È l’Italia la meta più cercata dai turisti di tutto il mondo

L’Italia, con le sue innumerevoli destinazioni da sogno, è la meta più cercata sul web dai turisti di tutto il mondo. A confermarlo è “Destination Insights”, lo strumento a supporto del turismo che Google ha lanciato all’inizio dell’estate nell’ambito del progetto “Italia in Digitale”, e che consente di ottenere informazioni utili per esplorare come cambia la domanda turistica nel tempo e monitorare le tendenze di viaggio.

Ciò che emerso è che il nostro Paese è stato il vero protagonista dell’estate 2021, con la crescita della domanda più rapida nel mondo tra i mesi di giugno e agosto, in cui ha registrato un incremento del 75%.

Stando ai dati, gli utenti stranieri più interessati ai viaggi in Italia, provengono principalmente dalla Germania, seguita da Austria, Francia, Svizzera e Stati Uniti. In cima alle città preferite dai turisti internazionali, troviamo Roma, la meta più ricercata per un soggiorno dalle magiche atmosfere, in perfetto “Italian style”.

Le vacanze romane continuano ad essere il sogno della maggior parte dei viaggiatori, e il motivo è la bellezza senza tempo della Città Eterna, dove ogni scorcio, strada, piazza o monumento celebra secoli di storia e magnificenza imperitura.

Riccione e Rimini si collocano al secondo e terzo gradino del podio nella classifica delle destinazioni italiane più cercate online dagli stranieri, seguite da città altrettanto ambite dal turismo come Venezia, Milano, Napoli e Firenze. Chiudono la top ten tre rinomate località balneari: Caorle, nell’Alto Adriatico tra Trieste e Venezia, il Lido di Jesolo e Lignano Sabbiadoro, con spiagge Bandiera Blu.

I turisti stranieri prediligono, quindi, l’Italia come destinazione di viaggio. Ma quali sono le mete per le vacanze più cercate sul web dagli italiani? Stando ai dati raccolti da Destination Insights, anche in questo caso l’Italia è al primo posto. La domanda turistica dei nostri connazionali si è concentrata nel Bel Paese, seguito da Spagna e Grecia.

Cambia poco anche la top 10 delle città preferite dagli italiani per le vacanze, dove troviamo di nuovo sul podio Roma, Riccione e Rimini, seguite da Napoli, Milano, Firenze, Venezia, Cesenatico, Vieste e Lido di Jesolo. Le città d’arte dello Stivale si riconfermano, dunque, tra i luoghi più ricercati e ambiti dai turisti di ogni nazionalità. E, considerando che sono scrigni insuperabili di storia e capolavori unici al mondo, non c’è da stupirsi.