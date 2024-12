Vacanza tra cibo e natura nei pressi del Ticino

Fonte: Getty Images Scorcio di Piazza Ducale di Vigevano con la Cattedrale di Sant'Ambrogio o Duomo di Vigevano

A pochi chilometri da Vigevano e a breve distanza da Pavia e dai Castelli della Lomellina, immersa nello splendido scenario del Parco del Ticino, si trova la Trattoria da Carla con Locanda, un luogo che offre un’esperienza culinaria autentica e accogliente, dove gli ospiti possono gustare piatti tradizionali, immersi in un’atmosfera calda e familiare che invita al relax e alla convivialità. Alla Trattoria da Carla, la passione per la cucina si esprime nella scelta di un menù stagionale che valorizza le materie prime locali, attentamente selezionate per portare in tavola freschezza e qualità. Qui c’è tutto l’ideale per godersi una vacanza tra storia e natura.

Cucina autentica e menù stagionale alla Trattoria da Carla

Il menù propone specialità della tradizione lombarda rivisitate con un tocco contemporaneo, sempre rispettando l’autenticità dei sapori locali. Si distingue in particolare per l’utilizzo di ingredienti freschi e tipici del territorio, esaltando sapori autentici attraverso piatti che cambiano con le stagioni. Durante l’autunno, ad esempio, spiccano i funghi porcini freschi, dove il loro aroma viene esaltato da abbinamenti studiati con cura, creando un’esperienza di sapori intensi. Gli antipasti propongono una selezione di prelibatezze che valorizzano i prodotti autoctoni, combinando sapori rustici e ricercati. Dalle specialità di salumi accompagnate da gnocco fritto e giardiniera artigianale, ai piatti a base d’oca come paté di fegato e salame cotto, ogni proposta è studiata per offrire una vera esperienza di gusto. I primi piatti della Trattoria da Carla valorizzano materie prime d’eccellenza attraverso preparazioni che spaziano dalla tradizione alle interpretazioni più originali. Tra le specialità spiccano i risotti, come il Carnaroli a km0 con petto d’oca affumicato, porcini e asparagi, o quello con salsiccia di Bra e robiola, che offrono sapori intensi e avvolgenti. La pasta fresca è protagonista nelle tagliatelle al ragù d’oca e nei tagliolini con baccalà e beurre blanc al Franciacorta, mentre gli spaghetti ai cinque pomodori e i paccheri di kamut con stufato di galletto completano l’offerta con note fresche e ricercate. La carne è un altro elemento distintivo del menu, scelta con particolare attenzione alla qualità e alla provenienza, per garantire sapori autentici. Le specialità come il petto d’anatra e la coscia d’oca sono preparate in modo da mantenere una consistenza perfetta e sapori ricchi. Non mancano specialità uniche come tartufi, bolliti, zucca, selvaggina e lumache. Ma anche piatti di pesce, salumi sia d’oca che di Varzi.La carta dei vini è ricca di etichette locali e nazionali, che accompagnano perfettamente ogni portata, offrendo agli ospiti un’esperienza completa che coinvolge tutti i sensi. Durante la settimana, la Trattoria da Carla accoglie prevalentemente una clientela business, grazie alla vicinanza con i principali centri industriali e commerciali della zona. L’ambiente elegante e curato è ideale per pranzi di lavoro e riunioni aziendali, dove il gusto della cucina si sposa con la tranquillità della sala, creando l’atmosfera ideale per un incontro d’affari. Nel fine settimana, però, la Trattoria da Carla si trasforma nella destinazione ideale per chi cerca un momento di relax e di svago, allontanandosi dalla frenesia della città. Le famiglie, le coppie e gli appassionati di buona cucina possono godere di un ambiente accogliente e rilassato, perfetto per un pranzo domenicale o una cena romantica. La filosofia della casa è semplice: offrire un luogo dove il tempo sembra fermarsi, permettendo agli ospiti di assaporare ogni piatto senza fretta, in un’atmosfera conviviale e calda

