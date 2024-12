Tra Navigli e Ticino, il nuovo itinerario dell’inverno in Lombardia

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Villa Visconti Maineri a Cassinetta di Lugagnano

Una Lombardia diversa, lontana dai ritmi serrati di Milano, capace di svelare una bellezza autentica e poco conosciuta. È questo lo spirito che anima “Tra Navigli e Ticino – Percorsi di Autenticità”, il nuovo progetto turistico che mette in luce un territorio che punta a diventare il cuore di un turismo sostenibile e di qualità.

Tra Navigli e Ticino: il nuovo itinerario

“Esiste un ‘Fuori Milano’ straordinario – ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda Barbara Mazzali, presentando l’iniziativa, – fatto di borghi incantevoli, scorci naturali unici e tradizioni che si intrecciano armoniosamente con la modernità. Questo progetto rappresenta un eccellente esempio di come unire le forze possa valorizzare al meglio il nostro territorio, offrendolo al turismo di qualità che oggi cerca esperienze autentiche e memorabili”. L’assessore ha sottolineato l’impegno della Regione nel sostenere progetti che raccontano e promuovono la ricchezza del territorio lombardo.

L’area sud-ovest della Città Metropolitana di Milano, che comprende i Comuni dell’Abbiatense, del Magentino e del Castanese, insieme ai territori che si affacciano sui Navigli Grande, Pavese e di Bereguardo, rappresenta un autentico scrigno di bellezza e tradizione. Questo territorio, incastonato tra le acque del Ticino e quelle dei Navigli, si distingue per il suo straordinario patrimonio storico, architettonico e naturalistico.

Un vero e proprio polmone verde, ricco di parchi, piste ciclabili, antiche abbazie, dimore storiche, sentieri pedonali e testimonianze del passato, si intreccia con un tessuto produttivo vivace, dove l’agricoltura, l’artigianato e altre attività locali contribuiscono a definire una forte identità territoriale.

I dati dell’Osservatorio regionale per il Turismo evidenziano un interesse crescente per quest’area. Tra gennaio e agosto 2024, i 21 Comuni dell’hinterland milanese che si affacciano sui Navigli e sul Ticino hanno registrato un aumento del 2,17% nei pernottamenti rispetto allo stesso periodo del 2023. Una crescita che conferma il fascino di questi luoghi, pronti ad accogliere i visitatori con un’offerta invernale pensata per esaltarne le peculiarità.

I Comuni coinvolti

Il progetto “Tra Navigli e Ticino” riunisce i 21 comuni di Abbiategrasso, Albairate, Bareggio, Bernate Ticino, Besate, Binasco, Cassonetta di Lugagnano, Castano Primo, Cisliano, Corbetta, Cuggiono, Cusago, Gaggiano, Inveruno, Morimondo, Nosate, Ozzero, Robecchetto con Induno, Trezzano sul Naviglio, Vermezzo con Zelo, Zibido San Giacomo, ai quali si aggiungono il Parco Lombardo della Valle del Ticino e il Consorzio dei Navigli.

Tra le destinazioni più suggestive spiccano Cassinetta di Lugagnano e Morimondo, entrambi inseriti tra i “Borghi più belli d’Italia”. Preziosi gioielli della Città Metropolitana di Milano, che incarnano l’anima più autentica e poetica della Lombardia. Visitare i loro centri storici e immergersi nelle aree naturali circostanti è come fare un tuffo in una dimensione fuori dal tempo.

A Cassinetta di Lugagnano, le antiche ville patrizie, con i loro giardini curatissimi e le facciate affrescate, trasportano i visitatori indietro nel tempo, svelando i segreti di un’aristocrazia che un tempo dominava queste terre. Villa Visconti Maineri, con i suoi eleganti giardini all’italiana, e Villa Negri, immersa in un parco secolare, sono solo alcune delle gemme nascoste che aspettano di essere scoperte.

