Natale nei Borghi più belli d’Italia, come un sogno

Il Natale è davvero alle porte e, probabilmente, non c'è niente di più magico che ammirarlo in luoghi che sembrano usciti da cartoline: i Borghi più belli d'Italia. Ne è un esempio Egna, (in foto) borgo della provincia autonoma di Bolzano in Trentino-Alto Adige, che quest'anno si trasforma nel Borgo delle stelle, grazie agli investimenti sull'illuminazione e le decorazioni del centro storico. Un progetto che prevede un "cielo stellato" sulla base della stella di Betlemme e dell'usanza alpina dei Cantori della Stella.