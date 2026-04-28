Alternative smart per l’estate 2026: tra le mete più convenienti ci sono 2 italiane

Tra le alternative smart più convenienti per l'estate 2026 ci sono delle chicche da scoprire... nella top 10 anche due meraviglie italiane

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Angelica Losi

Content writer & Travel Expert

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

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Alternative smart per l’estate 2026: tra le mete più convenienti ci sono 2 italiane
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Panoramica su Trapani, meta smart per l'estate 2026

Chi sta ancora cercando idee per le vacanze estive può prendere ispirazione dal nuovo Smarter Summer Report di Skyscanner che racconta quali sono le mete smart senza folla e meno battute per l’estate. La ricerca va oltre proporre una top 10 con elenco e mostra una mappa tra destinazioni convenienti e luoghi meno battuti dove prenotare il prossimo viaggio… perché anche in alta stagione si può stare lontani dall’overtourism. Ecco le alternative smart per l’estate 2026 tra prezzi competitivi e luoghi segreti.

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