Chi sta ancora cercando idee per le vacanze estive può prendere ispirazione dal nuovo Smarter Summer Report di Skyscanner che racconta quali sono le mete smart senza folla e meno battute per l’estate. La ricerca va oltre proporre una top 10 con elenco e mostra una mappa tra destinazioni convenienti e luoghi meno battuti dove prenotare il prossimo viaggio… perché anche in alta stagione si può stare lontani dall’overtourism. Ecco le alternative smart per l’estate 2026 tra prezzi competitivi e luoghi segreti.

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Le mete più convenienti per l’estate

La sezione del report di Skyscanner guarda alle destinazioni europee (e non solo) che offrono un buon rapporto qualità-prezzo senza rinunciare al carattere. Dortmund apre la lista in modo inaspettato: la città tedesca della Ruhr, nota soprattutto per il calcio e la birra, si è trasformata negli ultimi anni in una meta dal fascino industriale genuino, lontana dall'overtourism che affligge tante capitali. Stesso spirito per Eindhoven, capitale olandese del design, dove l'architettura contemporanea e la scena creativa notturna stanno attirando un pubblico nuovo.

Sul fronte della penisola iberica, Castellón de la Plana rappresenta forse la scommessa più interessante: sole, costa e vita autentica spagnola, con la Costa del Azahar praticamente tutta per sé. Baden-Baden è l'alternativa raffinata per chi cerca qualcosa di più lento con terme, il grande casinò, i parchi lungo il fiume, mentre Colonia resta una delle grandi incomprese del turismo tedesco: la cattedrale è solo l'inizio, e le rive del Reno in estate offrono una versione della città che pochi conoscono davvero.

Per chi guarda verso il Mediterraneo, due nomi italiani meritano attenzione. Torino con palazzo barocchi, cioccolato d'eccellenza, le Alpi sullo sfondo continua a essere tra le più sottovalutate del Paese, ancora in grado di sorprendere chi arriva senza troppe aspettative.

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Trapani invece porta direttamente in Sicilia, con le sue saline scintillanti, i siti archeologici e le isole Egadi raggiungibili in barca. Jersey, nel Canale della Manica, chiude il cerchio con una proposta ibrida, britannica e francese insieme, che funziona benissimo per chi cerca qualcosa di difficile da classificare.

Completano la lista Cork, capitale gastronomica irlandese affacciata su un porto colorato con accesso diretto alla Wild Atlantic Way, e Lussemburgo, piccolo ma sorprendente, con i suoi castelli medievali e una vita culturale molto più viva di quanto ci si aspetti.

Le mete più convenienti dell’estate:

Dortmund, Germania

Cork, Irlanda

Lussemburgo, Lussemburgo

Castellón de la Plana, Spagna

Baden-Baden, Germania

Eindhoven, Paesi Bassi

Torino, Italia

Colonia, Germania

Jersey, Isole del Canale

Trapani, Italia

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Le italiane in classifica

All’interno della top 10 delle destinazioni smart per l’estate 2026 di Skyscanner compaiono due italiane. La prima è Torino, la capitale sabauda centro barocco di rara eleganza che custodisce musei preziosi come quello Egizio e si distingue per la tradizione cioccolatiera e gastronomica unica al mondo. Sullo sfondo ci sono le Alpi che in estate sono la porta verso escursioni indimenticabili.

Seconda opzione consigliata è Trapani, una meraviglia della Sicilia occidentale con saline che si tingono di rosa al tramonto e un centro storico che unisce l’influenza araba e quella normanna. Da non perdere i siti archeologici di di Selinunte e Segesta nelle vicinanze, e soprattutto le Isole Egadi raggiungibili in pochi minuti di barca, ne fanno una base perfetta per esplorare un angolo di Mediterraneo ancora genuino, lontano dalle folle estive.