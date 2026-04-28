E sono proprio coloro che vivono in un determinato Paese a dare le migliori informazioni su come si vive lì: queste vengono raccolte costantemente dalla piattaforma Numbeo , che permette di confrontare la qualità della vita in tantissimi luoghi del mondo. Con l’aggiornamento di aprile 2026, viene così svelata la top 10 dei Paesi in cui si vive meglio nel 2026 , basata su 8 parametri che determinano l’Indice di qualità della vita ( Quality of Life Index by Country 2026 ): potere d’acquisto, sicurezza, sistema sanitario, costo della vita, rapporto prezzo degli immobili/reddito, tempi di percorrenza (pendolarismo), inquinamento e clima.

Esiste un luogo perfetto in cui vivere nel mondo? Sebbene qualsiasi Paese abbia le proprie criticità, ce ne sono alcuni che più di altri rappresentano il posto ideale in cui passare la propria vita. Non si tratta solo di luoghi belli e ben tenuti, ma anche di qualità della vita : fattori come il costo della vita, l’inquinamento, il sistema sanitario, la sicurezza e altri servizi influiscono direttamente sul benessere dei cittadini.

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La top 10 dei Paesi in cui si vive meglio nel 2026

La classifica di Numbeo basata sul Quality of Life Index by Country 2026 ha premiato ancora una volta i Paesi del nord Europa: a fare la differenza per loro sono la qualità della vita e i servizi efficienti. Sul primo gradino del podio si confermano i Paesi Bassi, che si distinguono con punteggi elevati sui servizi pubblici efficienti, sull'alto livello di sicurezza e sul forte equilibrio tra lavoro e vita privata.

Al secondo posto si posiziona la Danimarca, che figura spesso nelle classifiche delle nazioni più felici e vivibili del mondo: quello danese è un sistema di welfare eccellente e l'attenzione all'ambiente è elevata. Chiude il podio il Lussemburgo, che colleziona alti punteggi negli stipendi e nei servizi pubblici (questo Paese è anche tra i più ricchi del mondo secondo l'ultima classifica basata sui dati del FMI).

A stupire è la presenza al quarto posto dell'Oman, che conta il migliore Indice di sicurezza nella top 10 e un costo della vita relativamente contenuto. Ecco la tabella con i primi 10 Paesi in classifica e i relativi punteggi nei diversi parametri analizzati.

Posizione Paese Indice di qualità della vita Indice del potere d’acquisto Indice di sicurezza Indice del sistema sanitario Indice del costo della vita Rapporto prezzo immobili / reddito Indice dei tempi di percorrenza (pendolarismo) Indice di inquinamento Indice climatico 1° Paesi Bassi 213.6 136.6 74.5 81.5 73.4 7.5 22.3 20.9 86.9 2° Danimarca 212.2 150.6 73.8 77.2 78.9 6.1 27.5 22.7 81.2 3° Lussemburgo 211.9 167.0 66.8 74.2 78.0 9.4 26.4 22.7 82.6 4° Oman 207.6 156.3 81.6 63.5 43.6 3.8 24.9 36.5 71.3 5° Svizzera 206.2 176.1 72.6 71.2 110.7 11.4 34.5 24.3 80.7 6° Finlandia 204.4 132.6 73.5 77.6 69.0 7.2 25.0 11.8 54.4 7° Austria 199.8 123.2 71.5 78.9 71.3 9.9 23.2 20.4 76.6 8° Germania 196.3 142.0 61.6 72.4 68.7 7.9 28.8 28.2 82.9 9° Islanda 195.8 117.6 74.5 69.1 97.2 7.7 20.7 17.0 68.8 10° Norvegia 195.4 128.0 66.7 75.8 83.7 8.0 28.0 19.0 70.6

Per capire meglio questi punteggi ecco come leggere i vari indici:

Indice di potere d'acquisto: più alto è, meglio è;

Indice di inquinamento: più basso è, meglio è;

Rapporto tra prezzo della casa e reddito: più basso è, meglio è;

Indice del costo della vita: più basso è, meglio è;

Indice di sicurezza: più alto è, meglio è;

Indice di assistenza sanitaria: un valore più alto indica una migliore assistenza;

Indice dei tempi di percorrenza dovuti al traffico: un valore più basso è migliore;

Indice climatico: più alto è, meglio è.

Dove si posiziona l'Italia

A deludere le aspettative, secondo la classifica basata sui dati Numbeo, è l'Italia che si posiziona solo al 40° posto dopo Paesi come Arabia Saudita, Kuwait, Slovacchia e Taiwan.

A penalizzare il Belpaese è in particolare il divario tra il costo della vita e gli stipendi (con 61.4 punti nell'Indice del costo della vita), che sfocia in un potere d'acquisto basso (52.7 punti nell'Indice del potere d’acquisto). Anche l'indice dell'assistenza sanitaria ha un punteggio più basso rispetto alle prime in classifica (64.9).