L’Abbazia di Morimondo, gioiello cistercense immerso nella campagna lombarda a pochi passi da Milano, è una destinazione imperdibile per chi desidera fare un viaggio nel tempo e nella spiritualità. Fondata nel 1134 da monaci provenienti dalla Francia, l’abbazia è un’eccezionale testimonianza dell’architettura gotica cistercense, con il suo maestoso chiostro e la chiesa abbaziale che evocano la vita monastica medievale.

Passeggiando tra le vie del centro storico di Abbiategrasso, si respira l’atmosfera di un borgo antico, dove palazzi nobiliari e scorci suggestivi si sposano con la quiete della campagna lombarda. Una cittadina tranquilla, che conserva un profondo legame con la terra. Infatti, numerose cascine, agriturismi e punti vendita di prodotti a km0 ne sono la testimonianza, invitando a scoprire i sapori autentici di questo territorio.

Il borgo di Binasco si distingue da sempre per la sua posizione di confine tra i territori di Milano e Pavia. L’abitato è dominato dall’imponente Castello Visconteo un vero e proprio baluardo medievale. Costruito per proteggere Milano, il castello ha dominato la campagna circostante per secoli, testimone di battaglie e intrighi, ma anche di momenti di grande splendore. Le sue mura merlate, segnate dal tempo e dalle vicende storiche, raccontano storie di cavalieri, dame e assedi, ma nascondono anche segreti e misteri.

I comuni di Inveruno, Robecchetto con Induno, Castano Primo, Nosate, Cisliano, Bareggio sono immersi nella quiete della Valle del Ticino, Riserva della Biosfera Unesco dal 2002, la più estesa area naturale della Valle Padana. Un territorio attraversato da oltre 800 km di Vie Verdi, sentieri che conducono alla scoperta di luoghi incantati, ricchi di storia e di biodiversità, con torri di avvistamento e castelli che punteggiano il paesaggio, testimoni di un passato affascinante.

Cosa vedere lungo l’itinerario tra borghi e natura

Una delle prime iniziative promosse da “Tra Navigli e Ticino” è Percorsi d’Inverno, una rassegna di eventi che invita a scoprire le meraviglie storico-artistiche e naturalistiche del territorio. Le date da segnare sono il 7, 8, 14 e 15 dicembre, per immergersi in esperienze autentiche tra cultura, natura e tradizioni locali.

In programma, visite guidate gratuite ai tesori artistici e storici di ogni comune partecipante, con l’unica eccezione della suggestiva Abbazia di Morimondo, visitabile al costo di 7 euro:

Sabato 7 dicembre

Abbiategrasso

Ore 10:30 e 15:00: visite guidate gratuite all'ex Convento dell'Annunciata, gioiello rinascimentale (ritrovo sul sagrato di via Pontida).

Ore 10:30 e 15:00: visite guidate gratuite all’ex Convento dell’Annunciata, gioiello rinascimentale (ritrovo sul sagrato di via Pontida). Morimondo

Ore 11:00 e 15:30: tour dell'Abbazia Cistercense (7 € su prenotazione).

Ore 11:00 e 15:30: tour dell’Abbazia Cistercense (7 € su prenotazione). Parco del Ticino

Dalle 14:30 alle 17:00: "Esplorare il Bosco!", attività per famiglie e bambini (Centro Parco La Fagiana, Pontevecchio di Magenta).

Domenica 8 dicembre

Corbetta

Ore 14:30: visita guidata al Parco di Villa Ferrario (ritrovo in via C. Cattaneo 25).

Mercatini e luminarie in corso Garibaldi e Piazza del Popolo.

Ore 14:30: visita guidata al Parco di Villa Ferrario (ritrovo in via C. Cattaneo 25). Mercatini e luminarie in corso Garibaldi e Piazza del Popolo. Inveruno

Dalle 9:00 alle 18:00: visite libere all’antico Torchio del 1759 (via G. Marcora).

Ore 17:00: inaugurazione del presepe e accensione dell’albero di Natale in piazza.

Sabato 14 dicembre

Binasco

Dalle 10:00 alle 17:00: visite guidate al Castello di Binasco con stand gastronomici e intrattenimenti.

Domenica 15 dicembre