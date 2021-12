In viaggio per i mercatini di Natale più instagrammabili

Quando entriamo nel vivo del periodo dell’Avvento, le strade, i quartieri e le città che già conoscevamo si accendono di una luce nuova, trasformandosi in vere e proprie cartoline di Natale tutte da vivere. Del resto lo sappiamo che questo è il momento perfetto per organizzare un viaggio breve o una vera e propria vacanza per immergerci nella magia delle feste.

Lo facciamo per scoprire le tradizioni del mondo, per toccarle con mano, per assaggiare i prodotti tipici del Natale di quel determinato territorio e, ancora, per fare shopping tra prodotti caratteristici e di artigianato locale.

È questa l’occasione perfetta per creare i nostri ricordi più belli attraverso fotografie scattate a ogni ora del giorno e in ogni luogo del mondo. Lo facciamo Quando il sole illumina le casette di legno e brilla sulla neve che si scioglie e quando la sera le strade e i quartieri si illuminano con le luci degli alberi e delle luminarie che si snodano nella città.

Se volete creare una bacheca di Natale e avere un feed a prova di feste, allora, vi sarà utile sapere quali sono le città più instagrammabili d’Europa durante questo periodo. A venirci in aiuto è OnlineMoneyAdvisor, sito web specializzato in investimenti finanziari che, per l’occasione, ha stilato una classifica delle città più fotografate durante il periodo dell’Avvento.

La ricerca è stata chiusa il 23 novembre 2021 e, naturalmente, è sempre in work in progress. Quello che sappiamo con certezza è che queste sono le città che più spesso appaiono sui feed del celebre social network durante il mese di dicembre. Quelle che si addobbano a festa, che mettono in scena veri e propri villaggi natalizi, con tanto di ruote panoramiche e piste di ghiaccio.

Carta e penna alla mano, ecco i luoghi dove recarsi per vivere un Natale da favola e per fare il pieno di like su Instagram.

Al primo posto troviamo il mercato più antico d’Europa, quello di Strasburgo. Conosciuto come Christkindelsmärik, perpetuando una tradizione che viene mantenuta da almeno 5 secoli e che ogni anno si perfeziona sempre di più.

Al secondo posto troviamo una delle città più romantiche e suggestive del nostro continente che, proprio in occasione dell’Avvento, si trasforma come per magia. Stiamo parlando di Vienna: i suoi mercatini compaiono in oltre 1600 fotografie su Instagram.

Seguono poi Budapest, Praga e Colonia, in Germania. E poi ancora Tallinn, di cui vi abbiamo già parlato, che durante il Natale si trasforma in una vera e propria fiaba. Del resto, la tradizione vuole che qui sia nato il primo albero di Natale.

Alla capitale dell’Estonia, poi, seguono i mercatini di Natale di Norimberga e quelli di Bruxelles dove è possibile vivere l’atmosfera scintillante e magica delle feste.

Nella classifica troviamo ancora Dresda, Basilea, Copenaghen e Zagabria. L’ultima, ma non per bellezza s’intente, è Edimburgo. Nella splendida città, durante il mese di dicembre, la neve, le decorazioni e le luci brillanti creato una vera e propria atmosfera fiabesca, quella nella quale perdersi e immergersi per scattare fotografia da migliaia di like.