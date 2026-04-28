Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.
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Esiste un luogo perfetto in cui vivere nel mondo? Sebbene qualsiasi Paese abbia le proprie criticità, ce ne sono alcuni che più di altri rappresentano il posto ideale in cui passare la propria vita. Non si tratta solo di luoghi belli e ben tenuti, ma anche di qualità della vita: fattori come il costo della vita, l’inquinamento, il sistema sanitario, la sicurezza e altri servizi influiscono direttamente sul benessere dei cittadini.
E sono proprio coloro che vivono in un determinato Paese a dare le migliori informazioni su come si vive lì: queste vengono raccolte costantemente dalla piattaforma Numbeo, che permette di confrontare la qualità della vita in tantissimi luoghi del mondo. Con l’aggiornamento di aprile 2026, viene così svelata la top 10 dei Paesi in cui si vive meglio nel 2026, basata su 8 parametri che determinano l’Indice di qualità della vita (Quality of Life Index by Country 2026): potere d’acquisto, sicurezza, sistema sanitario, costo della vita, rapporto prezzo degli immobili/reddito, tempi di percorrenza (pendolarismo), inquinamento e clima.
Nella graduatoria aggiornata, l’Italia non compare tra le prime 30 posizioni, ma si colloca più in basso.
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La top 10 dei Paesi in cui si vive meglio nel 2026
La classifica di Numbeo basata sul Quality of Life Index by Country 2026 ha premiato ancora una volta i Paesi del nord Europa: a fare la differenza per loro sono la qualità della vita e i servizi efficienti. Sul primo gradino del podio si confermano i Paesi Bassi, che si distinguono con punteggi elevati sui servizi pubblici efficienti, sull'alto livello di sicurezza e sul forte equilibrio tra lavoro e vita privata.
Al secondo posto si posiziona la Danimarca, che figura spesso nelle classifiche delle nazioni più felici e vivibili del mondo: quello danese è un sistema di welfare eccellente e l'attenzione all'ambiente è elevata. Chiude il podio il Lussemburgo, che colleziona alti punteggi negli stipendi e nei servizi pubblici (questo Paese è anche tra i più ricchi del mondo secondo l'ultima classifica basata sui dati del FMI).
A stupire è la presenza al quarto posto dell'Oman, che conta il migliore Indice di sicurezza nella top 10 e un costo della vita relativamente contenuto. Ecco la tabella con i primi 10 Paesi in classifica e i relativi punteggi nei diversi parametri analizzati.
Posizione
Paese
Indice di qualità della vita
Indice del potere d’acquisto
Indice di sicurezza
Indice del sistema sanitario
Indice del costo della vita
Rapporto prezzo immobili / reddito
Indice dei tempi di percorrenza (pendolarismo)
Indice di inquinamento
Indice climatico
1°
Paesi Bassi
213.6
136.6
74.5
81.5
73.4
7.5
22.3
20.9
86.9
2°
Danimarca
212.2
150.6
73.8
77.2
78.9
6.1
27.5
22.7
81.2
3°
Lussemburgo
211.9
167.0
66.8
74.2
78.0
9.4
26.4
22.7
82.6
4°
Oman
207.6
156.3
81.6
63.5
43.6
3.8
24.9
36.5
71.3
5°
Svizzera
206.2
176.1
72.6
71.2
110.7
11.4
34.5
24.3
80.7
6°
Finlandia
204.4
132.6
73.5
77.6
69.0
7.2
25.0
11.8
54.4
7°
Austria
199.8
123.2
71.5
78.9
71.3
9.9
23.2
20.4
76.6
8°
Germania
196.3
142.0
61.6
72.4
68.7
7.9
28.8
28.2
82.9
9°
Islanda
195.8
117.6
74.5
69.1
97.2
7.7
20.7
17.0
68.8
10°
Norvegia
195.4
128.0
66.7
75.8
83.7
8.0
28.0
19.0
70.6
Per capire meglio questi punteggi ecco come leggere i vari indici:
Indice di potere d'acquisto: più alto è, meglio è;
Indice di inquinamento: più basso è, meglio è;
Rapporto tra prezzo della casa e reddito: più basso è, meglio è;
Indice del costo della vita: più basso è, meglio è;
Indice di sicurezza: più alto è, meglio è;
Indice di assistenza sanitaria: un valore più alto indica una migliore assistenza;
Indice dei tempi di percorrenza dovuti al traffico: un valore più basso è migliore;
Indice climatico: più alto è, meglio è.
Dove si posiziona l'Italia
A deludere le aspettative, secondo la classifica basata sui dati Numbeo, è l'Italia che si posiziona solo al 40° posto dopo Paesi come Arabia Saudita, Kuwait, Slovacchia e Taiwan.
A penalizzare il Belpaese è in particolare il divario tra il costo della vita e gli stipendi (con 61.4 punti nell'Indice del costo della vita), che sfocia in un potere d'acquisto basso (52.7 punti nell'Indice del potere d’acquisto). Anche l'indice dell'assistenza sanitaria ha un punteggio più basso rispetto alle prime in classifica (64.9).