Punto di partenza per scoprire il Parco del Ticino

La Trattoria da Carla con Locanda non è solo un ristorante: è anche un punto di partenza per chi desidera scoprire le bellezze del Parco del Ticino e i gioielli storici della Lombardia. Situato in un contesto naturale di rara bellezza, il parco è l’ideale per escursioni a piedi o in bicicletta, passeggiate lungo il fiume e momenti di relax immersi nella natura. Inoltre, la posizione della locanda è perfetta per raggiungere alcune delle più affascinanti mete turistiche della zona. La città di Vigevano, famosa per la sua Piazza Ducale rinascimentale, è una destinazione imperdibile per gli appassionati di storia e architettura. Allo stesso modo, Pavia, con la Certosa e il suo centro medievale, offre un’immersione nella storia, nei luoghi dove i Visconti e gli Sforza hanno lasciato tracce indelebili. Per chi vuole regalarsi un weekend diverso, all’insegna della cultura, della natura e del gusto, la Trattoria da Carla è la scelta ideale, unendo gastronomia, paesaggio e tradizione. Con l’obiettivo di offrire momenti indimenticabili da condividere con i propri cari, la Trattoria da Carla propone l’iniziativa “Regala un’esperienza“. Disponibile sul sito ufficiale, questa promozione consente di acquistare pacchetti regalo, ideali per chi desidera fare una sorpresa originale e di classe.

Pacchetti per ogni occasione

Regala un’esperienza unica! Trattoria da Carla ha pensato a pacchetti in grado di rispondere a ogni esigenza e includono diverse opzioni che spaziano dai pranzi completi ai soggiorni in Locanda. Sul sito sono visibili quattro pacchetti regalo di importi diversi, ciascuno dei quali rappresenta un invito a trascorrere una giornata o un weekend tra paesaggi, cultura e buona cucina. I pacchetti regalo sono l’idea perfetta per chi cerca un regalo che resti nella memoria. Che sia un compleanno, un anniversario o semplicemente un pensiero speciale, la possibilità di regalare un’esperienza alla Trattoria da Carla con Locanda è un modo per far vivere emozioni autentiche.Tra storia e tradizione: i castelli della LomellinaTrattoria da Carla non è solo una meta per gli amanti della buona cucina, ma anche un ottimo punto di riferimento per chi desidera immergersi nella storia e nella cultura della Lomellina, un luogo rinomato per le sue risaie e per i suoi castelli medievali, testimonianza di un passato ricco di fascino. A breve distanza, potrete visitare alcuni dei castelli più suggestivi della zona, come quello di Sartirana, celebre per la sua torre merlata e i suoi ambienti storici che ospitano mostre ed eventi culturali. Non lontano si trovano anche il Castello di Scaldasole, una roccaforte perfettamente conservata, e il Castello di Valeggio, che domina il paesaggio circostante con la sua imponenza. Questi luoghi, incastonati tra i borghi della Lomellina, offrono uno scorcio unico sul passato, che si sposa perfettamente con le bellezze naturali del territorio.

Le camere della Locanda

Per chi desidera prolungare il piacere di un pranzo o di una cena, inoltre, la Trattoria offre anche un’accogliente locanda, perfetta per soggiornare immersi nella tranquillità della campagna lombarda. Le camere, arredate con gusto e cura, sono un rifugio di comfort, dove la tradizione incontra i servizi moderni per garantire agli ospiti un’esperienza rilassante e appagante. Ogni mattina, gli ospiti della locanda possono gustare una colazione genuina, preparata con prodotti freschi e di qualità, per iniziare la giornata con energia e buonumore. Grazie alla posizione strategica della locanda, il soggiorno consente di combinare il piacere della cucina con la scoperta del territorio, regalando una vacanza indimenticabile. Con il motto “Vieni a trovarci per una vacanza tra storia e natura”, la Trattoria da Carla con Locanda invita tutti gli amanti del buon vivere a scoprire una dimensione di ospitalità che va oltre il semplice ristorante: è un luogo dove il tempo si dilata, dove la cucina diventa un omaggio alla tradizione e dove ogni dettaglio è pensato per accogliere e far sentire ogni ospite come a casa.

