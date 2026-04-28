I 10 Paesi in cui si vive meglio al mondo nel 2026: nella classifica l’Italia delude

La classifica 2026 rivela i Paesi con la migliore qualità della vita: tra welfare, sicurezza e stipendi, domina il Nord Europa (e l’Italia resta indietro)

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Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

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I 10 Paesi in cui si vive meglio al mondo nel 2026: nella classifica l’Italia delude
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Amsterdam con le luci della sera, Paesi Bassi

Esiste un luogo perfetto in cui vivere nel mondo? Sebbene qualsiasi Paese abbia le proprie criticità, ce ne sono alcuni che più di altri rappresentano il posto ideale in cui passare la propria vita. Non si tratta solo di luoghi belli e ben tenuti, ma anche di qualità della vita: fattori come il costo della vita, l’inquinamento, il sistema sanitario, la sicurezza e altri servizi influiscono direttamente sul benessere dei cittadini.

E sono proprio coloro che vivono in un determinato Paese a dare le migliori informazioni su come si vive lì: queste vengono raccolte costantemente dalla piattaforma Numbeo, che permette di confrontare la qualità della vita in tantissimi luoghi del mondo. Con l’aggiornamento di aprile 2026, viene così svelata la top 10 dei Paesi in cui si vive meglio nel 2026, basata su 8 parametri che determinano l’Indice di qualità della vita (Quality of Life Index by Country 2026): potere d’acquisto, sicurezza, sistema sanitario, costo della vita, rapporto prezzo degli immobili/reddito, tempi di percorrenza (pendolarismo), inquinamento e clima.

Nella graduatoria aggiornata, l’Italia non compare tra le prime 30 posizioni, ma si colloca più in basso.

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