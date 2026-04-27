Organizzate i bagagli con attenzione per adattarvi a climi e scenari differenti e preparatevi a partire per il viaggio della vita, alla scoperta di queste mete, una più incredibile dell’altra.

La compagnia ha appena svelato il nuovo Giro del Mondo 2028 , un viaggio di 139 giorni che attraversa 5 continenti e 3 oceani , con soste prolungate nelle città più iconiche del mondo. Da San Francisco, inoltre, parte anche la crociera di 100 giorni che include le destinazioni tra Oceania, Asia e Africa fino al termine del viaggio a Savona l’11 aprile 2028.

Volete scoprire il volto più autentico del Giappone tra tradizione e futuro, immergervi nella natura lussureggiante di Langkawi e ammirare i fenicotteri rosa in Namibia senza mai dover cambiare hotel o rifare le valigie? Una crociera intorno al mondo offre l’itinerario definitivo, ricco di affascinanti destinazioni internazionali, soprattutto quando a organizzarla è Costa Crociere .

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Nord America: dalle metropoli al paradiso delle Bahamas

Il viaggio entra nel vivo tra le icone delle due coste americane. Potrete vivere l'energia vibrante di New York e il fascino del cinema a Los Angeles, celebrando un Capodanno indimenticabile sotto il cielo della California. Per chi cerca l'emozione pura, un volo in elicottero sopra il Grand Canyon regala una prospettiva inedita sulla maestosità della natura. Ma la vera sorpresa del 2028 è Celebration Key: la nuova isola privata alle Bahamas, che apre per la prima volta agli ospiti di Costa Crociere.

Ufficio Stampa

Hawaii e Pacifico: il fascino dei tropici

Lasciati i Caraibi, la prua punta verso l'immensità dell'oceano, dove la natura si manifesta in tutta la sua potenza. Le Hawaii vi accoglieranno con scenari scolpiti dal fuoco, tra crateri millenari, cascate che spuntano dalla giungla e tunnel di lava sotterranei. Le tappe, in questo caso, saranno Hilo e Honolulu.

Oceania e Nuova Zelanda: scenari da film e culture millenarie

Il giro del mondo sulla vostra nave da crociera prosegue verso le isole più remote del Pacifico. Tra piscine naturali scavate nella roccia vulcanica e antiche tradizioni tribali scoprirete le Fiji e le Samoa. La Nuova Zelanda, invece, si svela come un immenso set a cielo aperto: fiordi profondi, colline ondulate e un arcipelago di oltre cento isolette verde smeraldo che punteggiano il mare, da Tauranga ad Auckland, fino alla suggestiva Bay of Islands.

Il viaggio tocca poi le coste australiane, offrendo il privilegio di svegliarsi davanti al profilo dell'Opera House e di immergersi nello spirito creativo e multiculturale delle sue metropoli più famose, ossia Sydney e Melbourne.

Ufficio Stampa

Asia: tra templi silenziosi e giungle hi-tech

L’atmosfera cambia radicalmente approdando in Oriente. Il Giappone vi sorprenderà con il suo equilibrio impeccabile tra avanguardia e storia: a Tokyo, giardini segreti convivono con quartieri futuristici in un’armonia senza tempo. Il percorso continua tra i mercati colorati del sud-est asiatico, risalendo fiumi bordati di mangrovie in Malesia e rilassandosi sulle spiagge bianche della Thailandia.

Oceano Indiano e Africa: profumo di tè e grandi orizzonti selvaggi

Infine, il blu intenso dell'Oceano Indiano vi accompagnerà tra le piantagioni di tè dello Sri Lanka, gli atolli cristallini delle Maldive e il fascino creolo di Mauritius. In Africa, ammirerete la maestosità della Table Mountain e vivrete lo spettacolo unico della laguna di Walvis Bay in Namibia, dove il deserto incontra l'oceano e migliaia di fenicotteri rosa tingono l'orizzonte di una sfumatura indimenticabile.

Come prenotare la crociera Giro del Mondo 2028

Le prenotazioni per il Giro del Mondo 2028 a bordo di Costa Deliziosa sono già disponibili presso tutte le agenzie di viaggio e sul sito ufficiale di Costa Crociere.

Le tariffe per la tratta di 100 giorni tra Oceania, Asia e Africa partono da circa 12.899 euro a persona (per un totale di 25.798 euro a cabina doppia), a cui vanno aggiunte le quote di servizio obbligatorie di circa 12 euro a notte.

Per la crociera da 139 giorni, invece, i biglietti a persona partono da 17,999 euro.