C’è chi ha già preparato le valigie, chi trascorrerà le vacanze di Pasqua in famiglia e chi, invece, non ha ancora fatto programmi. Se fate parte della terza categoria, non disperate: anche restando in Italia ci sono tanti eventi speciali e aperture straordinarie che vi permetteranno di trascorrere al meglio queste giornate. Noi di SiViaggia abbiamo selezionato le iniziative più interessanti da segnare in agenda, per una Pasqua all’insegna della cultura, del divertimento e dell’aria aperta.

Visita guidata e caccia alle uova al Castello di Avio, Trento

Sabato 19, domenica 20 e lunedì 21 aprile 2025, torna l'appuntamento pasquale al Castello di Avio, la suggestiva fortezza situata sulla sommità di uno sperone del Monte Vignola, in Trentino. Qui, dentro le sue mura storiche, sono state organizzate diverse iniziative a partire dalla famosa caccia alle uova, che i bambini possono fare in totale autonomia. Tra il Giardino della Contessa e la terrazza della Casa delle Guardie, invece, troverete la mostra mercato dove 20 produttori e artigiani del territorio esporranno le loro eccellenze. Questa si svolgerà dalle 10:00 alle 18:00 (con ultimo ingresso alle 17:00).

Durante la giornata sarà possibile anche scoprire il maniero con le visite guidate a orario fisso previste alle 11:00, 14:00 e 16:00. L'ingresso al castello compreso di visita guidata e caccia al tesoro costa 13 euro per gli adulti e 8 euro per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 18 anni.

Musei aperti a Torino

Chi vuole sfruttare le vacanze di Pasqua per immergersi nelle bellezze culturali italiane può approfittare dell'apertura dei musei. A Torino, per esempio, i Musei Reali saranno aperti anche domenica 20 e lunedì 21 aprile 2025, dalle 9:00 alle 19:00: questa è la vostra occasione per visitare la mostra "Da Botticelli a Mucha. Bellezza, natura, seduzione", un viaggio nella seduzione e nella bellezza espresse attraverso il mito, la natura e l'universo femminile.

In occasione della Pasqua, anche la Galleria d'Arte Moderna (GAM), il Museo d'Arte Orientale (MAO) e Palazzo Madama saranno aperti con orari prolungati. Domenica 20 aprile (Pasqua) e lunedì 21 aprile fino alle 19:00, mentre venerdì 25 aprile (per la Festa della Liberazione) entrata con tariffa speciale di 1 euro per la collezione e la mostra su Giosetta Fioroni in corso alla GAM dal 16 aprile fino al 7 settembre. Aggiungendo 1 euro, si potranno visitare anche la mostra di Fauso Melotti e quella di Alice Cattaneo.

Anche il Museo Egizio sarà aperto nelle festività pasquali: domenica 20 aprile è prevista l'apertura prolungata dalle 9:00 alle 21.00, così come a Pasquetta, lunedì 21 aprile dalle 9: alle 18:30. Il museo si potrà visitare anche venerdì 25 aprile con orario prolungato dalle 9:00 alle 21:00 e giovedì 1 maggio (Festa dei Lavoratori) dalle 9:00 alle 21.00.

Pasqua nei musei a Roma

Dal 17 al 24 aprile 2025, anche Roma permette di visitare alcuni dei suoi musei e le aree archeologiche gratuitamente, oltre che offrire ai bambini e agli adulti la possibilità di partecipare a laboratori, mostre e visite guidate.

Per quanto riguarda i musei e le aree archeologiche, aperte anche a Pasquetta, l'ingresso è libero per i possessori della MIC Card ai Fori Imperiali, al Circo Massimo, all'Area Sacra di Largo Argentina e al Parco Archeologico del Celio. Le mostre da non perdere, invece, sono "I Farnese nella Roma del Cinquecento" e "Tiziano, Lotto, Crivelli e Guercino" ai Musei Capitolini, la mostra di arte contemporanea "Amano Corpus Animae" al Museo di Roma e la retrospettiva su Franco Fontana all'Ara Pacis.

Se siete interessati ai laboratori e alle visite, invece, per i quali è necessaria la prenotazione, il programma prevede il 17 aprile il laboratorio su Carlo Levi alla Galleria d'Arte Moderna; il 18 aprile la visita interattiva "Piante nella Preistoria" al Museo di Casal de' Pazzi; il 19 aprile la decorazione delle uova pasquali al Museo della Repubblica Romana; il 20 aprile il laboratorio musicale sull'800 italiano.

Aperture straordinarie a Firenze

Anche a Firenze, Pasqua e Pasquetta 2025 diventano sinonimo di cultura grazie alle aperture straordinarie dei musei e agli ingressi gratuiti in alcune giornate specifiche. Le Gallerie degli Uffizi (che comprendono gli Uffizi, Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli) resteranno aperte domenica 20 aprile, mentre lunedì 21 aprile sarà chiuso solo Palazzo Pitti. Il 25 aprile, invece, l'ingresso è gratuito.

Anche i Musei Civici (Palazzo Vecchio, Torre d'Arnolfo, Museo Novecento, Complesso di Santa Maria Novella) saranno aperti con il solito orario il 20 aprile, mentre il 21 aprile sarà chiuso solo il Museo Gino Bartali.

Infine, i Musei del Bargello rimarranno aperti regolarmente secondo i consueti orari. Il 25 aprile, invece, aderiranno all’iniziativa del Ministero della Cultura e saranno eccezionalmente aperti al pubblico con ingresso gratuito, secondo i consueti orari di visita.

Attività pasquali nei musei di Milano

Anche Milano ha organizzato un calendario ricco di attività. Alla Pinacoteca di Brera, domenica 20 alle 15:30, potete partecipare a "Brera e i suoi capolavori", una visita guidata per tutta la famiglia che vi aiuterà a cogliere tutti dettagli nascosti nei dipinti e per la quale è obbligatoria la prenotazione online.

Al Museo Civico di Storia Naturale, invece, sempre domenica 20, è in programma "Uova sorprendenti", un laboratorio rivolto a famiglie con bambine e bambini dai 6 ai 10 anni in cui imparare a conoscere la varietà di forme, colori e adattamenti legati alle uova nella natura.

Infine, al Museo Archeologico, sabato 19 aprile, ci sarà "Speciale Pasqua - Viaggio a Cesarea Marittima tra storia e archeologia": qui, partendo dai materiali esposti nella sezione dedicata a Cesarea Marittima, approfondirete la realtà storica, culturale e religiosa che fece da sfondo alla vita di Gesù.