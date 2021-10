Il parco reale di Studley come non lo avete mai visto

Quando l’estro visionario di un artista incontra le testimonianze preziose della storia il risultato è uno spettacolo che incanta gli occhi e riscalda il cuore. Ed è successo al parco reale di Studley che, negli ultimi mesi, è stato toccato dalla mano di Steve Messam, uno dei maggiori esponenti della land art.

Entrato con una delicatezza prorompente a contatto le rovine dell’abbazia cistercense di Fountains nel North Yorkshire, in Inghilterra, conservate all’interno del parco che le custodisce gelosamente, l’artista inglese reso ancora più bello quello che è già Patrimonio dell’Umanità riconosciuto dall’Unesco dal 1968.

Ora, all’interno di uno dei parchi più amati e frequentati del North Yorkshire, una serie straordinarie, iconiche e colorate opere incanta gli occhi di passeggia tra le rovine di una storia mai dimenticata. Le installazioni, riunite sotto il nome del progetto These Passing Things, sono tutte ispirate a un’antica e misteriosa piramide funeraria del XVIII secolo.

Luminose e cangianti, le opere d’arte di Messam catturano l’attenzione dei visitatori che ritrovano questi pezzi luminosi e originali dove non ci si aspetta. La Fountains Abbey e lo Studley Royal del National Trust, sono gli assoluti protagonisti dell’intervento creativo dell’artista inglese.

Passeggiando per il parco è possibile ammirare 12 piramidi che galleggiano sul canale dell’area, e che diventano protagoniste di un gioco di riflessi davvero affascinanti. Proseguendo è possibile inoltre ammirare un ponte curvato che attraversa il fiume Skell, caratterizzato da un colore rosso scarlatto che diventa protagonista assoluto del panorama.

Ma la vera attrazione del progetto These Passing Things è un’installazione gonfiabile che sembra esplodere all’interno del Tempio della Pietà e che ha una forza dirompente che cattura subito l’attenzione. Le opere dell’artista sono esposte temporaneamente all’interno del parco e rendono l’esperienza della visita davvero grandiosa.

Di sera, inoltre, la passeggiata all’interno del Parco reale di Studley diventa ancora più suggestiva. Le opere di Steve Messam, infatti, si illuminano dall’interno e diventano dei punti luce originali, perfettamente integrati con il panorama circostante.

Le installazioni saranno in mostra fino a fine ottobre. Se avete in mente un viaggio nel North Yorkshire, non dimenticate di inserire, tra le cose da fare, anche una visita all’interno del Parco reale di Studley.