Alla scoperta della città di Vigevano tra gusto e relax

Trattoria da Carla con Locanda, è il luogo ideale per scoprire la primavera nel Parco del Ticino e riaccendere i cinque sensi. Il ristorante è famoso per la cura con cui ogni piatto viene preparato e presentato, con un’attenzione particolare ai dettagli che trasmette agli ospiti il rispetto per la tradizione. Accompagnando il tutto con una selezione di vini locali e nazionali, ogni pranzo o cena diventa un’esperienza da vivere con calma, assaporando i sapori e godendo dell’atmosfera unica del locale. La Trattoria da Carla con Locanda è il punto di partenza ideale per esplorare le bellezze della Lomellina e del territorio Pavese. La primavera è la stagione ideale per passeggiare lungo i sentieri che attraversano le risaie e i campi coltivati, o per fare un giro in bicicletta lungo le strade di campagna, respirando il profumo della natura che si risveglia. Il tepore della stagione, infatti, e i colori che esplodono nelle campagne fanno da cornice perfetta per una gita di qualche giorno, come i ponti primaverili o i weekend pasquali, che si trasformano in momenti di relax e scoperta. A breve distanza, la città di Vigevano offre un affascinante tuffo nella storia, con la sua rinomata Piazza Ducale, capolavoro rinascimentale progettato da Bramante e voluto da Ludovico il Moro. Questa splendida piazza, circondata da palazzi storici, è uno dei simboli della Lombardia ed è perfetta per una passeggiata o una sosta in uno dei caffè affacciati sulla piazza.