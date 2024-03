Questa splendida città è la terza più sostenibile al mondo

Nel corso della Convention ITB Berlin 2024, sono stati assegnati alcuni importanti riconoscimenti internazionali: durante l’evento ci si è concentrati particolarmente sulla sostenibilità a livello globale, individuando quali sono le destinazioni più green al mondo. Spicca, al terzo posto della classifica, una città meravigliosa che si aggiudica così un titolo molto prestigioso. Stiamo parlando di Aqaba, la perla della Giordania: ecco che cosa sappiamo.

Aqaba è la terza città green al mondo

Per il suo costante impegno nel rendere la città sempre più sostenibile, Aqaba si aggiudica il terzo posto come miglior destinazione verde al mondo. Questo risultato è dovuto, secondo quanto dichiarato dall’Autorità della Zona Economica Speciale di Aqaba (ASEZA), soprattutto dai notevoli progressi ottenuti rispetto a vari criteri, in particolare dalle prestazioni esemplari dell’Osservatorio Ornitologico. Istituito nel 2004, è una risorsa vitale per l’ecoturismo: si tratta di un’oasi ricca di biodiversità, che ha aperto la strada a numerose iniziative innovative come la bonifica delle acque reflue, affrontando in maniera eccellente la sfida della scarsità d’acqua che costituisce un problema in molte parti del mondo.

Aqaba conquista poi un posto tra le prime 100 destinazioni a livello globale per il suo turismo sostenibile, al quale si adegua con standard sempre più elevati: in particolar modo, la città è rinomata per la sua gestione del clima e dell’ambiente. Infine, questa splendida meta della Giordania rientra tra le 6 migliori storie di destinazioni turistiche sostenibili al mondo, per il suo impegno nella conservazione ambientale da parte non solo delle autorità, ma anche dell’intera comunità locale. È per questo che Nayef Fayez, presidente di ASEZA, ha firmato un accordo con Green Destination, destinato a gettare le basi affinché Aqaba possa aspirare ai massimi riconoscimenti come meta turistica internazionale sempre più green.

Alla scoperta di Aqaba, un vero gioiello

La città di Aqaba si trova nel sud della Giordania, ed è il principale affaccio sul Mar Rosso – nonché l’unico porto del Paese. È situata sulle sponde del golfo omonimo, ed è da molti anni una rinomata meta turistica: sono molti i visitatori che approfittano delle sue splendide spiagge e del clima particolarmente caldo per godersi una vacanza al mare, soprattutto in primavera e in autunno. Viene considerata la perfetta alternativa all’Egitto, per chi ama fare immersioni subacquee o semplicemente per chi cerca un po’ di relax balneare.

Oltre alle zone costiere come l’Aqaba Marine Park, una delle attrattive principali della città, nei dintorni ci sono molte sorprese per i turisti. È il caso del Castello di Aqaba, costruito nel XVI secolo dal sultano Qansur al-Ghuri: sebbene la fortezza sia stata parzialmente distrutta dai bombardamenti britannici d’inizio ‘900, è ancora una meta turistica molto apprezzata. Alle sue spalle, la città è poi cinta dalle montagne desertiche del Wadi Rum, regione chiamata anche Valle della Luna. I suoi meravigliosi paesaggi offrono innumerevoli escursioni per gli amanti della natura, ma anche del cinema: sapevate che qui sono state girate le riprese del film Dune?

È infine attraversando le immense distese desertiche che si può giungere a quella che è, senza alcun dubbio, la località più conosciuta della Giordania: stiamo parlando di Petra, preziosissimo sito archeologico considerato una delle sette meraviglie del mondo moderno, nonché Patrimonio dell’Umanità UNESCO. La città di pietra è un vero gioiello da scoprire, un’attrazione che conquista turisti provenienti da ogni angolo del mondo.