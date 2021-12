È italiana la Capitale europea del Natale

È un prestigioso riconoscimento turistico quello che Genova, insieme a San Sebastián in Spagna, si è aggiudicata in questi giorni. Parliamo del premio European Capital of Christmas 2022 patrocinato dal Parlamento europeo e che decreta la Capitale Europea del Natale.

La decisione è arrivata a Madrid, dove si è riunita la giuria internazionale del concorso Capitale Europea del Natale presieduta da José María Gil Robles, già presidente del Parlamento europeo. Il premio Capitale Europea del Natale, istituito nel 2017, ha precedentemente premiato la città belga Lieja e le città spagnole Torrejón de Ardóz, Medina de Rioseco e Majadahonda.

Una vittoria arrivata, in questa edizione, all’unanimità e i giurati hanno espresso grande apprezzamento “per l’alto livello tecnico dei progetti presentati, per le proposte e l’impegno nel perseguire i valori europei del Natale, un momento di speciale significato in cui si rivelano i valori profondi dell’integrazione, della tolleranza, della convivenza e della pace che sono al centro e all’origine del progetto europeo. Promuovere una distinzione per le Capitali Europee del Natale – ha detto ancora la giuria internazionale – significa promuovere la pace, la convivenza e l’armonia. Un potente elemento di integrazione e conoscenza dei valori dell’Europa tra i suoi cittadini“.

E a tal proposito l’assessore al Turismo e Marketing territoriale di Genova, Laura Gaggero, ha commentato: “Un premio che ci riempie di orgoglio e che suggella l’impegno messo in campo da questa amministrazione per rendere Genova sempre più attrattiva, anche in occasione delle festività natalizie. Genova si presenta come città sostenibile, accessibile e all’avanguardia anche per le nuove tecnologie che vengono utilizzate nelle esperienze turistiche. Il risultato che oggi abbiamo raggiunto – continua Gaggero – conferma il forte legame di Genova col Natale, la nostra città ha infatti una forte tradizione presepiale, e sottolinea inoltre lo sforzo profuso da questa amministrazione per mettere a sistema l’offerta turistica della città, valorizzandone tradizioni e attrazioni, e per posizionarla sempre più come destinazione turistica, attrattiva in tutti i periodi dell’anno“.

Un’ottima notizia, quindi, per il nostro Paese e per una città accogliente, innovativa, dinamica, in cui si vive bene, il clima è ottimo e anche il mangiare ha il suo perché. Senza dimenticare che è anche stata dichiarata una delle città più friendly d’Europa.