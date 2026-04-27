Svelato il Giro del Mondo 2028 di Costa Crociere: in viaggio per 139 giorni senza rifare le valigie

Questa crociera intorno al mondo offre gli itinerari definitivi per chi desidera esplorare ogni angolo del globo, dall'Asia al Nord America, fino all'Oceania

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Elena Usai

Travel blogger & content creator

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

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Svelato il Giro del Mondo 2028 di Costa Crociere: in viaggio per 139 giorni senza rifare le valigie
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Svelate le tappe del Giro del Mondo 2028

Volete scoprire il volto più autentico del Giappone tra tradizione e futuro, immergervi nella natura lussureggiante di Langkawi e ammirare i fenicotteri rosa in Namibia senza mai dover cambiare hotel o rifare le valigie? Una crociera intorno al mondo offre l’itinerario definitivo, ricco di affascinanti destinazioni internazionali, soprattutto quando a organizzarla è Costa Crociere.

La compagnia ha appena svelato il nuovo Giro del Mondo 2028, un viaggio di 139 giorni che attraversa 5 continenti e 3 oceani, con soste prolungate nelle città più iconiche del mondo. Da San Francisco, inoltre, parte anche la crociera di 100 giorni che include le destinazioni tra Oceania, Asia e Africa fino al termine del viaggio a Savona l’11 aprile 2028.

Organizzate i bagagli con attenzione per adattarvi a climi e scenari differenti e preparatevi a partire per il viaggio della vita, alla scoperta di queste mete, una più incredibile dell’altra.

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