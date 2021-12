È il paese più magico da visitare a Natale

Affacciata sul Lago Maggiore, Laveno Mombello, è una bellissima località lombarda, considerata la capitale turistica della sponda orientale del lago. È famosa per il suo porto turistico che la collega con la sponda piemontese, in particolare Intra.

Incastonata in un quadro molto pittoresco, tra il blu del Maggiore e il verde dei monti che ha alle spalle, tra cui il Monte Sasso del Ferro, uno dei punti panoramici più frequentati della zona, specie d’estate, raggiungibile a piedi o con la funivia, ha un bellissimo centro con una passeggiata sul lungolago, costeggiata da edifici porticati e percorsi pedonali e la bellissima Villa De Angeli Frua, da visitare anche per il rinomato parco botanico.

In occasione delle festività natalizie, Laveno Mombello si trasforma completamente per diventare il villaggio più magico che ci sia.

Le “Lucine di Natale“ a Laveno Mombello

Più di 500mila luci Led, installazioni luminose, fontane e piante addobbate fanno di Laveno Mombello un luogo imperdibile da visitare con tutta la famiglia. Le “Lucine di Natale” illuminano questa deliziosa località lacustre incorniciata dalle Alpi innevate per tutte le feste natalizie, creando un’atmosfera unica.

Cuore delle luci di Natale è il parco del Gaggetto, che trasporta i visitatori in un mondo fiabesco. Fino al 9 gennaio, ad allietare le giornate di festa si terranno concerti natalizi, mostre, momenti ludico-ricreativi e letterari e le tradizionali attività degli Amici del Presepe Sommerso. Denso di suggestioni, questo particolarissimo Presepe illuminato sott’acqua è una grande attrazione.

Le installazioni lasceranno tutti a bocca aperta, insieme alla pista per il pattinaggio sul ghiaccio e alla ruota panoramica peer ammirare le installazioni dall’alto.

Orari di apertura delle “Lucine di Natale”

Le Lucine di Natale a Laveno rimarranno accese tutti i giorni fino a domenica 9 gennaio 2022 (a eccezione dei due giorni di chiusura previsti per il 24 e il 31 dicembre 2021), dalla domenica al giovedì dalle 17:30 alle 23:00, mentre il venerdì e il sabato resteranno aperte fino alle 24:00.

Per fare visita alle Lucine è consigliato prenotare i biglietti online, in modo da assicurarsi l’ingresso nella fascia oraria preferita, evitando code e attese. La disponibilità dei biglietti in loco è soggetta alle rimanenze della vendita online.

L’accesso è consentito solo con il Green Pass. Il costo del biglietto è di 6 euro, il ridotto per i bambini dai 3 ai 12 anni e per i disabili è di 4 euro mentre è gratis per i bimbi fino ai 2 anni. C’è anche un Pacchetto VIP che consente l’ingresso con accesso prioritario saltando la fila, una tazza di cioccolata calda o di vin brulè in una tazza di ceramica da collezionare. Questo pacchetto è acquistabile solo online.

Come arrivare a Laveno Mombello

in provincia di Varese, Laveno Mombello è raggiungibile in auto con la Strada provinciale 233. Ci sono anche due stazioni ferroviarie, una lungo la linea per Gallarate e l’altra gestita da Ferrovie Nord, sulla linea per Saronno. Pittoresco è poi l’arrivo via lago. Vicino alla stazione delle Nord si trova l’imbarcadero dove approdano le linee di navigazione del Lago Maggiore.