzato i collegamenti aerei tra l’Europa e diversi mercati di medio e lungo raggio.

Secondo l’ETC, i viaggiatori sono oggi molto più selettivi rispetto al passato: nella scelta della destinazione pesano sempre di più sicurezza, convenienza economica, facilità di accesso e rapporto qualità-prezzo, mentre aumenta anche la propensione a viaggiare fuori dall’alta stagione. Come ha spiegato Miguel Sanz, presidente della European Travel Commission, “il turismo europeo ha continuato a dimostrare resilienza nel secondo trimestre del 2026, nonostante un contesto globale più incerto. Viaggiare rimane una priorità, ma il modo in cui le persone viaggiano sta cambiando”.

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